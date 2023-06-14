Мама хотела дочь-актрису - получила: творческий путь звезды «Соври мне правду» Елизаветы Кононовой

То, что Елизавета Кононова станет актрисой, решила не сама девушка, а ее родители. Когда она была еще ребенком, семья делала все, чтобы наследница блистала на экране. Но сегодня красавица-блондинка не жалеет о своей судьбе.
Детство и юность
Лиза родилась 19 марта 1997 года в Москве. Ее мать — директор салона красоты, а отец трудится коммерческим директором в строительной фирме. В семье два ребенка. Брат артистки Даниил стал математиком, а вот дочь мама захотела увидеть в кино. Поэтому даже в детский сад девочка ходила с актерским уклоном. Кроме того, Кононову с ранних лет обучали основам хореографии и народного танца.
Сниматься она начала еще в детстве – появилась в мелодрамах «Нинкина любовь» и «И в горе, и в радости» на канале «Россия 1», детективах «Игра. Реванш» и «Карпов» на НТВ, молодежной драме «Закон каменных джунглей» на ТНТ, сериалах «Мама Люба» и «Ищейка», выходивших на Первом канале.
Елизавета Кононова в сериале «Карпов». Фото: кадр из сериала 2014 года
В подростковом возрасте учителя, друзья и близкие находили у девочки внешнее сходство с известной российской актрисой Елизаветой Боярской. Правда, в школе будущей звезде пришлось нелегко – одноклассники недолюбливали «выскочку», очевидно, завидуя ее киноролям.
В 2017 году Лиза поступила в Московский государственный театральный колледж имени Леонида Филатова и попала на курс Евгения Писарева. Артистка сразу же начала выступать в студенческом мюзикл-театре «Монотон». Окончив обучение она вошла в труппу Театра имени Пушкина.
Елизавета Кононова на сцене Театра имени Пушкина. Фото: Global Look Press
Фильмография
Еще в 2015 году Коновоной досталась одна из главных ролей в комедийном сериале СТС «Как я стал русским». Девушка сыграла дочь олигарха. Тогда же она появилась в многосерийных картинах «Легко ли быть молодым?» (ТНТ) и «Медсестра» (Первый канал). Позже была роль в третьем сезоне «Мамочек» (СТС).
2017 года стал насыщенным для актрисы: мелодрама «Акушерка» («Россия-1»), второй сезон «Закона каменных джунглей» (ТНТ), драма «Отчий берег» (Первый канал). Сразу три мелодрамы на ТВЦ: «Как извести любовницу за семь дней», «Любовь со всеми остановками» и «Отель счастливых сердец».
В 2018-м «Как я стал русским» превратился в полнометражный фильм. Также Елизавета снялась в драмах «Обычная женщина» (ТВ-3) и «Практика» (Первый канал). А еще ее пригласили сниматься в популярный сериал «Гранд» онлайн-кинотеатра Start.
Елизавета Кононова в третьем сезоне сериала «Гранд». Фото: кадр из сериала 2019 года
В 2019 году на экраны вышел ромком «Трудности выживания», где Коновой досталась главная роль. Позже актриса сыграла главных героинь в комедии «Самый новый год!», эротической мелодраме «Соври мне правду» и молодежной драме «1000 дешевых зажигалок».
В 2023 году в производстве находятся еще три проекта с Елизаветой. Стоит полагать, что второстепенные роли и эпизоды девушке уже предлагать не будут.
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Елизавета Кононова. Фото: соцсети
Личная жизнь
Актриса некоторое время встречалась с танцором и хореографом Антоном Пануфником, участником шоу «Танцы» (и даже победителем проекта в 2016 году). Звездная пара познакомилась на вечеринке канала ТНТ и начала выкладывать в соцсети совместные фото с признаниями в любви. Однако со временем это увлечение прошло.
Новым молодым человеком Елизаветы стал актер Кирилл Чернышенко, с которым она познакомилась еще в юности, а затем играла в одном спектакле. Актриса выкладывает много счастливых фото со своим возлюбленным, но о свадьбе пока речи не идет.
Елизавета Кононова и Кирилл Чернышенко. Фото: соцсети
Интересные факты
Придя на кастинг сериала «Закон каменных джунглей», юная Лиза слишком долго ждала своей очереди и хотела поскорее уйти. Однако ее утвердили на роль уже на следующий день. На съемочной площадке Кононова оказалась самой молодой актрисой и чувствовала себя не в своей тарелке, но ей помог освоиться партнер по фильму Даниил Вахрушев.
Рост артистки - 157 сантиметров, вес - 47 килограмма. При этом Елизавета не ходит в спортивный зал, а тренируется дома.
Звезда обожает вязаные вещи, которые для нее делает мать. Сама Кононова тоже научилась вязать, но что-то большее, чем одежда для куклы, создать не может - перфекционизм и неусидчивость не дают закончить ни одну вещь.