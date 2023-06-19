«Розовые розы» от высокого блондина с трудной судьбой: биография певца Александра Добрынина

Биография певца
Поклонники советской и российской эстрады помнят лирический хит «Розовые розы». Автор и исполнитель этой песни — высокий обаятельный блондин Александр Добрынин. В 80-е и 90-е многие женщины и девушки сходили с ума по этому певцу.
Популярность музыканта была большой, но, увы, не смогла пройти проверку временем. Сейчас музыкант продолжает выступать на небольших площадках и сдаваться не собирается. Добрынин уверен, что еще напишет новый хит для своих поклонников.
Вырос в учительской семье, провалил экзамены в институт
Александр родился в Мамадыше (Республика Татарстан) 27 марта 1957 года в учительской семье. Мама парня преподавала школьникам русский язык и литературу, а отец вел уроки труда, физкультуры и черчения. Сын оказался натурой творческой, с детства пристрастился к музыке и мечтал стать знаменитым музыкантом.
После школы молодой человек отправился прямиком в армию. По возвращению он поехал в Москву и попытался поступить в Музыкально-педагогический институт им. Михаила Ипполитова-Иванова, но почти сразу провалил экзамены. Однако Добрынин вопреки всему стал профессиональным артистом и любимцем тысяч слушателей.
Молодой Саша Добрынин. Фото: соцсети
Веселил публику ресторанов, а позже примкнул к «Веселым ребятам»
Добрынин считает 1982 год началом своей профессиональной творческой карьеры. Сначала Александр веселил публику ресторанов и танцплощадок. Затем молодой музыкант сменил несколько музыкальных коллективов. Певец успел поработать в группах «Здравствуй, песня», «Зодчие», «Мираж», «Кинематограф».
В 1988 году Добрынин примкнул к коллективу «Веселые ребята» на правах рядового музыканта, но после ухода из коллектива Алексея Глызина попал в основной состав солистов.
Первой песней в репертуаре Добрынина стала композиция под авторством Игоря Матвиенко «Атлантида». После выхода в свет песни «Розовые розы» («Светка Соколова») Александр обрел собственную армию фанаток.
В начале 90-х исполнитель решил строить сольную карьеру. Но, как выяснилось позже, слишком поспешил. Работа в одиночку не приносила желаемых результатов.
Окрыленный успехом певец решил начать сольную карьеру, но, как позже выяснилось, слишком поспешил. Фото: соцсети
У музыканта вышли песни «Рыжий клоун», «Пустыня», композиции «Ночные цветы» и «Рита-Маргарита», созданные вместе с Аркадием Укупником.
В 1990-м исполнитель выпустил альбом «Девушка с обложки. Песни на стихи Натальи Просторовой». Диск под названием «Ночные цветы» увидел свет в 1992 году, а спустя пять лет вышла пластинка «Возьми и купи». Также в дискографии артиста есть компиляционный диск с переизданными песнями.
С началом нулевых звезда Добрынина стала угасать, ему не удавалось выбиться в лидеры отечественной эстрады.
Однако неунывающий певец продолжал колесить с сольными концертами по России и странам СНГ, выступал на дискотеках, в ночных клубах, на мероприятиях городских масштабов. В 2005 году на пару лет он даже возвратился в коллектив «Веселые ребята».
В 2019–2020 годах артист гастролировал по городам России и Беларуси как с сольными концертами, так и с программой «Дискотека СССР» и «Дискотека “Союз”».
Звезда Добрынина начала угасать с наступлением танцевальных нулевых. Фото: соцсети
Трижды женился, дважды не признал отцовство
Под венец любвеобильный исполнитель успел сходить трижды и один раз даже пожить гражданским браком. С первой женой, музыкантом Ларисой Савельевой, пошел в ЗАГС сразу после армии. Увы, брак был необдуманным и поэтому скоротечным.
Второй женой музыканта стала танцовщица Ольга Шорина. Она превратилась в музу артиста с первого же дня знакомства. Девушка даже появилась в клипе «Розовые розы». Посредником встречи стал Пьер Нарцисс. Это был бурный роман, полный ссор. Совместная жизнь пары тоже не отличалась простотой, супруги изменяли друг другу.
Уже после развода Ольга заявила Александру, что родила от него дочь, которую назвала Ангелиной. Отцовство исполнитель не признал, тем более ребенка Шорина увезла за границу.
Третий раз Добрынин оказался в ЗАГСе, но, по его утверждению, с проституткой. Однако сама Елена Гусева это отрицает. Профессия избранницы не смущала музыканта. Как раз на пике популярности была песня Олега Газманова «Путана», девочки по вызову вдруг стали казаться романтичными, несчастными существами. Вот и влюбленный Александр решил поддержать девушку.
Дочь музыканта Лиза (слева) и третья жена музыканта Елена Гусева. Фото: соцсети
С Леной певец познакомился на ее рабочем месте, в клубе «Метелица». Настоял, чтобы девушка завязала с профессией, и начал с ней жить. Со временем Гусева все чаще стала задерживаться «в гостях». После нескольких ссор пара договорилась о гостевом браке – жить раздельно, встречаться по субботам. В какой-то из дней Александр позвонил жене день, а трубку взял мужчина.
Уже после развода Елена рассказала, что ждет ребенка. Родила девочку Лизу, но и в этот раз певец не признал отцовства.
К слову, среди своих вероятных детей Добрынин выделяет только сына Славу, потому как видит внешнее сходство с собой. Говоря о детях, артист подчеркивал, что у него так и не выработался отцовский инстинкт.
Среди своих вероятных детей Добрынин выделяет только сына Славу. Фото: соцсети
Скандал с мамой и попытка суицида
В январе 2019 года сестра артиста пришла на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Женщина призналась, что Добрынин выгнал из дома пожилую мать, которую перевез к себе в Москву 30 лет назад. Тогда Лариса Николаевна забрала пенсионерку из столичной больницы в Набережные Челны.
По словам Добрынина, в его квартире начался ремонт, так что забрать маму было просто некуда. Также исполнитель отметил, что мать вмешивалась в его личную жизнь, разрушала отношения и не позволила создать семью.
В 2021 году в программе «Близкие люди» пожилой певец признался, что после смерти мамы Марины Максимовны он хотел наложить на себя руки, но его верный кот спас исполнителя от суицида. Барсик, проживший долгие 17 лет, также скончался, и певец носит на шее медальон с изображением любимого питомца.
Александр Буйнов и Александр Добрынин во время концерта. Фото: соцсети
Добрынин сейчас
Сейчас Александр — частый гость российских городов. Певец выступает как сольно, так и вместе с другими звездами 80–90-х, чьи песни когда-то звучали в каждой квартире. Также артиста приглашают на частные праздники и корпоративы.
В марте 2021 года Добрынин вместе с Сергеем Дубровиным провели концерт в Рязани. У исполнителя есть собственный сайт, где можно ознакомиться с информацию по поводу гастролей.
Добрынин уверен, что еще напишет новый хит для своих поклонников.. Фото: соцсети
Интересные факты
1) Александр и Вячеслав Добрынины не состоят в родстве. Музыканты просто однофамильцы.
2) Чтобы стать участником легендарной группы «Веселые ребята», Александру пришлось перекрасить волосы в белый цвет.