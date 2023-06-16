Детство в интернате, вредные привычки, скандальные романы Алексея Макарова — о чем не любит вспоминать сын Любови Полищук

Кое-кто из бывших возлюбленных Алексея Макарова до сих пор хранит на него обиды. Так уж получилось, что вместе с обаянием и талантом ему достался не самый простой характер.
Сын знаменитости провел детство в интернате
Алексей Макаров в детстве, с мамой — Любовью Полищук. Фото: соцсети
Алексей Макаров родился 15 февраля 1972 года в Омске, в семье местных актеров – Любови Полищук и Валерия Макарова. Вскоре Любовь Григорьевну пригласили в Москву, ее карьера пошла вверх. А вот у ее супруга дела складывались не так удачно: его пристрастие к алкоголю сыграло с ним злую шутку. И семейная жизнь быстро разрушалась.
Однажды родители Алексея решили расстаться. Любовь Полищук была востребованной актрисой, она много снималась, ездила по стране, почти не появляясь дома. С 7 лет Алексей жил и учился в интернате. У его мамы появился новый муж – художник Сергей Цигаль.
Когда Алексею исполнилось 12 лет, отчим настоял на том, чтобы забрать мальчика из интерната. У него появилась маленькая сестра – Мариэтта. Сегодня Мариэтта Цигаль-Полищук – известная актриса.
По стопам мамы пошел в свое время и Алексей. Он получил образование в ГИТИСе и играл на сцене Театра имени Моссовета, но за 8 лет театральной карьеры ему выпало исполнить лишь одну заметную роль – царя Ирода в постановке «Иисус Христов – суперзвезда».
«Ворошиловский стрелок»
Алексей Макаров в фильме «Ворошиловский стрелок». Фото: кадр из фильма
Гораздо более удачно сложилась карьера Макарова в кино. Уже первая небольшая роль – в сериале «На углу, у Патриарших» – принесла ему известность.
Потом последовала драма Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок» – в ней Алексей сыграл одного из троих молодых прожигателей жизни, которые изнасиловали девушку и испытали на себе месть ее деда, бывшего фронтовика. Все актеры, снявшиеся в «Ворошиловском стрелке», стали узнаваемыми, и карьера Макарова начала быстро развиваться.
«Русский Брюс Уиллис»
Алексей Макаров в фильме «Личный номер». Фото: кадр из фильма
Не менее удачными оказались проекты «Дальнобойщики» и «Марш Турецкого» с его участием. Но настоящий прорыв произошел, когда Алексей исполнил роль майора спецслужб в боевике «Личный номер» – о захвате заложников на мюзикле «Норд-Ост».
Макаров подошел к съемкам максимально ответственно и старался самостоятельно исполнять даже самые сложные трюки, что закончилось переломом ноги. Эти жертвы были не напрасными – после выхода фильма его стали называть «русским Брюсом Уиллисом».
Алексей Макаров и Виктория Исакова в сериале «Частица Вселенной». Фото: кадр из сериала
Затем последовал сериал «Офицеры», побивший все рейтинги, за ним – семейная комедия «Требуется няня», фильмы «Уланская баллада», «О чем еще говорят мужчины»…
Особое место в творчестве Макарова занимает сериал «Частица Вселенной», в котором он снялся с Викторией Исаковой, Сергеем Пускепалисом и другими звездами. В последние годы фильмография актера пополнилась проектами «История одного назначения», «СМЕРШ», «Гости из прошлого» и другими фильмами и сериалами.
На коньках с Анной Семенович
Алексей Макаров и Анна Семенович. Фото: Global Look Press
Время от времени Алексей Макаров появляется на экране и в другом амплуа – например, в 2003 году он покорял «Форт Боярд», затем участвовал в музыкальном шоу «Угадай мелодию», а однажды отважился даже встать на фигурные коньки в паре с Анной Семенович в проекте «Ледниковый период» – и дошел до финала.
Сложности с наследством
Алексей Макаров с сестрой – Мариэттой Цигаль-Полищук. Фото: соцсети
По некоторым данным, после смерти Любови Полищук между ее наследниками возник конфликт из-за наследства – квартиры в центре Москвы. В результате недвижимость досталась вдовцу и дочери актрисы – Сергею Цигалю и Мариэтте Цигаль-Полищук, а Макаров остался ни с чем. Позднее, в 2016 году, актер купил апартаменты площадью около 100 кв. м неподалеку от центра столицы.
Романы, браки и зависимость
Но все успехи Алексея Макарова-актера затмили бурные события его личной жизни, о которых пишут и говорят гораздо чаще, чем о его профессиональных достижениях. Сразу после окончания ГИТИСа Алексей познакомился с Марией Сперанской – актрисой Театра имени Моссовета. Она была старше на 10 лет, но это не помешало развитию романа, и вскоре влюбленные поженились. Они прожили вместе три года, но ссоры происходили так часто, что в конце концов оба не выдержали и развелись.
Второй избранницей Макарова стала танцовщица Ольга Силаенкова. Но спустя полтора года и эти отношения прекратились. Из-за неудач в личной жизни и других проблем актер пристрастился к алкоголю… Позднее он сам рассказывал:
«Когда выходишь из запоя, становится невыносимо стыдно перед самим собой. Начинаешь понимать, что, пытаясь утопить свои проблемы в водке, сделал себе только хуже. Алкоголь облегчает переживания, но раскаяние, которое наступает после, несравнимо острее».
Трагическая потеря и скандальное расставание с Анастасией Макеевой
Алексей Макаров и Анастасия Макеева. Фото: соцсети
Роман с актрисой Екатериной Семеновой на некоторое время отвлек Алексея от вредной привычки. Но потом он узнал о смертельном заболевании мамы – и ему стало не до романов. Макаров старался как можно больше времени проводить у ее постели, но было ясно, что ничем помочь Любови Григорьевне уже нельзя. Ее не стало в ноябре 2006-го.
Алексей очень тяжело переживал уход мамы. Его опорой и поддержкой в тот период стала новая возлюбленная – актриса Анастасия Макеева. Они все чаще появлялись вместе, было очевидно, что они – пара. Но краткие эпизоды мира и спокойствия сменялись взрывами эмоций и скандалами на «ровном месте» – такой уж у обоих темперамент.
Однажды Макеевой кто-то прислал двусмысленное сообщение, она не обратила на это внимания, а Макаров пришел в ярость и в разгар скандала поднял на нее руку. Это поставило крест на их отношениях. Расставание получилось довольно скандальным, об инциденте сообщали СМИ, многие осуждали актера.
Виктория Богатырева, дочь Варя и загадочный брак с Марией Мироновой
Алексей Макаров с дочкой Варей. Фото: соцсети
Некоторое время рядом с ним была другая актриса – Виктория Богатырева. Она родила дочь Варвару, но это не спасло союз от разрушения: Макаров влюбился в знаменитую актрису Марию Миронову и ушел к ней. В ноябре 2011-го они поженились.
Алексей Макаров и Мария Миронова. Фото: соцсети
Правда, уже спустя два года пара рассталась. Причиной стал конфликт на съемках «Трех мушкетеров» – Мария участвовала в откровенной сцене, и Алексей не смог этого вынести, устроил скандал, и они с Марией расстались. Интересно, что Миронова впоследствии не подтверждала факт официального брака с Макаровым:
«Я могу сказать, что у меня абсолютно дружеское и доброе отношение к Леше. Я его знаю очень давно, с ранней юности. Он замечательный человек, добрый, хороший. Есть ли штамп о браке в паспорте – оставим за кадром», – рассказала она в программе «Судьба человека».
Слухи и новая любовь
Алексей Макаров с женой Полиной. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»
Поговаривали о нежных отношениях между Алексеем Макаровым и актрисой Ольгой Филипповой – во всяком случае, одно время их часто видели вместе. Но сами они утверждали, что просто друзья.
Около 10 лет Макаров оставался холостяком. А потом стало известно о том, что он женился на девушке по имени Полина. Она на 23 года моложе Алексея и не имеет никакого отношения к миру кино – прежде Полина была бортпроводницей, а потом стала репетитором. Бракосочетание было тайным, и лишь спустя год – весной 2023-го – Алексей Макаров рассказал о нем в эфире программы «Ты не поверишь!».
Стремительное похудение и роль сердцееда в «Актрисах»
После скандального расставания с Марией Мироновой актер начал быстро худеть – настолько быстро, что поклонники даже забеспокоились. Но актер развеял все тревоги, объяснив, что решил заняться здоровьем и привести себя в прежнюю форму.
Дело в том, что со временем он довольно сильно располнел – его вес при росте 191 см дошел до 127 кг. Это отрицательно сказалось на здоровье. Сила воли и целеустремленность помогли актеру вернуться к нормальному весу – после упорных тренировок и изменения рациона питания он стал весить 90 кг.
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В 2023 году зрители увидели новый проект с участием Алексея Макарова – он сыграл артиста-сердцееда, страдающего от алкогольной зависимости, в фильме Федора Бондарчука «Актрисы». Роль его экранной жены исполнила Светлана Ходченкова.