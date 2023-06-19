Бывшая жена Кержакова, основавшая женский клуб: биография Миланы Тюльпановой

Биография блогера

Милана Тюльпанова — знаменитая российская телеведущая, блогер. Аудитория знает ее больше как бывшую жену футболиста клуба «Зенит» Александра Кержакова и соосновательницу благотворительного фонда «Звезды детям». Также хрупкая блондинка известна как общественный деятель и организатор женского клуба.

Дочь политика и учеба на актерском факультете

Милана Тюльпанова родилась 19 августа 1993 года в Санкт-Петербурге в семье политика, бывшего вице-губернатора Вадима Тюльпанова. Мать девочки — Наталья, была домохозяйкой. Спустя несколько лет после рождения дочери отец Миланы продвинулся по карьерной лестнице, став членом Совета Федерации и сенатором заксобрания.

В 2006 году в семье Тюльпановых родился сын Владислав. Вадим Тюльпанов за долгие годы работы успел обеспечить семью квартирой на Крестовском острове, особняком в Испании, резиденцией в Финском заливе.

В детстве маленькая занималась теннисом, получила второй взрослый разряд. Девушка несколько лет посвятила шоу-балету «Тодес». Окончила школу с отличием. После этого стала студенткой актерского факультета Государственной академии театрального искусства, но уже после первой сессии забрала документы из вуза.

Год спустя блондинка поступила в СПбГУ на специальность «международная журналистика». А после окончания продолжила учебу в магистратуре Вестминстерского университета. В Лондоне девушка занялась усовершенствованием навыков письменной и разговорной речи на английском языке.