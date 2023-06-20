Кто из российских звезд стал отцом после 70 лет

Кстати, двумя месяцами ранее позднее счастье отцовства познал и коллега Аль Пачино по цеху- актер Роберт де Ниро. Ребенка 80-летнему мужчине подарила актриса и спортсменка Тиффани Чен, с которой он познакомился на съемках фильма «Стажер» в 2015 году, где Тиффани также выступала в качестве инструктора по восточным единоборствам. Однако роман между ними вспыхнул только шесть лет спустя.

В одном из своих интервью Роберт де Ниро признался, что планировал ребенка с Тиффани. И все получилось! «Нет ничего проще», - пошутил звезда Голливуда.

Меж тем наши российские звезды тоже не лыком шиты. Вспоминаем, для кого из отечественных знаменитостей также не было ничего проще, чем завести ребенка. Хотя так только кажется на первый взгляд…

Евгений Петросян

В марте 2020 года отцом стал 74-летний юморист Евгений Петросян. Наследника ему подарила молодая супруга Татьяна Брухунова, которая на протяжении нескольких лет была помощницей артиста. Малыша назвали в честь деда – Ваганом. Как сообщали в то время анонимные источники, роды прошли в одном из ведущих медицинских центров Дубая.