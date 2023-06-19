Какие слова нельзя произносить, чтобы не накликать беду

На днях телеведущий и историк моды Александр Васильев угодил в скандальную историю. На досмотре в казанском аэропорту он попытался пронести с собой две небольшие бутылочки льняного масла. Но сотрудница воздушной гавани объяснила ему, что проносить жидкости в ручной клади запрещено.

Масло находилось в подарочной упаковке вместе с набором татарских деликатесов: конской колбасой, чак-чаком и шоколадом. Но, по словам ведущего, он не знал о содержимом презента.

Работнице аэропорта же шоумен объяснил, что это подарок поклонников, но он не стал распаковывать его сразу, а сделал это только перед вылетом из Казани.

«Когда такой знаменитой личности, как я, дарят местные подарки, вы их у меня отнимаете. Пусть вам будет пусто, с сегодняшнего дня и до дня вашей смерти. До свидания», - возмущался телеведущий.

Однако возмущения делу не помогли, и масло пришлось выбросить. Впрочем, историка моды расстроила даже не потеря подарка, а тот факт, что сотрудница аэропорта не пошла ему навстречу, поскольку попросту не узнала.

Чуть позже шоумен объяснил, что произнес такие слова в адрес девушки сгоряча, а на самом деле желает ей здоровья. Но, как говорится, осадок остался…

Какой посыл несут такие громкие фразы с точки зрения эзотерики? И могут ли они навредить сотруднице аэропорта и самому Александру Васильеву?

На эти вопросы Teleprogramma.pro ответила таролог Марианна Абравитова.