Жена кинокрасавца и обладательница кинонаград: биография актрисы Марии Леоновой

Биография кинодивы

Настоящая умница, красавица, замечательная актриса. Такие слова можно услышать, когда говорят об актрисе Марии Леоновой. Кинодива уже много лет является женой красавца российского кино, актера Даниила Страхова.

Эта пара считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Даниил и Мария не любят появляться на публике, они не ведут соцсети и, как выяснилось недавно, занимаются благотворительной деятельностью.

С третьего раза поступила в Щукинское, училась вместе с Семчевым и Гусевой

Мария родилась в Москве 6 августа 1974 году и стала первым ребенком своих родителей, Ларисы и Александра. Через пять лет у девочки появился младший братик Андрей. Интерес к сцене у девочки начал проявляться еще в школьные годы. Она с удовольствием принимала участие в сценках и постановках.

После окончания школы Маша подала документы во все театральные вузы Москвы, но лишь с третьего раза поступила к Рубену Симонову в Щукинское училище. Будущая кинодива училась вместе с Александром Семчевым и Екатериной Гусевой. В 1997 году молодая актриса вошла в труппу Театра имени Гоголя.

К слову, Леонова получила еще и второе высшее. Она выучилась на дизайнера интерьера и занималась декорированием частных квартир на Старом Арбате.