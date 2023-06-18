«Свидание» с Клинтоном, суррогатное материнство и заграничные гастроли: что известно о певице Ирине Билык

Биография дивы

Певица Ирина Билык свои концерты посвящает извечным темам — любви, добру и позитиву. Она за свою карьеру успела несколько раз выступить за границей, стать матерью и записать множество хитов. Знаменитая блондинка даже удостоилась встречи с американским политиком Биллом Клинтоном!

Исполняла народные песни и пробовала себя в актерской сфере

Ирина Билык родилась в обычной семье 6 апреля 1970 года в Киеве. Ее родители были далеки от искусства, но поддерживали все творческие начинания девочки. На семейных праздниках маленькую Иру ставили на табуретку и объявляли выступление «народной артистки Ирины Билык», что только воодушевляло будущую певицу. С юных лет девочка исполняла народные песни.

Когда Ирине исполнилось пять лет, родители отдали ее в школу танцев, а затем и детский хор. Так Билык стала солисткой своего первого коллектива «Солнышко». На этом таланты будущей звезды не закончились, она записалась в драматический кружок. Преподаватели хвалили юное дарование, но в актерство Ирина так и не подалась.

В 1998 году Билык поступила в Государственное музыкальное училище имени Глиера. Параллельно с учебой девушки начала развиваться ее эстрадная карьера. Училище Ирина окончила, считаясь популярной и узнаваемой певицей Украины.