Ранний брак и сериалы про любовь и мистику: чем известна молодая актриса Вера Житницкая

Биография артистки
О Вере Житницкой российская аудитория знает благодаря фильмам и сериалам. Знаменитой девушка проснулась после выхода нашумевшей ленты «Лестница в небеса». Сама кареглазая красавица спокойно воспринимает ситуации, когда на улице узнают прохожие. Вера как-то признавалась, что не считает себя знаменитостью, несмотря на свои заслуги.
Выросла в творческой семье, планировала перебраться в Израиль
Вера Житницкая родилась в Бердске, расположенном в Новосибирской области. Ее мама — зaслуженная артистка России Альбина Казанцева. Отец — Лев Житницкий, еврей по национальности, мужчина занимался театральной режиссурой. Старший брат Ярослав — спортсмен, серьезно занимается культуризмом. У актрисы также есть сводная сестра Ирина от первого брака Льва. Сводный брат Сергей умер за год до ухода из жизни отца.
Мать и Ярослав сейчас живут в Израиле. Вера планировала переехать к ним, но не срослось: ее по-прежнему хотят видеть режиссеры.
Детство и юность Житницкая провела в Архангельске. Воспитывалась девушка за кулисами театров. Но в школьные годы Вера не посещала никаких театральных студий или кружков, однако с усердием училась играть на фортепиано.
Дебют на сцене случился уже в раннем возрасте: в шесть лет она вышла на сцену в «Золотом цыпленке», а в 11 перевоплотилась в Лилю в «Трагикомедии глупых людей».
Вера Житницкая в сериале «Лестница в небеса». Фото: кадр из сериала «Лестница в небеса» (2016)
После окончания школы девушка отправилась в Москву и поступила в Театральный институт имени Бориса Щукина, на курс художественных руководителей Родиона Малиновского и Вячеслава Иванова.
Именно тогда у Житницкой появилась прекрасная возможность участвовать в больших спектаклях. Дива исполняла роли Аглаи Епанчиной в постановке по роману Федора Достоевского «Идиот», Никулины в пьесе Александра Володина «С любимыми не расставайтесь».
Мистические сериалы и мелодрамы в жизни молодой артистки
Еще на первых курсах института Житницкой удалось дебютировать в полицейском телесериале бельгийского производства «Пропавшие без вести». В мистическом сериале речь идет о работе спецотдела по поиску людей, пропавших при загадочных обстоятельствах.
Насыщенным и особенным в плане творчества для Веры выдался 2013 год. Актриса поучаствовала в съемках детективного сериала «Кулагин и партнеры», мелодрамы «ЗАГС», мистической картины «Особый случай» и популярного комедийного ситкома «СашаТаня».
В не менее известном детективном боевике «Пасечник» Вера исполнила роль диктора теленовостей в серии под названием «Месть Шница».
В 2014 году экранная красавица берет перерыв в работе, а спустя год появляется в десятом сезоне детективного сериала «Возвращение Мухтара».
Популярность Житницкой принесла именно мелодраматическая лента «Лестница в небеса». Фильм стал переломным моментом в творческой биографии актрисы. Вера в весьма драматичной манере воссоздала на экране образ героини по имени Анна.
Вера — натура романтичная и жизнерадостная. Фото: соцсети
Корейскую дораму Stairway to Heaven, которая как раз и послужила основой для сценария, Вера не смотрела. Девушка специально не хотела копировать игру азиатской коллеги. К тому же Житницкая хотела понять поступки своего противоречивого персонажа.
По словам Житницкой, враждующие в знаменитом сериале исполнители главных ролей в жизни дружат, общаются в социальных сетях. У сериала нет принятого в 99% случаях счастливого финала. И это, уверена актриса, правильно.
В 2017 году кинодива получила приглашение от китайских коллег для участия в мелодраме «Границы любви» о романе советского журналиста и китаянки, которые вынуждены были расстаться из-за напряженных отношений двух государств.
Чуть позже на экраны вышел сериал «Жених для дурочки», Вера Житницкая получила эпизодическую роль. В фильме речь пошла о бухгалтере медицинского центра Катерине, которой удалось случайно реанимировать пациента, находящегося в коме.
Вера в 18 лет вышла замуж за сокурсника, но брак практически сразу распался. Фото: соцсети
Ранний брак с сокурсником и роман с коллегой по цеху
О личной жизни Житницкая не любит рассказывать, хотя с радостью общается с поклонниками на любые другие темы в соцсетях. Там девушка размещает фото с рабочих площадок, а также снимки и видео, сделанные во время путешествий.
Вера как-то призналась в интервью, что мечтает о крепкой семье — муже и детях, но пока официально не в браке.
В 18 лет она вышла замуж за сокурсника и взяла фамилию Полоцкая. После развода она вновь вернула девичью фамилию. Во время работы над сериалом «Лестница в небеса» дива встречаться с актером Константином Соколовым. О причинах окончания романа ни одна из сторон не рассказывала.
Микаэл Арамян, Вера Житницкая и Константин Соколов. Фото: соцсети
Вера Житницкая сейчас
Кинодива недавно сыграла в российской драме «Гроздья винограда». Действие картины начинается в 1953 году, когда в СССР попытались ввести «сухой закон». Премьера фильма с участием Владимира Гостюхина, Евгения Сидихина, Анжелики Вольской состоялась в конце 2019 года.
Помимо кино, актриса продолжает выступать и на театральной сцене. Вера задействована в постановках Московского камерного театра «Диалог». В спектакле «Оркестр», где никто из коллег не умеет играть на музыкальных инструментах, она изображает игру на виолончели, но зрители об этом и не догадываются.
Интересные факты
1. Вера при росте в 164 см весит 52 кг и не стесняется демонстрировать фигуру в купальнике. Дива как-то призналась, что готова сфотографироваться без макияжа, потому что тщательно ухаживает за внешностью.
2. Актриса любит баню со сменой температур и массаж. Релаксирующий эффект также оказывают занятия в стрелковом клубе и верховая езда, ледовый каток, велосипедный спорт.