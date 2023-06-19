Какие слова нельзя произносить, чтобы не накликать беду

Александр Васильев. Фото: Global Look Press  

Об этом на примере инцидента с Александром Васильевым Teleprogramma.pro рассказала таролог Марианна Абравитова.

На днях телеведущий и историк моды Александр Васильев угодил в скандальную историю. На досмотре в казанском аэропорту он попытался пронести с собой две небольшие бутылочки льняного масла. Но сотрудница воздушной гавани объяснила ему, что проносить жидкости в ручной клади запрещено.

Масло находилось в подарочной упаковке вместе с набором татарских деликатесов: конской колбасой, чак-чаком и шоколадом. Но, по словам ведущего, он не знал о содержимом презента.

Работнице аэропорта же шоумен объяснил, что это подарок поклонников, но он не стал распаковывать его сразу, а сделал это только перед вылетом из Казани.

«Когда такой знаменитой личности, как я, дарят местные подарки, вы их у меня отнимаете. Пусть вам будет пусто, с сегодняшнего дня и до дня вашей смерти. До свидания», - возмущался телеведущий.

Однако возмущения делу не помогли, и масло пришлось выбросить. Впрочем, историка моды расстроила даже не потеря подарка, а тот факт, что сотрудница аэропорта не пошла ему навстречу, поскольку попросту не узнала.

Чуть позже шоумен объяснил, что произнес такие слова в адрес девушки сгоряча, а на самом деле желает ей здоровья. Но, как говорится, осадок остался…

Какой посыл несут такие громкие фразы с точки зрения эзотерики? И могут ли они навредить сотруднице аэропорта и самому Александру Васильеву?   

На эти вопросы Teleprogramma.pro ответила таролог Марианна Абравитова.

Марианна Абравитова. Фото: личный архив   

- Марианна, что вы думаете о реплике Александра Васильева в аэропорту?

- Слова, которые Александр произнес на досмотре, - это, конечно, разновидность проклятия. 

А если в посыл вложено много энергии, ненависти, то он очень хорошо работает. Неслучайно проклятие всегда считалось в народе чем-то очень страшным. Тем более Васильев - мужчина энергоемкий, с мощной энергетикой.

Когда человек кого-то проклинает, то этот посыл ложится на судьбу черной тенью. Но разрушительный месседж не будет работать в случае, если он раздает эти проклятия направо и налево, даже в шутку.

Но это бьет по самому человеку, потому что это он наполнен такой энергетикой.

Каждое слово имеет свою кодировку, несет определенный смысл. Мы то, что мы думаем, то, что в нас находится.  

А у медийной личности слова имеют и социальный вес. И если такие вещи проговариваются вслух, то, конечно, они выполняют свою работу. 

- Что бы вы посоветовали сотруднице аэропорта, в чей адрес звучали такие проклятия?  

- На месте этой девушки я бы задумалась и приняла какие-то меры. Здесь нужно обратиться к специалисту. И я бы, конечно, помогала бы таким людям избавиться от этих проклятий, потому что это страшно.  

Ведь действительно, в ближайшее время она начнет видеть изменения в своей жизни. И они будут к худшему!

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- Какие слова нельзя произносить, чтобы не испортить себе карму?

- Проклятия. Когда вы что-либо говорите, а особенно кого-то проклинаете, вы должны понимать, что берете на себя ответственность, внедряетесь в чужую судьбу, вносите в нее негативную коррекцию. Поэтому нужно десять раз подумать о том, что вы делаете. Ведь за все, что вы говорите, с вас потом спросится.

И если вы не сам дьявол, а обычный человек, обладающий мощной энергией, энергетической начинкой, вы становитесь жестким инструментом, с помощью которого наносите людям большой урон! Подумайте над этим!   

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