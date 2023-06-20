Кто из российских звезд стал отцом после 70 лет

83-летний Аль Пачино недавно стал отцом в четвертый раз. Ребенка знаменитому актеру родила его 29-летняя возлюбленная Нур Альфаллах. Новость о том, что пара ожидает малыша, появилась в СМИ еще месяц назад.
Однако сам артист поначалу скептически отнесся к своему отцовству и попросил избранницу сделать ДНК-тест. Но после его результатов у артиста не оставалось никаких сомнений.Есть еще порох в пороховницах!
Аль Пачино. Фото: Global Look Press
Кстати, двумя месяцами ранее позднее счастье отцовства познал и коллега Аль Пачино по цеху- актер Роберт де Ниро. Ребенка 80-летнему мужчине подарила актриса и спортсменка Тиффани Чен, с которой он познакомился на съемках фильма «Стажер» в 2015 году, где Тиффани также выступала в качестве инструктора по восточным единоборствам. Однако роман между ними вспыхнул только шесть лет спустя.
В одном из своих интервью Роберт де Ниро признался, что планировал ребенка с Тиффани. И все получилось! «Нет ничего проще», - пошутил звезда Голливуда.
Меж тем наши российские звезды тоже не лыком шиты. Вспоминаем, для кого из отечественных знаменитостей также не было ничего проще, чем завести ребенка. Хотя так только кажется на первый взгляд…
Евгений Петросян
В марте 2020 года отцом стал 74-летний юморист Евгений Петросян. Наследника ему подарила молодая супруга Татьяна Брухунова, которая на протяжении нескольких лет была помощницей артиста. Малыша назвали в честь деда – Ваганом. Как сообщали в то время анонимные источники, роды прошли в одном из ведущих медицинских центров Дубая.
Евгений Петросян. Фото: Global Look Press
Долгое время Евгений Ваганович старался не афишировать эту информацию. Но, как известно, шила в мешке не утаишь. Говорят, что после рождения сына юморист заметно помолодел и не пропускает занятия спортом.
Эммануил Виторган
В 2018 году счастливой новостью о пополнении в семействе поделился 78-летний актер Эммануил Виторган и его жена Ирина Млодик, которая моложе артиста на 23 года. Благодаря процедуре ЭКО у пары родилась дочь Этель, а уже спустя полгода не без помощи суррогатного материнства на свет появилась и Клара.
Также у Эммануила Гедеоновича есть старшие дети от двух предыдущих браков – дочь Ксения и сын Максим (бывший муж Ксении Собчак).
Несмотря на то что Виторганы сочетались браком еще в 2003 году, родителями они стали только спустя 15 лет. Дело в том, что одно время Ирина даже не задумывалась о детях, поскольку имела проблемы со здоровьем.
Сам Эммануил Гедеонович признается, что жена в очередной раз подарила ему радость жизни.
Эммануил Виторган и Ирина Млодик. Фото: Global Look Press
Кстати, в начале 2000-х именно Ирина помогла ему пережить боль от потери прежней супруги Аллы Балтер. Как известно, Эммануил Виторган очень любил жену, ушедшую из жизни из-за рака позвоночника.
И Ирина не только не ревнует избранника к этой любви, но и всячески помогает ему сохранить память об актрисе. Так, в прошлом году Ирина стала автором идеи и продюсером постановки «Жизнь продолжается», посвященной Алле Балтер.
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Борис Галкин
Актер Борис Галкин впервые стал отцом за два месяца до своего 70-летия. Ранее артист был женат три раза, но собственных детей у него не было.
Борис Сергеевич воспитывал как родных детей – Марию и Влада - от третьей супруги, художницы Елены Демидовой. Особенно теплые отношения у него сложились с Владом, впоследствии ставшим знаменитым актером Владиславом Галкиным.
После премьеры фильма «Этот негодяй Сидоров», Борис увидел, что у мальчика большой актерский потенциал и сказал ему об этом. Впоследствии Борис Галкин поддерживал приемного сына во всех начинаниях.
Борис Галкин в фильме «Оставник»
Неудивительно, что он очень тяжело переживал его смерть. Кстати, после гибели Владислава Галкина брак его приемного отца с Еленой Демидовой дал трещину.
Чуть позже Борис Галкин женился на певице Ирине Разумихиной, а спустя четыре года, в 2017 году у пары родилась дочь Анна.
Иван Краско
Нельзя не обойти стороной и актера Ивана Краско, чье имя последнее время ассоциируется с романами с молодыми женщинами. Самые громкие отношения у Ивана Ивановича случились с его студенткой, актрисой Натальей Шевель, которая младше артиста на 60 лет. Дело даже дошло до ЗАГСа.
Правда, в в браке они прожили всего три года. Детей так и не нажили, хотя Иван Иванович и грезил о позднем отцовстве.
Иван Краско. Фото: Global Look Press
А вот в предыдущем союзе – с художником по костюмам Натальей Вяль – родилось двое сыновей – Иван и Федор. Старший сын появился на свет, когда Ивану Ивановичу был 71 год, а младший – в его 74-летнем возрасте. Именно эта семья и взяла на себя всю заботу о пожилом актере после того, как он перенес коронавирус, а затем инсульт.
Также у Ивана Краско есть дети от предыдущих браков – дочери Галина и Юлия. К сожалению, его сын Андрей, знаменитый актер Андрей Краско, ушел из жизни в 48 лет от сердечной недостаточности.
Владимир Стеклов
Актер Владимир Стеклов был женат четыре раза. Самый известный его брак – с актрисой Александрой Захаровой – был бездетным. Зато в предыдущих союзах у актера родились дочери Глафира и Агриппина, которая также пошла по его стопам.
Владимир Стеклов. Фото: Global Look Press
В 2018 году Владимир Стеклов стал отцом в третий раз. Избранница Ирина Дерягина, которая моложе артиста на 33 года, подарила ему дочь Арину. Интересно, что в этом же году у актера родился и правнук. Отцом стал его внук – молодой актер Данила Стеклов.
Олег Табаков
Роман знаменитого актера Олега Табакова с его студенткой Мариной Зудиной начался еще в 80-х годах. В одном из своих интервью актриса вспоминала, что могла часами стоять на морозе ради того, чтобы увидеть любимого человека хоть одним глазком.
Ради этой страстной любви Олег Павлович развелся со своей первой супругой Людмилой Крыловой, которая подарила ему двух детей – Антона и Александру. В итоге старший сын все-таки смог простить отца, чего не скажешь о дочери, которая больше не захотела общаться со звездным родителем.
Олег Табаков и Марина Зудина. Фото: Global Look Press
В браке же с Мариной Зудиной у Олега Табакова появилось двое детей – сын Павел, который стал известным актером, и дочь Мария. На момент рождения дочки артисту было уже 74 года. И он с воодушевлением рассказывал, что это событие подарило ему краски жизни. Олега Табакова не стало в 2018 году.
Сейчас Марии Табаковой 16 лет. Два года назад она признавалась, что не планирует продолжать актерскую профессию, поскольку боится не оправдать возложенных на нее ожиданий, да и хочет стать дизайнером. Но, возможно, приоритеты девушки поменяются.
Александр Белявский
Актер Александр Белявский познал счастье позднего отцовства в 71 год. В браке со второй женой Людмилой Тихоновой у него родилась дочь Александра. Но, к сожалению, семейная радость была недолгой.
Спустя четыре месяца после столь знаменательного события Александр Белявский пережил инсульт и потерял трудоспособность. А спустя девять лет, по одной из версий, не желая дальше быть обузой для близких, Александр Борисович покончил с собой.
Александр Белявский. Фото: Global Look Press
По другой же версии, он выпал из окна из-за проблем с сердцем. У актера остались две дочери – старшая Надежда и младшая Александра. Его приемный сын Андрей также выпал из окна в возрасте 20 лет… Так Александр Белявский повторил судьбу сына.
Борис Грачевский
Основатель киножурнала «Ералаш» стал отцом в 2020 году, в возрасте 71 года. Наследника ему подарила его четвертая жена – актриса Екатерина Белоцерковская. Грачевский был очень счастлив появлению ребенка.
Но, к сожалению, судьба не позволила ему долго наслаждаться общением с ним. В 2021 году Борис Грачевский ушел из жизни из-за последствий коронавируса.
Борис Грачевский с женой Екатериной Белоцерковской. Фото: Global Look Press
Его жена Екатерина до сих пор выкладывает в соцсетях в память о муже трогательные посты и признается, что должна жить ради сына Филиппа.