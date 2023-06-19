Как Наталья Селезнева разделась, чтобы получить роль «хорошей девочки Лиды»: секреты съемок «Операции «Ы»

В советское время немыслимо было показать на экране сцену, в которой девушка наедине с мужчиной снимает платье, оставаясь в одном белье. Но Леониду Гайдаю это удалось – и сцену не вырезали.
300 претенденток на роль Лиды
Наталья Селезнева и Александр Демьяненко в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» . Фото: кадр из фильма
Сниматься в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» хотели многие – режиссер Леониду Гайдаю пришлось пробовать на роль Лиды три сотни девушек. Студентка театрального училища имени Щукина, 18-летняя Наталья Селезнева и не надеялась на успех, но все же пришла на кастинг – как была, в простеньком платье, под которым у нее был купальник: перед этим девушка загорала с подружками на пляже.
«Фигура у вас, я вижу, не очень…»
Наталья Селезнева и Александр Демьяненко в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» . Фото: кадр из фильма
Увидев Селезневу, Гайдай решил устроить ей своеобразную проверку на стойкость. Дело в том, что сцена, в которой Лида и Шурик, измучившись от жары, раздеваются, была прописана в сценарии заранее. Для режиссера было очень важно, чтобы экранная «хорошая девочка Лида» сняла с себя платье совершенно непринужденно и без малейшего намека на эротизм и чувственность – иначе фильм просто не пропустили бы цензоры.
Беседуя с Натальей в съемочном павильоне, он как бы между делом бросил фразу: мол, в целом вы мне нравитесь и подходите, но, кажется, у вас не очень хорошая фигура… А ведь в кадре придется раздеваться.
«Сняла решительно…»
Наталья Селезнева и Александр Демьяненко в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» . Фото: кадр из фильма
Вспыхнувшая Селезнева поддалась на провокацию. До глубины души обиженная такими словами, возмущенно ответила: это у меня-то плохая фигура? И одним движением сбросила платье, оставшись перед режиссером в купальнике. Гайдай едва не зааплодировал от восторга: это было именно то, чего он ждал от «Лиды»! Наталья была принята.
Нужную сцену она отыграла настолько естественно и невинно, будто рядом не было ни Александра Демьяненко, ни съемочной группы, что строгие чиновники из Госкино даже не подумали вырезать или запрещать эти кадры.
Штраф за мини-юбку
Наталья Селезнева в роли пани Катарины. Фото: кадр из телешоу «Кабачок «13 стульев»
После «Операции «Ы» Селезнева стала популярной актрисой, снималась в множестве фильмов, но особая популярность пришла к ней после роли красавицы пани Катарины в телешоу «Кабачок «13 стульев». Эта работа тоже была связана для Натальи с откровенными нарядами. Ее героиня была большой модницей, и однажды актриса решилась сняться в мини-юбке, которую она привезла из Франции. Этот эксперимент окончился для нее грустно: Селезневой пришлось заплатить штраф – за «недопустимый» для советских зрителей наряд.
Наталья Селезнева в роли Зиночки. Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Интересно, что актрисе почти всегда доставались роли легкомысленных дамочек – как пани Катарина, например, или Зиночка из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», но на самом деле она очень ответственная и постоянная: всю жизнь играет на сцене Театра Сатиры, всю жизнь прожила с единственным мужем – Владимиром Андреевым, до самой его смерти в 2020 году.
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А для зрителей Наталья Игоревна по-прежнему остается той самой озорной Лидой из «Операции «Ы», ведь нам никогда не надоест пересматривать этот фильм и смеяться, как в первый раз.