«Моя свекровь – монстр!»: Гундарева, Корикова и другие звезды, скандалившие со свекровями

На съемках фильма «Баллада о комиссаре» между актрисой Галиной Польских и режиссером Александром Суриным возникли нежные чувства. Они встречались при каждой возможности, а потом Галина забеременела. Это стало известно отцу Александра – директору «Мосфильма». Скандалы были ему не нужны, и он твердо сказал: нужно жениться!

Сын послушался влиятельного папу. Но замужество не принесло актрисе счастья. Жили молодые вместе с родителями мужа, и, если свекор относился к ней нормально, то свекровь всячески попрекала: такие слова, как «приживалка», Галина слышала от нее постоянно. В один прекрасный день Галина Польских попросту сбежала из этой «золотой клетке», где ей были не рады. Она предпочла вернуться в свою комнатку в коммунальной квартире.

Наталья Гундарева

