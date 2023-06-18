Снималась у Балабанова в десятках детективов: кто такая Елена Андреева из второго сезона «Игры на выживание»

Актриса Елена Андреева часто играет женственных, благородных, но беззащитных героинь, которые нуждаются в сильном мужском плече. Сама же артистка считает себя сильной женщиной, умеющей искренне передать эмоции и психологическое состояние персонажей.
Начало карьеры и театр
Елена родилась 29 октября 1973 года в Ленинграде. Ее мать в свое время училась у народного артиста РСФСР Михаила Екатерининского, но не смогла построить успешную творческую карьеру. Девочка пошла по стопам родительницы и тоже увлеклась театром.
После школы Андреева поступила на актерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Училась на курсе профессора Владимира Петрова. Окончив вуз в 1996 году, она пришла в Академический драматический театр имени Веры Комиссаржевской.
Дебютным спектаклем молодой актрисы стал «Кин IV» по пьесе Григория Горина. Затем ее ввели еще в три постановки: «Одолжите тенора», «Яма» и «Приглашение в замок». Андреевой пришлось ждать достаточно долго, прежде чем ей стали давать главные роли, однако она не изменила своему театру и служит в нем уже более четверти века.
Своей самой любимой работой на сцене Елена называет моноспектакль «Про любовь» по рассказам Василия Шукшина. За эту постановку она удостоилась награды «За искренность и трепет» на международном фестивале «Монокль».
По состоянию на 2022 год артистка была занята в трагикомедии «Живой товар» по произведениям Чехова, инсценировке романа Гончарова «Обломов» и музыкальном спектакле «Я вернулся в мой город…»
Елена Андреева в сериале «Гончие». Фото: кадр из сериала 2007 года
Фильмография
В кино актриса начала сниматься параллельно с работой в театре. Однако ее карьера в кадре тоже полна эпизодических ролей.
Началось с драмы «В той стране» режиссера Лидии Бобровой. Дебют оказался весьма удачным – картина стала участницей ряда кинофестивалей и выдвигалась на премию «Ника» в нескольких номинациях. Затем были появления в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Агентство «Золотая пуля», «Мангуст».
Андреева сыграла небольшие роли в картинах «Сказ про Федота-Стрельца» Сергея Овчарова, «Война» и «Морфий» Алексея Балабанова, «Связь» Авдотьи Смирновой.
Появилась в детективно-криминальных сериалах «Гончие», «Литейный», «Висяки», «Каменская», «Золотой капкан», «Страховщики», «Настоящие», «Чужой район», «ППС-2», «Дознаватель», «Невский».
Елена Андреева в сериале «Крепкие орешки». Фото: кадр из сериала 2019 года
Отдельно стоит отметить ее участие в проектах, как «Хвост» (2012), «Морские дьяволы. Смерч» (2013), «Крылья империи» (2017), «Знахарь» (2018). Позже коллекцию ролей актрисы в детективах пополнили «Крепкие орешки» (2019), «Первый отдел» (2020), «Условный мент» (2021), «Тайны следствия» (2021) и «Чингачгук» (2021).
И вот наконец в 2022 году вышел второй сезона сериала ТНТ «Игра на выживание», где Елене досталась одна из главных ролей. Стоит надеяться, что впредь артистке будут давать больше экранного времени.
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Личная жизнь
Тем, что остается за кадром, Елена Андреева делится неохотно. О замужестве актрисы прессе неизвестно, но не секрет, что у звезды сериалов есть сын Платон, ставший профессиональным пианистом. Молодой человек окончил Санкт-Петербургское музыкальное училище имени Римского-Корсакова и сейчас выступает в питерской инди-группе «ОNAМОЯ».
Елена Андреева с сыном в 2010 году. Фото: соцсети
Интересные факты
Бабушка артистки чудом пережила блокаду Ленинграда. В те страшные дни ей было 16 лет. Девочке пришлось похоронить сначала своих бабушку и тетю, а затем и маму, умерших от голода.
Наиболее удачными своими работами в кино Андреева считает картины Алексея Балабанова «Война» и «Морфий», к которым приложил руку Сергей Бодров - младший. В этих лентах актриса получила мало экранного времени, но, по ее словам, это был стоящий опыт.
Сценические навыки Елены Анатольевны включают в себя фехтование и вокал.