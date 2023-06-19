Тонкая талия и наклеенные ресницы: какой красоткой была Лариса Гузеева - не узнаете

Лариса Гузеева всегда отличалась бунтарским характером. Наверное, поэтому ей и удалось построить успешную карьеру в кино и стать известной артисткой.

Гузеева не раз в интервью признавалась, что в юности ярко красилась, наклеивала ресницы и баловалась вредными привычками. Но это не помешало ей идти к своей цели.

После школы Лариса поступила в Российский государственный институт сценических искусств. Часто прогуливала, но с горем пополам диплом получила.

В ранних работах Гузеева снялась в фильме «Соперницы». Там мы впервые увидели актрису в купальнике - тонкая талия, просто загляденье. Чем-то актриса похожа там была на Жанну Фриске.