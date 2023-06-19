Снялась в американском «Мулен Руж» и сотрудничала с российскими режиссерами: чем известна актриса Лилия Мэй

Биография артистки

Жизнь актрисы Лилии Мэй с детства наполнена путешествиями. Будучи ребенком ее семья переехала в Австралию, откуда спустя несколько лет девушка и отправилась покорять мировой кинематограф. Мэй сыграла небольшую, но яркую роль в американском мюзикле «Мулен Руж», а также успела посотрудничать с российскими актерами и режиссерами.

Жизнь в Сиднее и практика в адвокатской конторе

Лилия Мэй родилась 1 августа 1983 года в Бердянске в Запорожской области. Спустя несколько лет родители перевезли ее вместе с младшей сестрой в Москву. Уже тогда девочка проявляла немалые способности к творчеству.

В девять лет девочка стала ученицей Московской государственной академии хореографии, где изучала классический балет. Но учеба продлилась недолго. Через некоторое время семья перебралась в кипрскую столицу Никосию. А после и вовсе обосновалась в австралийском Сиднее. Там будущая актриса окончила частную школу и поступила на экономико-правовой факультет.

Знаменитость даже успела пройти практику в адвокатской конторе, но вскоре поняла, что хочет посвятить себя актерскому искусству. В 2006 году Лилия записалась на ускоренный курс актерского мастерства в Сиднейскую школу кино и телевидения Screenwise.