Детство в интернате, вредные привычки, скандальные романы Алексея Макарова — о чем не любит вспоминать сын Любови Полищук

Алексей Макаров родился 15 февраля 1972 года в Омске, в семье местных актеров – Любови Полищук и Валерия Макарова. Вскоре Любовь Григорьевну пригласили в Москву, ее карьера пошла вверх. А вот у ее супруга дела складывались не так удачно: его пристрастие к алкоголю сыграло с ним злую шутку. И семейная жизнь быстро разрушалась.

Однажды родители Алексея решили расстаться. Любовь Полищук была востребованной актрисой, она много снималась, ездила по стране, почти не появляясь дома. С 7 лет Алексей жил и учился в интернате. У его мамы появился новый муж – художник Сергей Цигаль.

Когда Алексею исполнилось 12 лет, отчим настоял на том, чтобы забрать мальчика из интерната. У него появилась маленькая сестра – Мариэтта. Сегодня Мариэтта Цигаль-Полищук – известная актриса.

По стопам мамы пошел в свое время и Алексей. Он получил образование в ГИТИСе и играл на сцене Театра имени Моссовета, но за 8 лет театральной карьеры ему выпало исполнить лишь одну заметную роль – царя Ирода в постановке «Иисус Христов – суперзвезда».

«Ворошиловский стрелок»

