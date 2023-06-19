Бывшая жена Кержакова, основавшая женский клуб: биография Миланы Тюльпановой

Биография блогера
Милана Тюльпанова — знаменитая российская телеведущая, блогер. Аудитория знает ее больше как бывшую жену футболиста клуба «Зенит» Александра Кержакова и соосновательницу благотворительного фонда «Звезды детям». Также хрупкая блондинка известна как общественный деятель и организатор женского клуба.
Дочь политика и учеба на актерском факультете
Милана Тюльпанова родилась 19 августа 1993 года в Санкт-Петербурге в семье политика, бывшего вице-губернатора Вадима Тюльпанова. Мать девочки — Наталья, была домохозяйкой. Спустя несколько лет после рождения дочери отец Миланы продвинулся по карьерной лестнице, став членом Совета Федерации и сенатором заксобрания.
В 2006 году в семье Тюльпановых родился сын Владислав. Вадим Тюльпанов за долгие годы работы успел обеспечить семью квартирой на Крестовском острове, особняком в Испании, резиденцией в Финском заливе.
В детстве маленькая занималась теннисом, получила второй взрослый разряд. Девушка несколько лет посвятила шоу-балету «Тодес». Окончила школу с отличием. После этого стала студенткой актерского факультета Государственной академии театрального искусства, но уже после первой сессии забрала документы из вуза.
Год спустя блондинка поступила в СПбГУ на специальность «международная журналистика». А после окончания продолжила учебу в магистратуре Вестминстерского университета. В Лондоне девушка занялась усовершенствованием навыков письменной и разговорной речи на английском языке.
Малышка Милана на руках у папы Вадима. Фото: соцсети
Дебют на телевидении и пластические операции
Вернувшись в Москву, юная Тюльпанова устроилась работать на телевидение. Пробивная девушка организовала собственный видеоблог, вела передачу «Невеста № 1», которая транслировалась на YouTube. Гостями шоу становились новые звезды Интернета, актеры и певцы.
В начале карьеры дива сделала несколько пластических операций. Хирурги изменили ей форму носа, подкорректировали губы. Чтобы оставаться в форме, девушка (рост Миланы составляет 163 см, а вес — 49 кг) не прекращала заниматься фитнесом и посещать спортзал.
В мае 2015 года вместе с мужем Александром Кержаковым и предпринимателем Иваном Никифоровым Милана создала благотворительный фонд «Звезды детям». Помимо благотворительной организации, она участвовала в работе фирмы футболиста, которая занимается производством спортивной одежды, аксессуаров и сувенирной продукции.
В середине 2019 года стало известно, что Тюльпанова выставила кандидатуру на выборы в муниципальные депутаты. Она подала заявку в МО «Гавань» на Васильевском острове.
Кроме общественной и политической работы, Милана активно развивает свой блог, где знакомит подписчиков с информацией о проводимых семинарах для женщин. К слову, в Санкт-Петербурге стараниями Тюльпановой открыт Центр помощи женщинам, пережившим абьюз.
Милана вместе с братом Владиславом, который на 12 лет младше своей знаменитой сестры. Фото: соцсети
Позже Милана с подругой Марией Погребняк создали TikTok-дом PopStar House. Также был выпущен совместный проект — шоу «Жизнь заново».
Знакомство с Кержаковым, обвинения в абьюзе и громкий развод
В 2014 году Милана Тюльпанова познакомилась с Александром Кержаковым. Он на тот момент переживал болезненный разрыв с гражданской супругой Екатериной Сафоновой. От первого брака футболист воспитывал дочь Дарью 2005 года рождения. От Екатерины у Кержакова остался полуторагодовалый сын Игорь.
Знакомство пары состоялось после того, как Александр увидел в одном из российских журналов фото Тюльпановой. Звезда нашел контакты красавицы в одном из мессенджеров и написал сообщение с предложением о встрече.
Сначала Милана не поверила в правдивость намерений спортсмена, попросила прислать селфи. Уже на первых свиданиях Александр объяснил девушке, что не живет с предыдущей избранницей и планирует найти новую спутницу жизни. Разница в возрасте у ребят составила 11 лет.
При этом девушка быстро наладила контакт с детьми возлюбленного, что сыграло не последнюю роль в развитии отношений. Как отмечал Александр, в его жизни впервые появился человек, к которому хочется возвращаться.
В июне 2015 состоялась пышная свадьба пары. После торжественного события девушка выложила в соцсетях фото со свадьбы и поделилась с фолловерами новостью о том, что поменяла фамилию с Тюльпановой на Кержакову. После торжества семья футболиста год провела в Швейцарии.
Счастье Миланы и Кержакова оказалось недолгим, а громкий развод проходил на глазах у всей страны. Фото: соцсети
В 2016 году в Интернете поползли слухи, что Милана беременна. Девушка не скрывала интересное положение. В апреле 2017 года в одной из клиник Северной столицы у пары родился сын Артемий. Александр Кержаков одним из первых взял на руки сына.
За несколько дней до этого в жизни Миланы произошло трагическое событие. От падения на скользком полу в доме отдыха «Оазис» погиб ее отец Вадим Тюльпанов.
За день до роковой травмы сенатор выступал на митинге, посвященном памяти погибших в теракте на станции петербургского метро «Технологический институт». Вадиму Альбертовичу на момент смерти было 52 года. В микроблоге Милана опубликовала стихотворение, посвященное отцу.
В мае 2018 года стало известно о переменах в личной жизни дочери сенатора. Милана заявила, что больше не живет с мужем. Она назвала Кержакова «падшим и недостойным уважения человеком».
Блондинка призналась в том, что после смерти отца не сумела справиться с эмоциями и долгое время находилась в подавленном состоянии.
В это время Александр полностью взял опеку над сыном и одно время препятствовал матери видеться с Артемием. Да и чувства между ребятами заметно охладели.
Сложностям в отношениях Александра и Миланы была посвящена программа Андрея Малахова «Прямой эфир». Стало известно, что зимой молодая мать уличила супруга в измене, после чего решилась на переезд в отчий дом. Позднее выяснилось, что Александр грубо обращался со своей женой.
После этого началась борьба за опеку над ребенком. Представители Александра Кержакова настаивали на том, что Милана нуждалась в продолжении лечения. Адвокаты футболиста предоставили в суде медицинские справки, которые свидетельствовали против супруги их подопечного. В свою очередь сторона Миланы также запросила подробный анализ крови спортсмена на присутствие наркотических средств.
Развод состоялся весной 2019 года. Тюльпанова выиграла суд. По решению коллегии она получила право самостоятельно воспитывать Артемия и получать на ребенка алименты в размере 1/6 заработка Александра Кержакова.
Милана с сыном от Кержакова, Артемием. Фото: соцсети
Участие в «Холостяке» и критика поклонников
Милана в 2020 году стала участницей проекта «Холостяк». Как объяснила знаменитость, она воспринимала участие в шоу как некий опыт выхода из зоны комфорта. Скандальная блондинка хотела вновь полюбить, поэтому надеялась на взаимность со стороны главного героя программы — стоматолога Антона Криворотова.
Помимо Тюльпановой, в нем принимали участие Лиза Адаменко, Полина Гренц, Эмилия Вишневская. Увы, участие в шоу было недолгим: в сторону Миланы посыпались отрицательные комментарии, и герой проекта посоветовал ей вернуться домой к сыну.
Милана и Антон Криворотов. Фото: кадр из выпуска шоу «Холостяк» / ТНТ
Вскоре избранником Тюльпановой стал хоккеист Егор Замула, который младше девушки на семь лет. Знакомство произошло в социальных сетях. Парень нередко бывал в Санкт-Петербурге, где пара могла беспрепятственно видеться. Роман звезд продлился полгода.
Примерно в это же время в СМИ стали писать о возможном романе блондинки с Ильей Милохиным. Поводом для этого стала драка в тик-ток-доме, когда Илья якобы заступился за Милану.
Затем СМИ писали, что возлюбленным Миланы стал некий Евгений Чуприн, который был старше избранницы на 18 лет. Дело дошло даже до регистрации брака, правда, на Мальдивах, поэтому на территории России такой союз является недействительным. А спустя три недели, в феврале 2021 года, Тюльпанова сообщила о том, что с Евгением они больше не вместе.
В преддверии нового 2022 года Тюльпанова сняла ролик, в котором «засветился» Чуприн. В видео они целовались, что не могло не наталкивать на мысль, что блогер дала возлюбленному еще один шанс.
Милана со скандальным избранником Евгением Чуприным. Фото: соцсети
Осенью прошлого года Милана рассказала, что экс-муж платит алименты на ребенка в размере прожиточного минимума — 11 тысяч руб. На вопрос журналиста о личной жизни Тюльпанова ответила, что ее сердце достаточно давно занято и в отношениях все хорошо.
Милана Тюльпанова сейчас
После долгого перерыва Милана вернулась к авторскому проекту «Без мамы». Суть влога заключалась в интервью с женщинами, которые, как когда-то она сама, боролись за право быть рядом со своими детьми и пережили абьюз со стороны избранника.
Сердце блондинки на данный момент занято. Фото: соцсети
Интересные факты
1) Тюльпанова нередко появляется в выпусках программы «Прямой эфир», посвященных проблемам женщин, переживающих развод.
2) Летом 2019 года Милана стала гостьей ПМЭФ, где выступила с докладом.