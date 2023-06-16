Ранний брак и сериалы про любовь и мистику: чем известна молодая актриса Вера Житницкая

Биография артистки

О Вере Житницкой российская аудитория знает благодаря фильмам и сериалам. Знаменитой девушка проснулась после выхода нашумевшей ленты «Лестница в небеса». Сама кареглазая красавица спокойно воспринимает ситуации, когда на улице узнают прохожие. Вера как-то признавалась, что не считает себя знаменитостью, несмотря на свои заслуги.

Выросла в творческой семье, планировала перебраться в Израиль

Вера Житницкая родилась в Бердске, расположенном в Новосибирской области. Ее мама — зaслуженная артистка России Альбина Казанцева. Отец — Лев Житницкий, еврей по национальности, мужчина занимался театральной режиссурой. Старший брат Ярослав — спортсмен, серьезно занимается культуризмом. У актрисы также есть сводная сестра Ирина от первого брака Льва. Сводный брат Сергей умер за год до ухода из жизни отца.

Мать и Ярослав сейчас живут в Израиле. Вера планировала переехать к ним, но не срослось: ее по-прежнему хотят видеть режиссеры.

Детство и юность Житницкая провела в Архангельске. Воспитывалась девушка за кулисами театров. Но в школьные годы Вера не посещала никаких театральных студий или кружков, однако с усердием училась играть на фортепиано.

Дебют на сцене случился уже в раннем возрасте: в шесть лет она вышла на сцену в «Золотом цыпленке», а в 11 перевоплотилась в Лилю в «Трагикомедии глупых людей».