Крестный отец русского хип-хопа: что Влад Валов сделал для рэпа в свои годы

Влад Валов, профессионально известный как Мастер Шеff, — первопроходец и крестный отец русского рэпа. Свое движение к западному стилю музыки артист начал еще в СССР. Стартовав с брейк-данса, он способствовал формированию отечественного хип-хопа и стал примером для множества рэперов. И даже после 50-летнего юбилея Влад остается важной фигурой в российском шоу-бизнесе.

Юность и начало карьеры

Будущий танцор и рэп-исполнитель родился в украинском Донецке 8 июля 1971 года. В детстве он занимался футболом, но из-за травмы вынужден был оставить спорт и обратил свой взор на музыку. Валов принадлежит к тому поколению, которое воспитывалось как советские люди, но с интересом общалось с иностранцами и перенимало у них манеру одеваться и, конечно же, музыкальные вкусы.

Так, в конце 1985 года Влад и его друг Сергей Менякин (или просто Моня) впервые увидели странный танцевальный стиль в исполнении темнокожего парня. Брейк-данс поразил парочку школьников, и они стали живо интересоваться новаторскими движениями.

Еще в школьные годы Валов побывал в Москве, где познакомился с американцами, канадцами, немцами и французами. А также с советскими ребятами, которые начали осваивать брейк-данс. Впитав как можно больше информации, он вернулся в Донецк и организовал вместе с Моней и еще двумя школьными приятелями свою первую танцевальную группу «Экипаж-Синхрон».