Морозная сибирская принцесса из Нью-Йорка: кто такая топ-модель Влада Рослякова

Влада Рослякова исполнила мечту многих российских девушек — перебралась из провинции в Нью-Йорк и зарабатывает на своей внешности. Топ-модель, которую называют сибирской красавицей, покоряет обложки не только длинными ногами, но и кристально чистым взглядом голубых глаз.

Детство и начало карьеры

Рослякова родилась в семье омского милиционера и медсестры 8 июля 1987 года. Родители назвали ее Еленой. Первые годы жизни девочки прошли в общежитии, и лишь когда она пошла во второй класс, семья получила однокомнатную квартиру.

В школе красавица училась хорошо и сама мечтала стать педагогом. Но в старших классах пошла на курсы парикмахеров-стилистов и приблизилась к миру модных показов. Знакомая из этой сферы посоветовала миловидной девушке и самой выйти на подиум. Так в 16 лет Лена попробовала себя в роли манекенщицы, и на первом же мероприятии ее приметили скауты из модельного агентства.