Какие слова нельзя произносить, чтобы не накликать беду

На днях телеведущий и историк моды Александр Васильев угодил в скандальную историю. На досмотре в казанском аэропорту он попытался пронести с собой две небольшие бутылочки льняного масла. Но сотрудница воздушной гавани объяснила ему, что проносить жидкости в ручной клади запрещено.
Масло находилось в подарочной упаковке вместе с набором татарских деликатесов: конской колбасой, чак-чаком и шоколадом. Но, по словам ведущего, он не знал о содержимом презента.
Работнице аэропорта же шоумен объяснил, что это подарок поклонников, но он не стал распаковывать его сразу, а сделал это только перед вылетом из Казани.
«Когда такой знаменитой личности, как я, дарят местные подарки, вы их у меня отнимаете. Пусть вам будет пусто, с сегодняшнего дня и до дня вашей смерти. До свидания», - возмущался телеведущий.
Однако возмущения делу не помогли, и масло пришлось выбросить. Впрочем, историка моды расстроила даже не потеря подарка, а тот факт, что сотрудница аэропорта не пошла ему навстречу, поскольку попросту не узнала.
Чуть позже шоумен объяснил, что произнес такие слова в адрес девушки сгоряча, а на самом деле желает ей здоровья. Но, как говорится, осадок остался…
Какой посыл несут такие громкие фразы с точки зрения эзотерики? И могут ли они навредить сотруднице аэропорта и самому Александру Васильеву?
На эти вопросы Teleprogramma.pro ответила таролог Марианна Абравитова.
Марианна Абравитова. Фото: личный архив
- Марианна, что вы думаете о реплике Александра Васильева в аэропорту?
- Слова, которые Александр произнес на досмотре, - это, конечно, разновидность проклятия.
А если в посыл вложено много энергии, ненависти, то он очень хорошо работает. Неслучайно проклятие всегда считалось в народе чем-то очень страшным. Тем более Васильев - мужчина энергоемкий, с мощной энергетикой.
Когда человек кого-то проклинает, то этот посыл ложится на судьбу черной тенью. Но разрушительный месседж не будет работать в случае, если он раздает эти проклятия направо и налево, даже в шутку.
Но это бьет по самому человеку, потому что это он наполнен такой энергетикой.
Каждое слово имеет свою кодировку, несет определенный смысл. Мы то, что мы думаем, то, что в нас находится.
А у медийной личности слова имеют и социальный вес. И если такие вещи проговариваются вслух, то, конечно, они выполняют свою работу.
- Что бы вы посоветовали сотруднице аэропорта, в чей адрес звучали такие проклятия?
- На месте этой девушки я бы задумалась и приняла какие-то меры. Здесь нужно обратиться к специалисту. И я бы, конечно, помогала бы таким людям избавиться от этих проклятий, потому что это страшно.
Ведь действительно, в ближайшее время она начнет видеть изменения в своей жизни. И они будут к худшему!
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- Какие слова нельзя произносить, чтобы не испортить себе карму?
- Проклятия. Когда вы что-либо говорите, а особенно кого-то проклинаете, вы должны понимать, что берете на себя ответственность, внедряетесь в чужую судьбу, вносите в нее негативную коррекцию. Поэтому нужно десять раз подумать о том, что вы делаете. Ведь за все, что вы говорите, с вас потом спросится.
И если вы не сам дьявол, а обычный человек, обладающий мощной энергией, энергетической начинкой, вы становитесь жестким инструментом, с помощью которого наносите людям большой урон! Подумайте над этим!