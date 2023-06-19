«Розовые розы» от высокого блондина с трудной судьбой: биография певца Александра Добрынина

Биография певца

Поклонники советской и российской эстрады помнят лирический хит «Розовые розы». Автор и исполнитель этой песни — высокий обаятельный блондин Александр Добрынин. В 80-е и 90-е многие женщины и девушки сходили с ума по этому певцу.

Популярность музыканта была большой, но, увы, не смогла пройти проверку временем. Сейчас музыкант продолжает выступать на небольших площадках и сдаваться не собирается. Добрынин уверен, что еще напишет новый хит для своих поклонников.

Вырос в учительской семье, провалил экзамены в институт

Александр родился в Мамадыше (Республика Татарстан) 27 марта 1957 года в учительской семье. Мама парня преподавала школьникам русский язык и литературу, а отец вел уроки труда, физкультуры и черчения. Сын оказался натурой творческой, с детства пристрастился к музыке и мечтал стать знаменитым музыкантом.

После школы молодой человек отправился прямиком в армию. По возвращению он поехал в Москву и попытался поступить в Музыкально-педагогический институт им. Михаила Ипполитова-Иванова, но почти сразу провалил экзамены. Однако Добрынин вопреки всему стал профессиональным артистом и любимцем тысяч слушателей.