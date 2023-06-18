Многодетный отец со скандальным прошлым: самые яркие моменты биографии участника «Дом-2» Александра Задойнова

Биография звезды

Александра Задойнова российские поклонники телепроекта «Дом-2» знают, как одного из самых скандальных и ярких участников реалити. Парень приходил и уходил с периметра несколько раз, активно крутил романы с главными красавицами шоу и иногда вел себя довольно эпатажно.

Сейчас звезду помнят именно как как участника скандального реалити, хотя он давно занимается собственными проектами, наладил личную жизнь и даже успел стать многодетным отцом.

Работал барменом, высшее образование так и не получил

Александр родился в семье простых служащих 31 октября 1984 года. Его детские годы прошли в Ярославле. Достаток родителей будущего скандалиста был скромным, поэтому Саше еще в подростковом возрасте пришлось начать трудовую деятельность.

Чаще всего юноша отдавал предпочтение кратковременным подработкам, которые приносили ему быстрый заработок. Дольше всего Александр продержался на должности бармена в местном ночном клубе. Из-за работы парень так и не получил высшее образование. В какой-то момент активный Задойнов решил связать свою жизнь с телевидением. В 2007 году парень успешно прошел кастинг телешоу «Дом-2» и попал на рейтинговый проект.