Высокий красавец с трагикомическим даром: жизнь и творчество актера Филиппа Дьячкова

Биография артиста

Филипп Дьячков — талантливый актер из Санкт-Петербурга с трагикомическим даром. Каждую роль — от каторжника XX века до инфантильного хипстера XXI столетия — артист отыгрывает на полную мощность.

Тезка профессора Преображенского и звездные родители

Будущий артист родился 27 февраля 1987 года. К слову, Дьячков — полный тезка профессора Преображенского из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Отец звезды экрана, Филипп Леонидович Дьячков, успел получить артистическое образование, но в 24 года, еще до рождения сына, погиб в ДТП.

Дед и бабушка Филиппа-младшего — народные артисты РСФСР Леонид Дьячков и Елена Маркина. Театровед Марина Дмитревская в 2013 году рассказала, что от Леонида Николаевича внук унаследовал взгляд исподлобья, бронзовую рыжину волос и асимметричную улыбку.

После окончания школы юное дарование поступило в Академию театрального искусства на Моховой улице. Наставником парня в кузнице артистических кадров был Вениамин Фильштинский, уже тогда утверждавший, что Дьячков — будущая звезда сцены.