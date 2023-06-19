Снялась в американском «Мулен Руж» и сотрудничала с российскими режиссерами: чем известна актриса Лилия Мэй

Биография артистки
Жизнь актрисы Лилии Мэй с детства наполнена путешествиями. Будучи ребенком ее семья переехала в Австралию, откуда спустя несколько лет девушка и отправилась покорять мировой кинематограф. Мэй сыграла небольшую, но яркую роль в американском мюзикле «Мулен Руж», а также успела посотрудничать с российскими актерами и режиссерами.
Жизнь в Сиднее и практика в адвокатской конторе
Лилия Мэй родилась 1 августа 1983 года в Бердянске в Запорожской области. Спустя несколько лет родители перевезли ее вместе с младшей сестрой в Москву. Уже тогда девочка проявляла немалые способности к творчеству.
В девять лет девочка стала ученицей Московской государственной академии хореографии, где изучала классический балет. Но учеба продлилась недолго. Через некоторое время семья перебралась в кипрскую столицу Никосию. А после и вовсе обосновалась в австралийском Сиднее. Там будущая актриса окончила частную школу и поступила на экономико-правовой факультет.
Знаменитость даже успела пройти практику в адвокатской конторе, но вскоре поняла, что хочет посвятить себя актерскому искусству. В 2006 году Лилия записалась на ускоренный курс актерского мастерства в Сиднейскую школу кино и телевидения Screenwise.
Лилия в начале своей кинокарьеры. Фото: фото
Роль русалки и возвращение в Москву
Мэй было всего 18 лет, когда она дебютировала в кино. Это был эпатажный мюзикл «Мулен Руж», в котором приняли участие Николь Кидман и Юэн Макгрегор. Юная актриса предстала в небольшой роли русалки. После этого Лилия появилась в ряде короткометражных картин. Это стало ценным опытом для начинающей актрисы
Вскоре молодую артистку заметили многие австралийские режиссеры. А в 2011 году Лилия появилась в американской ленте «Мерцание жизней». В тот же год вышел первый российский проект с ее участием — мелодрама «Черная метка».
Лилия призналась, что она не планировала задерживаться в России надолго. Однажды артистка приехала в Москву на каникулы и, чтобы не сидеть без дела, решила поискать работу в кино. Но в итоге предложений оказалось больше, чем она ожидала. Тогда кинодиве пришлось задержаться.
Лилия обладает яркой внешностью и отличными актерскими данными. Фото: соцсети
С тех пор фильмография актрисы регулярно пополнялась новыми проектами, снятыми российскими кинематографистами. Она сыграла в сериале «Золотой запас», где ее героиню озвучила Татьяна Демидова. Позже красавицу пригласили воплотить агента Интерпола в криминальной мелодраме «Не женское дело».
Засветилась Лилия и в комедии «Холостяк», где ей досталась одна из главных ролей. Над этим проектом артистка работала в компании Владимира Епифанцева и Михаила Мамаева. В 2014 году знаменитость предстала перед зрителями в образе эффектной девушки Юлии из боевика «Дело Батагами».
Мэй периодически возвращалась домой в Австралию, где скучала без работы. А в 2019 году исполнительница появилась в популярном новозеландском сериале «Шортланд-стрит», сыграв Ольгу Романову.
Мэй и Епифанцев в сериале «Холостяк». Фото: соцсети
Слухи о романе с Чадовым
Лилия редко дает интервью и еще реже рассказывает о личной жизни. В прошлом артистке приписывали роман с российским коллегой Андреем Чадовым, но статус их отношений так и остался без комментариев. На данный момент нет никакой информации о наличии спутника или детей у Лилии.
Актриса с коллегой по цеху Андреем Чадовым в сериале «Дело Батагами» . Фото: соцсети
Лилия Мэй сейчас
Актриса продолжает появляться на экранах, но не так часто, как бы хотелось ее фанатам. У дивы есть аккаунт в соцсетях, куда она периодически выкладывает фото со съемок.
Интересные факты
1) В студенческие годы Лилия подрабатывала моделью.
2) На роль в фильме «Мулен Руж» Мэй попала случайно. Актриса, которая должна была играть русалку изначально, не влезла в костюм, и срочно потребовалась замена.
Лилия продолжает появляться на экранах, но не так часто, как бы хотелось ее фанатам. Фото: соцсети
3) Среди кумиров Лилии — Кейт Бланшетт и Джеффри Раш.
4) В числе хобби красавицы — смешанные единоборства, в частности бразильское джиу-джитсу.