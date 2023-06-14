Мама хотела дочь-актрису - получила: творческий путь звезды «Соври мне правду» Елизаветы Кононовой

То, что Елизавета Кононова станет актрисой, решила не сама девушка, а ее родители. Когда она была еще ребенком, семья делала все, чтобы наследница блистала на экране. Но сегодня красавица-блондинка не жалеет о своей судьбе.

Детство и юность

Лиза родилась 19 марта 1997 года в Москве. Ее мать — директор салона красоты, а отец трудится коммерческим директором в строительной фирме. В семье два ребенка. Брат артистки Даниил стал математиком, а вот дочь мама захотела увидеть в кино. Поэтому даже в детский сад девочка ходила с актерским уклоном. Кроме того, Кононову с ранних лет обучали основам хореографии и народного танца.

Сниматься она начала еще в детстве – появилась в мелодрамах «Нинкина любовь» и «И в горе, и в радости» на канале «Россия 1», детективах «Игра. Реванш» и «Карпов» на НТВ, молодежной драме «Закон каменных джунглей» на ТНТ, сериалах «Мама Люба» и «Ищейка», выходивших на Первом канале.