Многодетный отец со скандальным прошлым: самые яркие моменты биографии участника «Дом-2» Александра Задойнова

Биография звезды
Александра Задойнова российские поклонники телепроекта «Дом-2» знают, как одного из самых скандальных и ярких участников реалити. Парень приходил и уходил с периметра несколько раз, активно крутил романы с главными красавицами шоу и иногда вел себя довольно эпатажно.
Сейчас звезду помнят именно как как участника скандального реалити, хотя он давно занимается собственными проектами, наладил личную жизнь и даже успел стать многодетным отцом.
Работал барменом, высшее образование так и не получил
Александр родился в семье простых служащих 31 октября 1984 года. Его детские годы прошли в Ярославле. Достаток родителей будущего скандалиста был скромным, поэтому Саше еще в подростковом возрасте пришлось начать трудовую деятельность.
Чаще всего юноша отдавал предпочтение кратковременным подработкам, которые приносили ему быстрый заработок. Дольше всего Александр продержался на должности бармена в местном ночном клубе. Из-за работы парень так и не получил высшее образование. В какой-то момент активный Задойнов решил связать свою жизнь с телевидением. В 2007 году парень успешно прошел кастинг телешоу «Дом-2» и попал на рейтинговый проект.
Молодой ярославец Саша Задойнов. Фото: соцсети
Донжуанский список Задойнова и драки на проекте «Дом-2»
В самом начале участия в проекте 22-летний парень выразил симпатию красавице Нелли Ермолаевой. Однако чуть позже Задойнов узнал, что девушка уже состоит в отношениях с Никитой Кузнецовым. Тогда любвеобильный Саша переключился на Екатерину Крутилину.
Правда, даже будучи в паре с Катей, парень интересовался и другими участницами проекта. Его следующей пассией стала Екатерина Балакина. Это был короткий, но страстный роман.
Позднее у Задойнова были интрижки с Анастасией Смирновой, Настей Лужковой и Аишей Навасардян. Но цель у романов Александра была одна — вызвать ревность и привлечь внимание Евгении Феофилактовой (Гусевой).
Девушка в свою очередь не скрывала планов — она рассчитывала на связь с состоятельным мужчиной, а не с молодым Задойновым. В порыве страсти Задойнов даже устроил из-за Жени драку с Русланом Проскуровым. Однако спустя некоторое время Евгения все же обратила внимание на Александра.
Любвеобильный Задойнов приложил все усилия, чтобы завоевать сердце неприступной Феофилактовой. Фото: соцсети
Отношения потихоньку стали налаживаться, но тут обнаружилось, что Задойнов пристрастился к игре в онлайн-покер. Парень втихую ради снимал деньги других участников проекта с их карточек. После такого инцидента в начале января 2011 года Сашу выгнали с телепроекта.
Через полгода молодому человеку все же позволили вернуться. Александр снова стал встречаться с Феофилактовой, а спустя некоторое время закрутил роман с Лилией Киш. Однако уже через месяц он был снова исключен из шоу за агрессивное нападение на Павла Арбекова.
В сентябре 2012 года горячему парню вновь позволили вернуться на «Дом-2». В этот раз у молодого человека сложились серьезные отношения с Яной Рудовой, вместе с которой парень и ушел из шоу, на этот раз по собственному желанию.
Однако и этот приход Задойнова на проект не оказался последним. В сентябре 2013 года звезда снова вернулся и сразу начинал ухаживать за Элиной Камирен (Карякиной). Отношения окончились беременностью Элины, а после рождения дочери Саша вместе с молодой матерью и ребенком покинул «Дом-2». Однако пара скоро распалась.
Отношения с Элиной Камирен закончились рождением дочери и скорым разрывом. Фото: соцсети
Вернулся в Ярославль и стал вести корпоративы
Задойнов устал от постоянных телесъемок и решил уехать в деревню под Ярославлем. Через некоторое время он обосновался в родном Ярославле. Там парень занимался журналистикой, вел праздничные мероприятия, корпоративы, свадьбы.
С Ольгой Коваль, фотографом из Ярославля, с которой мужчине приписывали роман, он создал рекламную презентацию свадебного торжества. Шоумен выступил исполнителем главной роли жениха, а Ольга примерила наряд невесты.
Трансляция свадебного тест-драйва от Александра Задойнова состоялась в ноябре 2017 года. Так эпатажный парень ввел поклонников в заблуждение. В комментариях сразу появились сообщения о том, что Задойнов женился на Ольге Коваль. Однако вскоре Александр опроверг все слухи, назвав событием рекламным пиар-ходом.
Задойнову приписывали роман с фотографом Ольгой Коваль, однако их отношения так и не вышли за рамки рабочих. Фото: соцсети
Пытался строить бизнес и попал в скандал в Сочи
В периоды, когда Саша покидал проект, он не сидел сложа руки и пытался строить карьеру. Как любитель татуировок, в Ярославле мужчина открыл салон. Пробовал Задойнов себя и в гастрономии, запустил работу небольшого ресторана, где сам был управляющим.
А в один из периодов ухода из шоу он сообщил, что отправляется служить. Эта информация смутила фанатов. Ведь возраст Александра к тому моменту перевалил за 30. Однако он публиковал фото из армии, вскоре поклонники успокоились и поверили ему.
В 2018 году мужчина занялся поиском жилья в Сочи. Именно там жила его дочь Саша с мамой, и чтобы видеться с ребенком чаще, он решил обосноваться на юге страны. Вскоре Александр устроился журналистом на местной телевидении.
Задойнов занимался вопросами молодежной политики и спорта, участвовал в значимых мероприятиях города, присутствовал на антитабачном шествии. Он активно пропагандировал здоровый образ жизни и спорт среди молодежи.
Помимо основного заработка, Задойнов имел дополнительный доход с рекламы. Однако подписчики Саши не всегда положительно реагировали на подобные посты. В конце 2019 года скандалист опубликовал сторис, в которых рекламировал жилой комплекс в Сочи. По словам подписчиков Задойнова, дольщиков, вложивших деньги в строительство этих домов, обманули. Тогда звезду начали подозревать в мошенничестве.
Мимо этих обвинений Александр не мог пройти и выложил фото документов, подтверждающих, что у ЖК есть разрешение на строительство. Однако скандал затихал еще очень долго.
Задойнов с женой Ксенией. Фото: соцсети
Гражданский брак до телепроекта и бурная личная жизнь Задойнова
До появления в знаменитом телешоу Задойнов успел пожить в гражданском браке в Ярославле и обзавестись дочерью Анастасией. Но отношения с матерью девочки не сложились. Пара вскоре распалась. Тогда Задойнов и уехал строить свою любовь.
Скандалы сопровождали Сашу многие годы. В 2017 году от Элины Камирен в прокуратуру поступило заявление с обвинением Александра Задойнова в неуплате алиментов. Бывшая участница телепроекта была уверена, что ему помогают уклоняться от выплат судебные приставы Ярославля.
Когда Задойнов обосновался в Сочи, его старшая дочь от первого брака поселилась вместе с отцом. Мать была не против переезда дочери из Ярославля и с того момента поддерживала с ней общение посредством телефона. Однако скандалист не был готов один воспитывать свою дочку.
В начале 2019 года в сети появились слухи о новом романе Саши с девушкой по имени Анна Симовская, они строили планы на будущее, но всего через пару месяцев расстались.
Александр со старшей дочерью Анастасией. Фото: соцсети
Однако очень скоро любвеобильный Задойнов вновь окунулся в новые романтические отношения. Его избранница Ксения жила в Сочи, там и состоялась их первая встреча. Спустя некоторое время Саша сообщил в соцсетях о своей любви.
В январе 2020 года Задойнов сделал предложение девушке, на которое та ответила согласием. Свадьбу решили устроить в Сочи, в местном ресторане заказали банкет на 100 человек. Однако спустя несколько месяцев в стране объявили карантин из-за коронавирусной инфекции. От банкета влюбленным пришлось отказаться, но решение связать себя узами брака они не поменяли.
Так, торжество прошло скромно, в пустом ЗАГСе, это случилось в начале апреля 2020 года.
В мае того же года стало известно, что телезрители вновь увидят Александра на проекте «Дом-2», но уже вместе с женой. По словам пары, они рассматривали это решение как новый этап своей жизни и отношений.
Правда, нахождение там было недолгим. После того как проект «Спаси свою любовь» закрылся, семейной паре предложили сниматься вместе с другими участниками основного эфира. Но они отказались.
Жена Александра, Ксения, с малышкой-дочкой Софией на руках. Фото: соцсети
Некоторое время паре не удавалось зачать ребенка, поэтому они стали обращаться к врачам. Александр мечтал о сыне. Летом 2021 года для поклонников звездной пары прозвучала неожиданная новость: ребята решили разъехаться.
Задойнов удивился столь категоричному посту жены, хотя признал: в последнее время ссоры в семье участились. Причиной конфликта мужчина называл свою работу, из-за которой уделял Ксении меньше внимания.
Вскоре мир в отношениях был восстановлен, а в конце августа Задойновы объявили о скором пополнении в семье. 8 февраля 2022-го Александр стал отцом в третий раз — его жена родила дочь Софию.
Безмерное семейное счастье омрачалось финансовыми трудностями. Супруга Ксения жаловалась в личном блоге и на то, что ее муж опять пристрастился к азартным играм. По словам девушки, раньше она смотрела на это как на способ отвлечься, а теперь, когда из дома стали пропадать деньги, запаниковала.
Однако Ксюша продолжала поддерживать мужа. И даже собралась подавать на алименты, но исключительно из благих намерений. Такой ход позволил бы уменьшить выплаты Задойнова на среднюю дочь Сашу.
Задойнов продолжает заниматься строительным бизнесом и участвовать в других проектах. Фото: соцсети
Задойнов сейчас
На данный момент Задойнов занимается стройкой в Сочи. Такая работа довольно прибыльная, но все-таки чаще всего сезонная. В зимние месяцы случаются простои. Но у шоумена по-прежнему остается возможность зарабатывать на рекламных контрактах и сторонних проектах.
Осенью прошлого года стало известно, Элина Камирен и ее адвокат подают документы для возбуждения уголовного дела в отношении Задойнова из-за неуплаты алиментов.
Интересные факты
1. Несколько лет назад в СМИ просочилась информация, что Задойнов жертвует большие суммы на благотворительность. Это возмутило мать его второй дочери Саши, поскольку мужчина не может выплатить алименты.
2. Как любитель татуировок, украшать свое тело разными рисунками Александр начал еще в юности. Но, по признанию мужчины, самые значимые он сделал уже в осознанном возрасте. На правой руке красавчика красуются имена его детей.