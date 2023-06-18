Снималась у Балабанова в десятках детективов: кто такая Елена Андреева из второго сезона «Игры на выживание»

Актриса Елена Андреева часто играет женственных, благородных, но беззащитных героинь, которые нуждаются в сильном мужском плече. Сама же артистка считает себя сильной женщиной, умеющей искренне передать эмоции и психологическое состояние персонажей.

Начало карьеры и театр

Елена родилась 29 октября 1973 года в Ленинграде. Ее мать в свое время училась у народного артиста РСФСР Михаила Екатерининского, но не смогла построить успешную творческую карьеру. Девочка пошла по стопам родительницы и тоже увлеклась театром.

После школы Андреева поступила на актерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Училась на курсе профессора Владимира Петрова. Окончив вуз в 1996 году, она пришла в Академический драматический театр имени Веры Комиссаржевской.

Дебютным спектаклем молодой актрисы стал «Кин IV» по пьесе Григория Горина. Затем ее ввели еще в три постановки: «Одолжите тенора», «Яма» и «Приглашение в замок». Андреевой пришлось ждать достаточно долго, прежде чем ей стали давать главные роли, однако она не изменила своему театру и служит в нем уже более четверти века.

Своей самой любимой работой на сцене Елена называет моноспектакль «Про любовь» по рассказам Василия Шукшина. За эту постановку она удостоилась награды «За искренность и трепет» на международном фестивале «Монокль».

По состоянию на 2022 год артистка была занята в трагикомедии «Живой товар» по произведениям Чехова, инсценировке романа Гончарова «Обломов» и музыкальном спектакле «Я вернулся в мой город…»