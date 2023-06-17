Неудачный брак с Владимиром Стекловым и роман с секс-символом: почему Александра Захарова так и не построила личное счастье

17 июня народной артистке России Александре Захаровой исполняется 61 год. Так уж сложилось, что на данном этапе судьбы артистка осталась совершенно одна. Знаменитый отец – худрук театра «Ленком» Марк Захаров – ушел из жизни еще в 2019 году, а свою собственную семью Александра так и не создала.

Правда, иногда Александра Марковна все же говорит, что у нее есть любимый мужчина. Однако журналистам ничего о нем неизвестно.

Почему же принцесса «Ленкома», как называли актрису за глаза, так и не познала женского счастья?

Студенческие романы и отношения с женатым режиссером

Когда Александра еще училась в институте, однокурсники считали ее очень домашней и романтичной девушкой. В то время как другие студенты вовсю крутили романы, Александра грызла гранит актерской науки и только мечтала о любви. И, как это обычно происходит в жизни «хороших девушек», выбирала хулиганов.

Так, одно время Александра Захарова была безответно влюблена в актера Игоря Шавлака, пользовавшегося невероятным успехом у женского пола. В молодости Шавлак женился на актрисе Марии Зубаревой, правда, потом оставил ее ради отношений с костюмером Татьяной, которая родила актеру дочь.

В одном из интервью Татьяна рассказывала, что ее муж страдал алкогольной зависимостью. И однажды после очередного возлияния он ударил ее так, что сломал молодой жене ребра.

В 2007 году у актера возникли крупные проблемы с кредиторами. И не сумев рассчитаться с долгами, он попросту исчез. Местонахождение Игоря Шавлака неизвестно до сих пор… Возможно, не исполнив желание влюбленной Александры Захаровой, Бог уберег ее от трагедии…

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