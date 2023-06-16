Жена кинокрасавца и обладательница кинонаград: биография актрисы Марии Леоновой

Биография кинодивы
Настоящая умница, красавица, замечательная актриса. Такие слова можно услышать, когда говорят об актрисе Марии Леоновой. Кинодива уже много лет является женой красавца российского кино, актера Даниила Страхова.
Эта пара считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Даниил и Мария не любят появляться на публике, они не ведут соцсети и, как выяснилось недавно, занимаются благотворительной деятельностью.
С третьего раза поступила в Щукинское, училась вместе с Семчевым и Гусевой
Мария родилась в Москве 6 августа 1974 году и стала первым ребенком своих родителей, Ларисы и Александра. Через пять лет у девочки появился младший братик Андрей. Интерес к сцене у девочки начал проявляться еще в школьные годы. Она с удовольствием принимала участие в сценках и постановках.
После окончания школы Маша подала документы во все театральные вузы Москвы, но лишь с третьего раза поступила к Рубену Симонову в Щукинское училище. Будущая кинодива училась вместе с Александром Семчевым и Екатериной Гусевой. В 1997 году молодая актриса вошла в труппу Театра имени Гоголя.
К слову, Леонова получила еще и второе высшее. Она выучилась на дизайнера интерьера и занималась декорированием частных квартир на Старом Арбате.
Молодая и красивая Маша Леонова. Фото: соцсети
Съемки с возлюбленным и сотрудничество с именитыми российскими актерами
Несколько лет назад Мария призналась в интервью, что не имела опыта работы в кино до драмы «Натурщица», в которой снялась вместе с Даниилом Страховым. Речь идет о полнометражном кино, так как в фильмографии Леоновой уже значились комедия «Обыкновенные дни», боевик «Запомните, меня зовут Рогозин!» и детектив «Опера. Хроники убойного отдела».
К слову, «Натурщицей» Страхов и Леонова остались недовольны. Они считали, что близким людям на одной съемочной площадке или театральной сцене лучше не работать. По крайней мере, Леонова трудно входила в образ.
В мелодраме «Дети Арбата» и криминальной ленте «Один из многих» молодая артистка промелькнула в эпизоде, в популярный сериал «Всегда говори “всегда”» попала случайно.
В 2005 году Марию пригласили в один из самых рейтинговых проектов года «Не родись красивой». В нашумевшем сериале она перевоплотилась в сотрудницу фирмы Диану Беляеву.
Наиболее яркая роль в кино у Марии — в психологической драме «Ничего личного». Это лента о частном сыщике, перепутавшем объект наблюдения. Леонова предстала в образе блондинки, за которой, собственно, и требовалось шпионить. Картина участвовала в конкурсной программе Московского международного кинофестиваля и удостоилась приза жюри Международной организации кинокритиков.
Влюбленные Даниил Страхов и Мария Леонова. Фото: соцсети
За премию «Золотые сарматские львы» и награду «Кинотавра» боролась мелодрама «До свидания, мама». Леонова в компании коллеги Александры Ребенок и режиссера Светланы Проскуриной представляла эту ленту на российском конкурсе «Сплетенные параллели».
В сентябре 2019 года в прокат вышла криминальная драма «Воскресенье» о чиновнике, напрасно не обратившем внимания на предсказание скорой смерти.
Любовь с первого взгляда и семейная благотворительность
На третьем курсе театрального института в группу юной Маши из Школы-студии МХАТ перевелся талантливый студент Даниил Страхов. Позже он признавался в интервью, что влюбился в привлекательную девушку с первого взгляда, а вот она совсем не обратила на сероглазого брюнета внимания.
После вуза ребята попали в Театр имени Горького, и только там начал зарождаться роман. Молодые начали встречаться, а спустя несколько лет уже стали жить в гражданском браке. В 2000 году Даниил и Мария оформили отношения официально, а потом еще и обвенчались. Пышной свадьбы устраивать не стали, не покупали праздничных нарядов, не сказали ни слова родителям, а просто зашли в загс и расписались.
У звездной пары нет детей. Российские СМИ по поводу этого даже публиковали предсказания ясновидящих. Так, победитель десятой «Битвы экстрасенсов» Мохсена Норузи утверждал, что пара вскоре усыновит ребенка.
Кинодива сыграла множество ролей в нашумевших проектах. Фото: соцсети
Кстати, Леонова разделяет позицию мужа, что паре лучше сохранять дистанцию с социумом. Супруги никого не пускают в личную жизнь, у них нет страниц в соцсетях, они редко появляются на светских мероприятиях. Из-за такой закрытости Марию даже часто путают с тезкой-адвокатом, новой избранницей Егора Кончаловского.
Помимо московской квартиры, семья владеет домом под Саратовом. По хозяйству актриса управляется сама, без прислуги.
Мария и Даниил также участвуют в акциях благотворительного фонда «Галчонок», помогающего детям с нарушениями ЦНС. В число учредителей фонда входят актриса Юлия Пересильд.
Звездная пара на красной ковровой дорожке. Фото: соцсети
Мария Леонова сейчас
В 2021 году Мария появилась в драме «Герда». Для режиссера Натальи Кудряшовой это был второй полнометражный проект в фильмографии.
Фильм попал на 74-й кинофестиваль в Локарно. Более того, начинающая артистка Анастасия Красовская получила награду — «Золотого леопарда» за лучшую женскую роль. В широкий прокат лента вышла в октябре. Из-за обилия эротических сцен картина получила маркировку 18+.