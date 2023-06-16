Высокий красавец с трагикомическим даром: жизнь и творчество актера Филиппа Дьячкова

Биография артиста
Филипп Дьячков — талантливый актер из Санкт-Петербурга с трагикомическим даром. Каждую роль — от каторжника XX века до инфантильного хипстера XXI столетия — артист отыгрывает на полную мощность.
Тезка профессора Преображенского и звездные родители
Будущий артист родился 27 февраля 1987 года. К слову, Дьячков — полный тезка профессора Преображенского из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Отец звезды экрана, Филипп Леонидович Дьячков, успел получить артистическое образование, но в 24 года, еще до рождения сына, погиб в ДТП.
Дед и бабушка Филиппа-младшего — народные артисты РСФСР Леонид Дьячков и Елена Маркина. Театровед Марина Дмитревская в 2013 году рассказала, что от Леонида Николаевича внук унаследовал взгляд исподлобья, бронзовую рыжину волос и асимметричную улыбку.
После окончания школы юное дарование поступило в Академию театрального искусства на Моховой улице. Наставником парня в кузнице артистических кадров был Вениамин Фильштинский, уже тогда утверждавший, что Дьячков — будущая звезда сцены.
Маленький Филипп. Фото: соцсети
На театральных подмостках Дьячков занят в сложных для восприятия экспериментальных проектах, а телевизионщики задействуют парня преимущественно в разножанровых сериалах для массового зрителя.
В 2015 году актер удостоился двух премий «Золотой софит» за лучшие мужские роли в драматическом и негосударственном театрах. Первую награду Дьячкову вручили за создание образа Хомы в спектакле «Земля» в редакции Михаила Диденко, а вторую — за образ Ильи в спектакле «14+». В 2016 году Филипп получил премию «Прорыв» как лучший молодой актер драматического театра.
На экране Дьячков появился впервые в 2010 году в эпизоде третьего сезона сериала «Гончие». Визитной карточкой актера вскоре стал Яша в фильме Алексея Балабанова «Кочегар».
Далее последовали роли в остросюжетных сериалах «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей» и «Морские дьяволы». А в знаменитых мистических триллерах «Гоголь. Начало» и «Гоголь» ученик Фильштинского сыграл Захара.
Впечатлили Филиппа съемки и в сериалах «Полярный» и «Мир! Дружба! Жвачка!». В первой из этих лент Дьячков, сыгравший Колю, не потерялся на фоне звезд — Михаила Пореченкова, Ивана Охлобыстина и Катерины Шпицы.
Дьячков — настоящий талант и харизматичный актер. Фото: соцсети
Роман с бывшей однокурсницей и и любимый кот Винсент
Статный актер, рост которого 187 см, не афиширует личную жизнь. Однако известно, что близкая подруга Филиппа — бывшая однокурсница Мария Селедец. Партнеры вместе открыли «Мастерскую 51» — творческое пространство, в котором они делятся своим актерским опытом с юными дарованиями. Также у пары есть черный кот Винсентом.
Кстати, Филипп Дьячков умеет водить автомобиль, мотоцикл и снегоход. Актер с удовольствием играет на гитаре, владеет приемами пантомимы и уверенно чувствует себя на танцполе.
Дьячков на Берлинском кинофестивале (третий справа, первый ряд). Фото: соцсети
Дьячков сейчас
В первой половине 2021 года на канале состоялась премьера комедии «Ле.Ген.Да», в которой Филипп Дьячков создал образ безымянного наглого парня. Центральных персонажей ленты сыграли Роман Курцын, Анастасия Уколова и Виталий Хаев.
Осенью того же года артист промелькнул в эпизоде российской адаптации французского многосерийного детектива «Богомол». А в конце года канал НТВ представил на суд зрителей 12-серийную детективную драму «Бывших не бывает», в которой Дьячков перевоплотился в персонажа по прозвищу Бабуин.
Филипп Дьячков и Мария Селедец. Фото: соцсети
Интересный факт
— У петербургского Филиппа Дьячкова есть коллега — тезка и однофамилец, который работает в Москве. Помимо актерской деятельности столичный Дьячков активно развивается в режиссуре и в 2021 году представил кинопроект «Затмение».