Тонкая талия и наклеенные ресницы: какой красоткой была Лариса Гузеева - не узнаете

Лариса Гузеева всегда отличалась бунтарским характером. Наверное, поэтому ей и удалось построить успешную карьеру в кино и стать известной артисткой.
Гузеева не раз в интервью признавалась, что в юности ярко красилась, наклеивала ресницы и баловалась вредными привычками. Но это не помешало ей идти к своей цели.
После школы Лариса поступила в Российский государственный институт сценических искусств. Часто прогуливала, но с горем пополам диплом получила.
В ранних работах Гузеева снялась в фильме «Соперницы». Там мы впервые увидели актрису в купальнике - тонкая талия, просто загляденье. Чем-то актриса похожа там была на Жанну Фриске.
Лариса Гузеева в фильме «Соперницы»
А «Жестокий романс» вообще разрушил все стереотипы о женской красоте. После выхода картины Гузеева стала советским секс-символом. О ней мечтали сотни мужчин по всему миру, но выбирала она только своих, любимых.
Вы только посмотрите, какой она была красоткой.
Лариса Гузеева в фильме «Жестокий романс»
Лариса Гузеева в фильме «Жестокий романс»
Лариса Гузеева в фильме «Жестокий романс»