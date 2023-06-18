«Свидание» с Клинтоном, суррогатное материнство и заграничные гастроли: что известно о певице Ирине Билык

Биография дивы
Певица Ирина Билык свои концерты посвящает извечным темам — любви, добру и позитиву. Она за свою карьеру успела несколько раз выступить за границей, стать матерью и записать множество хитов. Знаменитая блондинка даже удостоилась встречи с американским политиком Биллом Клинтоном!
Исполняла народные песни и пробовала себя в актерской сфере
Ирина Билык родилась в обычной семье 6 апреля 1970 года в Киеве. Ее родители были далеки от искусства, но поддерживали все творческие начинания девочки. На семейных праздниках маленькую Иру ставили на табуретку и объявляли выступление «народной артистки Ирины Билык», что только воодушевляло будущую певицу. С юных лет девочка исполняла народные песни.
Когда Ирине исполнилось пять лет, родители отдали ее в школу танцев, а затем и детский хор. Так Билык стала солисткой своего первого коллектива «Солнышко». На этом таланты будущей звезды не закончились, она записалась в драматический кружок. Преподаватели хвалили юное дарование, но в актерство Ирина так и не подалась.
В 1998 году Билык поступила в Государственное музыкальное училище имени Глиера. Параллельно с учебой девушки начала развиваться ее эстрадная карьера. Училище Ирина окончила, считаясь популярной и узнаваемой певицей Украины.
Детское и подростковое фото Иры Билык. Фото: соцсети
Первые концерты и встреча с Биллом Клинтоном
Дебютом юной певицы стало участие в музыкальном фестивале «Червона Рута», прошедшем в 1989 году в городе Черновцы. Далее дива продолжила ездить на большие концерты. Там Ирина познакомилась с талантливыми музыкантами из группы «Аякс», которые пригласили Билык в новый проект «Цей дощ надовго». Этот коллектив сделал из молодой исполнительницы звезду эстрады.
В 1991 году группа подписала контракт с агентством и приступила к записи собственного материала. Спустя год Ирина дебютировала в первом видеоклипе на песню «Лише твоя». Слава коллектива росла в первую очередь благодаря яркому образу и сильному голосу Ирины.
После гастрольного тура 1994 года певица начала считаться самой известной звездой Украины, и ей была оказана честь встретиться с американским президентом Биллом Клинтоном, что стало признанием таланта и популярности эстрадной исполнительницы.
Встречу с Клинтоном певица запомнила на всю жизнь. Фото: соцсети
Считается, что 1995 год является самым ярким в карьере Ирины. К этому моменту на ее счету находится три полноценных студийных альбома.
В 1996 году Билык пригласили открыть фестиваль «Таврийские игры». Не обошлось без казусов. Когда певица начала петь, зал стал смеяться. Артистка на время растерялась из-за неожиданной реакции аудитории. При этом концерт транслировался в прямом эфире.
После концерта ей рассказали, что во время выступления на сцену выбежала собака, просидевшая там до конца песни. Этот случай радует Ирину и по сей день, как и две музыкальные награды. В том же году она стала заслуженной артисткой Украины.
С каждым годом популярность Ирины только росла. Певица получила ряд престижных премий, ее приглашали на телевидение, где девушке доводилось сниматься в многочисленных рекламных роликах.
Молодая Билык в образе рок-дивы. Фото: соцсети
Гастрольный тур артистки отчасти прошел на территории России, а один из концертов она дала в Лондоне. В 2002 году дива выпустила альбом на польском языке с весьма лаконичным названием Bilyk и даже обдумывала перспективы переезда в Польшу.
В 2003 году Ирина записала еще один диск и отправилась в масштабный концертный тур по городам Украины. Первый русскоязычный альбом в карьере артистки под названием «Любовь. Яд» серьезно повлиял на популярность в России. Он сделал певицу одной из наиболее востребованных артисток.
В 2004 году эстрадная дива исполнила роль иностранной певицы в мюзикле «Сорочинская ярмарка». В рамках выступления она спела ставшую хитом песню «Побегу по радуге».
Кстати, королю российской эстрады Филиппу Киркорову украинская Примадонна, как прозвали Ирину, подарила одну из самых проникновенных композиций – «Снег». Еще один хит исполнительницы «О любви», перепетый Киркоровым, превратился в саундтрек к фильму «Экипаж».
Звездная блондинка сотрудничала и со знаменитыми российскими исполнителями. Фото: соцсети
В 2014 году артистка выпустила альбом «Рассвет», презентация которого состоялась на крыше киевского отеля. В 2015 году презентовала сингл «Дед Мороз», который стал популярной новогодней песней и становился хитом и в последующие новогодние праздники.
В 2016 году Билык снова выпустила трек без альбома под названием «Волшебники», на который вскоре сняла видеоклип.
В апреле этого же года, ко дню рождения певицы, вышел новый клип на композицию «Ома». Кавер на хит Билык записал молодой исполнитель Никита Алексеев, который таким образом выразил восхищение творчеством коллеги.
Билык на сцене с исполнителем Никитой Алексеевым. Фото: соцсети
В 2017 году артистка начала работать над студийным альбомом «Без грима». Ирина призналась прессе, что это будет самый важный для нее диск, гораздо более личный, чем предыдущие 11 альбомов. День выхода пластинки совпал с днем рождения дивы. Оба события певица отметила на сцене акустическим перформансом.
В 2018 году артистка объехала 35 украинских городов с обновленным оркестром и сольным шоу «Без грима. Лучшее. О любви».
Избранники Ирины Билык и слухи о пластических операциях
Личная жизнь Ирины всегда была насыщенной. Мужчины обращали внимание на статную и харизматичную певицу. С годами внешность Билык подверглась изменениям, но не временным, а пластическим, считают журналисты.
Первым гражданским мужем Билык стал музыкант и продюсер Юрий Никитин. Отношения продлились семь лет, и за это время продюсер немало сделал для популяризации имени супруги. Даже после расставания Юрий остался музыкальным продюсером дивы.
Юрий Никитин и Ирина Билык. Фото: соцсети
В 1998 году блондинка завела роман с манекенщиком Андреем Оверчуком, который вылился в первый официальный брак артистки. Влюбленные даже обвенчались, а в 1999-м сыграли скромную свадьбу. Спустя некоторое время у них родился сын Глеб, крестным отцом которого стал предыдущий возлюбленный Билык. Однако спустя некоторое время отношения закончились.
Вскоре роковая красотка завела роман с хореографом Дмитрием Коляденко. Отношения, а также расставание пары сопровождались многочисленными скандальными подробностями семейной жизни.
В 2007 году артистка вновь вышла замуж. Тогда ее избранником стал хореограф Дмитрий Дикусар, который был младше звезды эстрады на 15 лет. Этот брак продлился всего года, после чего пара развелась.
Ирина Билык с Дмитрием Коляденко и Дмитрием Дикусаром (справа). Фото: соцсети
В 2014 году Ирина призналась, что находится в отношениях, но имени возлюбленного называть не стала. Вскоре она начала появляться на публике вместе с режиссером, фотографом и стилистом Асланом Ахмадовым. Поклонники полагают, что мужчина и был таинственным спутником Ирины, информация о котором тщательно скрывалась.
В декабре 2015 года Ирина стала счастливой матерью уже двоих детей: сын Табриз появился на свет при помощи суррогатного материнства. Брак Ахмадов и Билык зарегистрировали еще в 2013 году. Но общественность узнала о радостном событии только в 2016 году. По семейной традиции Аслан преподнес супруге старинный золотой браслет, усыпанный драгоценными камнями.
Сейчас дива находится в счастливых отношениях с фотографом и стилистом Асланом Ахмадовым. Фото: соцсети
Ирина Билык сейчас
В канун 2019 года Ирина преподнесла поклонникам музыкальный подарок – песню «В Новом году». Через пару недель вышла еще одна новинка – «С Новым годом!».
Звезда эстрады с детьми. Фото: соцсети