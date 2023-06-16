Морозная сибирская принцесса из Нью-Йорка: кто такая топ-модель Влада Рослякова

Влада Рослякова исполнила мечту многих российских девушек — перебралась из провинции в Нью-Йорк и зарабатывает на своей внешности. Топ-модель, которую называют сибирской красавицей, покоряет обложки не только длинными ногами, но и кристально чистым взглядом голубых глаз.
Детство и начало карьеры
Рослякова родилась в семье омского милиционера и медсестры 8 июля 1987 года. Родители назвали ее Еленой. Первые годы жизни девочки прошли в общежитии, и лишь когда она пошла во второй класс, семья получила однокомнатную квартиру.
В школе красавица училась хорошо и сама мечтала стать педагогом. Но в старших классах пошла на курсы парикмахеров-стилистов и приблизилась к миру модных показов. Знакомая из этой сферы посоветовала миловидной девушке и самой выйти на подиум. Так в 16 лет Лена попробовала себя в роли манекенщицы, и на первом же мероприятии ее приметили скауты из модельного агентства.
Влада Рослякова в детстве. Фото: соцсети
И вот хрупкая уроженка Омска с внешностью Снегурочки начала свою карьеру. Правда, была одна загвоздка — что ее станут путать с другой известной моделью Еленой Росенковой. Пришлось взять себе псевдоним. Красавица выбрала имя Влада — в честь своего отца Владимира.
Блистательная жизнь
Через пару лет Рослякова приняла участие уже в двух десятках модных показов в Париже. Ее внешностью заинтересовались такие бренды, как Comme des Garcons, Isabel Marant, Kenzo. Далее последовали сотрудничества с Nina Ricci, Max Mara, D&G, Prada, Roberto Cavalli, Givenchy и Valentino.
Сибирскую красавицу снимали лучшие фотографы: Терри Ричардсон, Стивен Кляйн и Марио Тестино. В 2007 году Влада стала лицом Dolce & Gabbana, а в 2011-м — компании Swarovski. В 2013-м приняла участие в ежегодном шоу знаменитого бренда нижнего белья Victoria's Secret.
Влада Рослякова на светских мероприятиях. Фото: Global Look Press
Французский журнал Vogue, обложку которого Рослякова не раз украшала, определил девушку в тридцатку самых востребованных моделей мира. Она стала музой французского модельера Кристиана Лакруа. Свою природную красоту Влада объясняет сибирскими морозами, которые в детстве придали ей естественный румянец лица и пронзительную голубизну глаз.
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При росте в 178 сантиметров Рослякова весит не более 50 килограммов, за что таблоиды неоднократно подозревали ее в страдании анорексией. Однако красавица не раз доказывала, что совершенно не брезгует гамбургерами и другим фастфудом.
Влада Рослякова и стритфуд. Фото: соцсети
Русская в Америке
Став знаменитой, модель перебралась жить в Нью-Йорк, где не скрывает своего русского происхождения. Так, в 2020-м Рослякова приняла участие в создании и работе Центра помощи россиянам, которые не смогли выехать из Америки из-за пандемии коронавируса.
Звезда подиума приютила в своей квартире российскую семью с маленьким ребенком и кошкой, а сама временно перебралась в загородную недвижимость. Об этом поступке было рассказано в специальном сюжете канала НТВ «Своих не бросаем!».
Влада Рослякова на Мальдивах. Фото: соцсети
В мае того же года топ-модель вместе с единомышленниками поздравила ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Нью-Йорке, с Днем Победы и привезла некоторым из них продуктовые наборы.
На своей странице в социальной сети девушка опубликовала фото прадеда с боевыми наградами, посетовав на то, что очень мало знает о славной биографии своего родственника. Влада возмутилась попыткам западных стран присвоить победу во Второй мировой себе, не учитывая вклад СССР.
Девушка часто возвращается в Россию навестить родственников или устроить фотосессию на фоне снега. В 2021 году она была приглашена на роль судьи в реалити-шоу «Ты_топ-модель» на канале ТНТ.
Влада Рослякова в ванной. Фото: соцсети
Личная жизнь
К 35 годам Влада не замужем и не имеет детей, хотя в интервью 2015-го отмечала, что хотела бы родить троих наследников.
Отечественная пресса не раз утверждала, что у Росляковой есть муж — и это простой житель Омска. Однако эти слухи не нашли подтверждения.
Подводя итоги 2020 года в соцсетях, девушка поделилась с подписчиками, что во время пандемии пережила помолвку и ее расторжение. Но в подробности углубляться не стала.