Неудачный брак с Владимиром Стекловым и роман с секс-символом: почему Александра Захарова так и не построила личное счастье

17 июня народной артистке России Александре Захаровой исполняется 61 год. Так уж сложилось, что на данном этапе судьбы артистка осталась совершенно одна. Знаменитый отец – худрук театра «Ленком» Марк Захаров – ушел из жизни еще в 2019 году, а свою собственную семью Александра так и не создала.
Правда, иногда Александра Марковна все же говорит, что у нее есть любимый мужчина. Однако журналистам ничего о нем неизвестно.
Почему же принцесса «Ленкома», как называли актрису за глаза, так и не познала женского счастья?
Студенческие романы и отношения с женатым режиссером
Когда Александра еще училась в институте, однокурсники считали ее очень домашней и романтичной девушкой. В то время как другие студенты вовсю крутили романы, Александра грызла гранит актерской науки и только мечтала о любви. И, как это обычно происходит в жизни «хороших девушек», выбирала хулиганов.
Так, одно время Александра Захарова была безответно влюблена в актера Игоря Шавлака, пользовавшегося невероятным успехом у женского пола. В молодости Шавлак женился на актрисе Марии Зубаревой, правда, потом оставил ее ради отношений с костюмером Татьяной, которая родила актеру дочь.
В одном из интервью Татьяна рассказывала, что ее муж страдал алкогольной зависимостью. И однажды после очередного возлияния он ударил ее так, что сломал молодой жене ребра.
В 2007 году у актера возникли крупные проблемы с кредиторами. И не сумев рассчитаться с долгами, он попросту исчез. Местонахождение Игоря Шавлака неизвестно до сих пор… Возможно, не исполнив желание влюбленной Александры Захаровой, Бог уберег ее от трагедии…
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Александра Захарова с отцом и актером Михаилом Державиным. Фото: Global Look Press
Не сложилось у звезды «Ленкома» и со студентом Щукинского училища Эдуардом Томаном, который очень красиво ухаживал за актрисой: писал для нее песни, исполнял романтические баллады. Эдуард признавался, что на лекциях они писали друг другу длинные записки и любили говорить о книгах. Захарова всегда была очень начитанным человеком.
Томан также вспоминал, как однажды пришел поздравить Александру с днем рождения. А в то время Захаровы жили в одном подъезде с Аллой Пугачевой. И вполне естественно, что там вечно толпились фанаты Примадонны…
Увидев молодого человека, топчущегося во дворе с грустным видом, консьержка сказала: «Не ждите. Алла Борисовна не выйдет». Но Эдуард так и не признался, что в тот день ждал совсем не Пугачеву.
Почему этот студенческий роман не превратился в брак?
Как рассказал в одном из своих интервью актер Алексей Веселкин, тогда у провинциала из Харькова, живущего в общежитии, просто не было никаких шансов. Марк Анатольевич, вероятно, не одобрил бы подобный мезальянс!
В итоге после окончания «Щуки» Эдуард уехал в Эстонию, где сделал неплохую карьеру, стал худруком Русского драматического театра в Таллине.
Спустя много лет он снова приезжал в Москву и хотел вновь построить отношения с артисткой, но у мужчины не получилось войти в одну реку дважды.
Также в жизни Александры Захаровой случился роман с режиссером Сергеем Ашкенази, у которого она снималась в фильмах «Криминальный талант» и «Заложница». Свою возлюбленную Ашкенази описывал как очаровательную, остроумную девушку-аналитика, но, которая, увы, не была фейерверком на публике.
Однако эти страстные отношения также не имели будущего, поскольку режиссер был женат и не собирался разводиться.
Почему не получилось романа с Андреем Соколовым
В первые годы, после того, как артистка устроилась в театр «Ленком», ходили слухи, что Марк Захаров хочет выдать ее замуж за Александра Абдулова. Но в то время Абдулов был женат на Ирине Алферовой. И якобы из-за этого факта Марк Анатольевич особо не жаловал Ирину, не давал ей больших ролей.
Алферова вынуждена была прозябать в массовке, о чем и сама рассказывала журналистам. Поэтому устав от подобной невостребованности, актриса просто ушла из «Ленкома».
Но сама Александра Захарова на самом деле была влюблена не в тезку, а в актера Андрея Соколова, которого после выхода на экраны перестроечного хита «Маленькая Вера» называли секс-символом российского кино.
Андрей Соколов. Фото: Global Look Press
В одном из своих интервью Андрей признался, что ему тоже очень нравилась Александра, но это очарование длилось недолго. Актер обвинил актрису в инфантильности, которая и разрушила его чувства. Так постепенно быстро вспыхнувший роман сошел на нет…
«Она женщина-ребенок. Ребенок капризный, истеричный и такой же мстительный, как ее отец», - так об Александре Захаровой отозвался Андрей Соколов.
Единственный брак
Первый и единственный раз Александра Марковна вышла замуж уже в 30 лет – за актера Владимира Стеклова.
Впервые Александра увидела будущего избранника еще в спектакле в театре Станиславского и долго оставалась под впечатлением от его игры. Как вспоминала Александра Марковна, Стеклов напомнил ей молодого Высоцкого, и актриса очень хотела встретиться с ним лично.
Познакомилась пара благодаря общим друзьям. Сам Владимир сравнивал чувства к Александре, ради которой оставил свою первую супругу Людмилу Мощенскую и маленькую дочь, с солнечным ударом. Вскоре влюбленные поженились, к тому же изменения произошли и в карьере Стеклова. Из театра Станиславского он перешел в «Ленком», где всегда хотел работать.
Владимир Стеклов. Фото: Global Look Press
Первое время молодожены жили с родителями Александры. И как рассказал в одном из своих интервью Владимир Стеклов, Марк Анатольевич в быту оказался не таким уж деспотичным, как он предполагал. Однажды артист пришел домой в алкогольном опьянении и заснул прямо на полу в ванной. Марк Захаров, ставший свидетелем такого случая, ничего ему не сказал…
Позже супруги переехали в свою квартиру, купленную Владимиром Стекловым, однако он оформил договор дарения на жену.
Всего в браке супруги прожили девять лет, но дети у них так и не появились. Владимир Стеклов называл этот фактор одной из причин развода. Окончательный же разрыв между актерами произошел, когда по слухам Александра застала мужа в объятиях другой женщины.
Хотя сам Стеклов отрицал факт измены. После развода артисты не общались…Поскольку квартира была оформлена на Александру, актер ушел из дома с одной сумкой. Из театра «Ленком» Владимир Стеклов тоже был вынужден уйти.
Потом артист успел жениться еще два раза. На своей четвертой жене Ирине он женился в 2018 году, в этом союзе родилась дочь Арина. Всего же у Владимира Стеклова трое детей.
Александра Захарова. Фото: Global Look Press
А вот Александра Захарова так и не познала ни искренней любви, ни счастья материнства. По крайней мере, журналисты так и не рассекретили ее потенциального избранника.
В последнее время ее имя больше упоминалось в связи со скандалами в театре «Ленком». Дело в том, что Александра Марковна, пытаясь получить авторские права на спектакли своего отца, подавала в суд на руководство коллектива. Но проиграла его…Да и практически никто из коллектива не встал на ее сторону.
Никто не знает, кто на самом деле виноват в одиночестве Александры Захаровой. Кто-то говорил, что Марк Анатольевич слишком активно вмешивался в ее отношения с мужчинами, кто-то намекал, что непосредственная актриса просто не создана для семейной жизни, кто-то считает, что такова судьба…
Возможно, выйди она замуж за студента Эдуарда Томана, который ждал ее в подъезде в толпе фанатов Пугачевой, судьба Александры Захаровой сложилась бы по-другому. Но, как известно, любая история не знает сослагательного наклонения…