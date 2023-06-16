Снималась у Сергея Бодрова в «Сестрах», стала феминисткой: как сейчас живет Екатерина Горина

Девочка училась в школе с углубленным изучением немецкого языка и даже на год ездила в Германию по обмену. Себя Катя называет галутной еврейкой, поскольку выяснила, что бабушка по материнской линии была еврейкой и маленькой переехала с родителями в Петербург из города Белая Церковь. Она пыталась даже получить алию в 2014 году, но в консульстве в отсутствие подтверждающих документов ей отказали.

Квартира, в которой жила Катя с семьей, располагалась неподалеку от «Ленфильма», и девочка часто видела очереди там – кастинги и пробы привлекали внимание людей со всей страны. Но сама туда не стремилась, а оказалась практически случайно – бабушка отправила.

Младшая сестра

В 2000 году Сергей Бодров лично отсматривал претенденток на главные роли в свой фильм «Сестры». К «Ленфильму» тогда тянулась огромная вереница желающих, и режиссер просматривал по 300 кандидаток в день. Ему нужны были независимые актрисы, но большинство желающих сниматься старались во что бы то ни стало понравиться Бодрову или вообще сразу просили автограф. Это усложняло поиск.