Снималась у Сергея Бодрова в «Сестрах», стала феминисткой: как сейчас живет Екатерина Горина

Екатерину Горину сделал киноактрисой случай. На самом деле, становиться звездой она не хотела, ей была интереснее работа кинологом. Но Сергей Бодров выбрал ее из сотен желающих прославиться - в восемь лет она стала известной благодаря фильму «Сестры». Как сложилась дальнейшая карьера и личная жизнь девушки и как она выглядит сегодня - читайте далее.
Детство
Екатерина Борисовна Горина – коренная петербурженка. Она родилась в интеллигентной семье 24 июня 1992 года. Родители были настоящими киноманами и привили любовь к этому виду искусства дочке с малых лет. Особенно сильно Катя любила «Криминальное чтиво». Но сама становиться актрисой не собиралась.
Екатерина Горина в детстве. Кадр из фильма "Сестры"
Девочка училась в школе с углубленным изучением немецкого языка и даже на год ездила в Германию по обмену. Себя Катя называет галутной еврейкой, поскольку выяснила, что бабушка по материнской линии была еврейкой и маленькой переехала с родителями в Петербург из города Белая Церковь. Она пыталась даже получить алию в 2014 году, но в консульстве в отсутствие подтверждающих документов ей отказали.
Квартира, в которой жила Катя с семьей, располагалась неподалеку от «Ленфильма», и девочка часто видела очереди там – кастинги и пробы привлекали внимание людей со всей страны. Но сама туда не стремилась, а оказалась практически случайно – бабушка отправила.
Младшая сестра
В 2000 году Сергей Бодров лично отсматривал претенденток на главные роли в свой фильм «Сестры». К «Ленфильму» тогда тянулась огромная вереница желающих, и режиссер просматривал по 300 кандидаток в день. Ему нужны были независимые актрисы, но большинство желающих сниматься старались во что бы то ни стало понравиться Бодрову или вообще сразу просили автограф. Это усложняло поиск.
Сергей Бодров. Фото: Владимир Веленгурин / КП
Катя Горина пошла на пробы по настоянию бабушки. Она только что вернулась с дачи, и как была, в старом свитере, так и пошла к Бодрову. Ей неинтересен был проект, да и увидеть знаменитого исполнителя роли Данилы Багрова Катя не стремилась.
Поэтому вела себя естественно, даже наговорила о себе кучу небылиц: например, что зовут ее Рита, у нее 15 собак, а живет она за городом (а не в коммунальной квартире), а еще оставила неверный номер телефона.
Екатерина Горина и Оксана Акиньшина в фильме "Сестры". Кадр из фильма
Это подкупило Бодрова, он утвердил ее на роль младшей из сестер, Дины Муртазаевой, дочки бандита. В кадре Кате предстояло играть на скрипке, и ей пришлось брать уроки, но от этой идеи в итоге отказались. Зато она продемонстрировала свои вокальные данные.
«Сестры» сделали 9-летнюю девочку знаменитой. В Сочи на кинофестивале в 2001 году она вместе с 13-летней Оксаной Акиньшиной в конкурсе «Дебют» получила награду «За лучший актерский дуэт». Но это не зажгло у маленькой Кате желание стать кинозвездой.
Маленькая Горина мечтала стать кинологом. Но по окончании школы в 2011 году она поступила в Петербургский институт иудаики на филологический факультет. Правда, на большие и малые экраны девочка вернулась снова, хоть и ненадолго.
«Бандитский Петербург» и другие проекты
Следующая съемка в кинокарьере маленький Кати состоялась в 2003 году. Она сыграла девочку в поезде в шестом фильме с названием «Журналист». Затем зрители увидели ее на экране в 2008 году, в сериале «Эхо из прошлого» Катя исполнила роль дочери героини.
Екатерина Горина в фильме "Тяжелый случай". Кадр из фильма
В 2013 году Горина согласилась исполнить главную роль в драме «Тяжелый случай». Ее посоветовал режиссеру сценарист, и Катя подошла по типажу. Она сыграла девушку Оксану, влюбленную в милиционера, потерявшего память и ставшего киллером.
Екатерина Горина в сериале "Эхо прошлого". Кадр из фильма
Через несколько лет друг позвал Катю в сериал «Последний министр». Девушке предложили роль репортера Оксаны, с которой она успешно справилась. Ведь ко времени съемок – 2020 год – она состоялась как журналист.
Успела Горина сняться и в музыкальном клипе. Это было в 2018 году на песню Монеточки «90».
Журналистика и литература
С детства Горина любила литературу и пробовала писать рассказы. Один из них, про девочку, попавшую в волчью стаю, Катя написала после прочтения «Белого клыка» Джека Лондона. Во время учебы в вузе студентка писала статьи в вузовской газете Gaudeamus, а также готовила материалы о музыке и искусстве для Интернет-сайтов.
Екатерина Горина сегодня. Фото: соцсети
В 2019 году Горина создала собственный интернет-журнал The Swings, объединившись с друзьями. Это ресурс о моде, музыке, философии, кино и взаимоотношениях. Параллельно Горина продолжила литературную деятельность и издала роман «Воздухоплавательный парк» о журналистах. Причем, занималась его написанием Катя еще с 2010-х годов.
Личная жизнь
В детстве Катя Горина подвергалась травле со стороны сверстников. Это отразилось на ее душевном состоянии, и в дальнейшем она обращалась к психотерапевту, чтобы проработать этот опыт, принять его и научиться жить дальше.
У себя на страничке в соцсети Катя делится с подписчиками некоторыми новостями из личной жизни. И признается, что пробовала разные отношения, но пока не нашла свое женское счастье с кем-либо. Она придерживается феминистических взглядов, поэтому регулярно высказывается о правах женщин в тех или иных сферах жизни.
Екатерина Горина нередко эпатирует подписчиков фотографиями. Фото: соцсети
Периодически Екатерина публикует снимки в купальниках и без макияжа. Ее рост 172 см, вес 61 кг, и она приветствует бодипозитив.
Карьера сегодня
Горина сегодня большую часть времени посвящает литературе, пишет и переводит книги с немецкого. Она не исключает, что вновь появится на экране - если это будет кинопроект, сценарий которого ее заинтересует.