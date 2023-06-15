Крестный отец русского хип-хопа: что Влад Валов сделал для рэпа в свои годы

Влад Валов, профессионально известный как Мастер Шеff, — первопроходец и крестный отец русского рэпа. Свое движение к западному стилю музыки артист начал еще в СССР. Стартовав с брейк-данса, он способствовал формированию отечественного хип-хопа и стал примером для множества рэперов. И даже после 50-летнего юбилея Влад остается важной фигурой в российском шоу-бизнесе.
Юность и начало карьеры
Будущий танцор и рэп-исполнитель родился в украинском Донецке 8 июля 1971 года. В детстве он занимался футболом, но из-за травмы вынужден был оставить спорт и обратил свой взор на музыку. Валов принадлежит к тому поколению, которое воспитывалось как советские люди, но с интересом общалось с иностранцами и перенимало у них манеру одеваться и, конечно же, музыкальные вкусы.
Так, в конце 1985 года Влад и его друг Сергей Менякин (или просто Моня) впервые увидели странный танцевальный стиль в исполнении темнокожего парня. Брейк-данс поразил парочку школьников, и они стали живо интересоваться новаторскими движениями.
Еще в школьные годы Валов побывал в Москве, где познакомился с американцами, канадцами, немцами и французами. А также с советскими ребятами, которые начали осваивать брейк-данс. Впитав как можно больше информации, он вернулся в Донецк и организовал вместе с Моней и еще двумя школьными приятелями свою первую танцевальную группу «Экипаж-Синхрон».
Школа брейк-данса в Донецке. 1987 год. Фото: соцсети
Выступления команды брейкеров обрели популярность в родном регионе. Ребята как раз попали на волну увлечения новым стилем танца, прокатившуюся по всей стране. «Экипаж-Синхрон» поехали в Москву и «зажгли» на Рижском фестивале. А затем рванули на неделю в Ленинград, где завязали дружбу с Глебом Матвеевым (он же LA) и другими единомышленниками.
Ощутив себя звездами, Влад и Моня поругались, из-за чего из коллектив временно раскололся. Валов создал новую группу «Вольный стиль» и некоторое время гастролировал с ней по Украине, занимая первые места на конкурсах.
В сольных состязаниях танцоров он тоже участвовал. На одном таком турнире юноша снова схлестнулся с Моней, и их прямо на сцене заставили помириться. Друзья зарыли топор войны и решили начать все заново. Их новый коллектив взял название «Белые перчатки» и продолжил завоевывать награды.
Также приятели организовали в Донецке школу по брейк-дансу. Это был 1987 год. К ним пришло немало подающих надежды танцоров, среди которых оказался молодой музыкант Сергей Крутиков. Он выступал в коллективе вместе с другом Вадимом Падаляном, который дал товарищу никнейм Михей, а Влада окрестил Шеff.
На острие хип-хопа
После школы, чтобы не идти в армию, Валов поступил в Высшую профсоюзную школу культуры в Ленинграде. Там они вместе с товарищем LA образовали знаменитую группу Bad Balance. Сначала это была танцевальная команда, но затем в нее пришел Михей, и коллектив начал выпускать рэп-композиции.
В 1991 году Bad Balance заняли первое место на всесоюзном фестивале рэп-музыки «Рэп-ПИК-91» в Ленинградском дворце молодежи. В то же время группа получила Гран-при на всероссийском рэп-фестивале в парке Горького в Москве, организованном студией «Класс» и Артемием Троицким. Последний в своей статье назвал молодой коллектив «русским Public Enemy».
В 1992-м Bad Balance выпустили дебютный альбом «Выше закона», который распространялся через пиратскую сеть на аудиокассетах и бобинах без обложки.
В 1994-м увидел свет второй альбом — «Налетчики Bad B.». Тогда же Валов проявил себя как организатор: создал ежегодный фестиваль рэпа Rap Music, открыл «Центр хип-хоп-культуры», школы по брейк-дансу и диджеингу, начал выпускать первый в России журнал о рэпе «Хип-хоп инфо», а также одноименные музыкальные сборники.
Влад Валов в 1995 году в питерском филиале «Центра хип-хоп-культуры». Фото: соцсети
Позже Михей покинул группу и Валов помогал ему записывать сольные песни. Так начался его путь продюсирования других музыкантов. В 1999 году Влад отважился сотрудничать с небезызвестным Александром Толмацким, они создали рэп-объединение «Bad B. Альянс», в которое входило 22 артиста. На рубеже веков Шеff продюсировал Децла, группу «Легальный Бизне$$» и даже делающего первые шаги Тимати.
В 2000 году Влад выпустил свой первый сольный альбом «Имя Шеff». В начале нулевых он продюсировал пятый альбом Bad Balance «Каменный лес» и альбом «Bad B. Альянса» под названием «Новый мир».
В 2002-м его сотрудничество с Толмацким завершилось. Валов ушел от бизнесмена, но после этого право на использование имени Шеff на 10 лет (а также Bad Balance на 5 лет) по контракту осталось за Толмацким. Влад временно взял себе новый псевдоним Мастер Шеff и выпустил еще два сольных альбома 2003 и 2005 годов. Попутно выходили пластинки Bad Balance.
Влад Валов в нулевых. Фото: Global Look Press
Далее у Валова появился собственный лейбл «100PRO», который занимался не только раскруткой молодых артистов, но и еще много чем. Кстати, первые четыре альбома певицы Елки выпустила именно эта компания.
Шеff продолжал организовывать музыкальные мероприятия, приглашал к сотрудничеству звезд из культовой американской группы Wu-Tang Clan. Он снял несколько документальных фильмов о своем насыщенном творческом пути. В своих интервью Влад рассказывает о том, как зарождалась рэп-культура в России, на правах непосредственного участника этого процесса.
Его сольная карьера насчитывает семь альбомов и более 30 клипов. А если добавить материал группы Bad Balance и других проектов, набивается внушительная дискография.
Влад Валов сегодня. Фото: соцсети
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Личная жизнь
Долгое время Валов скрывал свою семью. Лишь в 2017 году поклонники узнали, что у рэпера и продюсера есть жена и дети. С тех пор артист начал выкладывать в соцсети фото со своими домашними. Супруга звезды не ходит по тусовкам, занимается домом и наследниками.
В альбоме Шеffа «Новая школа» 2020 года звучит множество голосов, в том числе жены и детей. Позже Валов выпустил клип «Мы говорим», в котором снялась его семья, а сыновья Артур и Максим зачитали рэп наравне с папой.
Интересные факты
Валов не боялся пробовать себя в бизнесе. В 2002 году он открыл бутик с товарами для поклонников хип-хопа. Но впоследствии продал магазин, так как хотел сосредоточиться на собственном лейбле.
Децл был известен не только в России. Однажды Кирилл Толмацкий и Влад Валов получили награду MTV Awards в Нью-Йорке.
В 2002 году Валов записал совместный трек с Михаилом Шуфутинским («Бабы — последнее дело») — до того, как это стало мейнстримом.
Влад Валов и Михаил Шуфутинский. Фото: соцсети
После разрыва деловых отношений Александр Толмацкий подтолкнул рэпера Лигалайза на конфликт с Шеffом. Артисты написали друг на друга несколько диссов (оскорбительных песен), запустив подобную практику в отечественной музыке.
Продюсер проявил себя еще и писателем, выпустив две книги в жанре фантастики — «Каменный лес» и «Аромат винила».
В 2006 году Шеff спродюсировал поп-рэп-проект «Игра слов», который получил более 20 музыкальных наград за хит «Алина Кабаева».
Свой день рождения 2020 года Мастер Шеff отпраздновал весьма оригинально — снял клип «Мой стайл», в котором выступил в амплуа грабителя банка.