Как Наталья Селезнева разделась, чтобы получить роль «хорошей девочки Лиды»: секреты съемок «Операции «Ы»

Увидев Селезневу, Гайдай решил устроить ей своеобразную проверку на стойкость. Дело в том, что сцена, в которой Лида и Шурик, измучившись от жары, раздеваются, была прописана в сценарии заранее. Для режиссера было очень важно, чтобы экранная «хорошая девочка Лида» сняла с себя платье совершенно непринужденно и без малейшего намека на эротизм и чувственность – иначе фильм просто не пропустили бы цензоры.

Беседуя с Натальей в съемочном павильоне, он как бы между делом бросил фразу: мол, в целом вы мне нравитесь и подходите, но, кажется, у вас не очень хорошая фигура… А ведь в кадре придется раздеваться.

«Сняла решительно…»

