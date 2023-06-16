«Моя свекровь – монстр!»: Гундарева, Корикова и другие звезды, скандалившие со свекровями

Мама мужа может стать для невестки лучшей подругой, может соблюдать доброжелательный нейтралитет, а может открыто начать действия по изгнанию «чужачки» из дома. Так и произошло с некоторыми актрисами, которых мы все хорошо знаем.
Жанна Эппле
Жанна Эппле. Фото: кадр из сериала "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..."
Сыграв одну из главных героинь в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», Жанна Эппле стала знаменитостью. На протяжении 17 лет она жила в гражданском браке с кинооператором Ильей Фрэзом – его отец в свое время был известным режиссером, он снял фильм «Вам и не снилось…» В семье Жанны и Ильи родились сыновья – Потап и Ефим. Но это не спасло Жанну от постоянных придирок и оскорблений мужа. С самого начала ее не приняла и свекровь.
«Бабушка моих сыновей Потапа и Ефима всегда холодно со мной общалась, держала дистанцию, не принимала в семью, и было видно, что она против меня!», - рассказывала актриса в интервью. Под влиянием своей матери Илья в один из дней выгнал из квартиры и Жанну, и сыновей.
Елена Корикова
Елена Корикова. Фото: Global Look Press
Студенткой ВГИКа Елена влюбилась в своего однокурсника Дмитрия Рощина. Между ними разгорелся роман, и спустя какое-то время девушка поняла, что беременна. Дмитрий обрадовался и предложил ей пожениться. Но этого не допустила его мама – известная актриса Екатерина Васильева. Она была уверена: Корикова не любит ее сына, ей нужна от него только московская прописка. Свадьба так и не состоялась. Маленький Арсений родился в 1993 году. Его воспитывала одна мама.
Галина Польских
Галина Польских. Фото: кадр из фильма "По семейным обстоятельствам"
На съемках фильма «Баллада о комиссаре» между актрисой Галиной Польских и режиссером Александром Суриным возникли нежные чувства. Они встречались при каждой возможности, а потом Галина забеременела. Это стало известно отцу Александра – директору «Мосфильма». Скандалы были ему не нужны, и он твердо сказал: нужно жениться!
Сын послушался влиятельного папу. Но замужество не принесло актрисе счастья. Жили молодые вместе с родителями мужа, и, если свекор относился к ней нормально, то свекровь всячески попрекала: такие слова, как «приживалка», Галина слышала от нее постоянно. В один прекрасный день Галина Польских попросту сбежала из этой «золотой клетке», где ей были не рады. Она предпочла вернуться в свою комнатку в коммунальной квартире.
Наталья Гундарева
Наталья Гундарева. Фото: кадр из фильма "Одиноким предоставляется общежитие"
Леонид Хейфец, первый муж Натальи Гундаревой, был на 14 лет старше ее, но молодость и талант невестки не смягчили свекровь. Она постоянно высказывала сыну претензии: почему Наталья не хочет рожать детей? Зачем «увела» Хейфеца из прежней семьи, от дочери? Гундарева не сдавалась – характер не позволял ей «прогибаться», она уверенно держала оборону.
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Но после того, как актриса сделала аборт, выбрав профессию, свекровь окончательно решила выжить ее из семьи. У нее получилось – отношения между ними стали настолько невыносимыми, что через 6 лет после свадьбы Гундарева и Хейфец развелись.