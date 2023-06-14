От телеведущей до звезды «Содержанок»: как Александра Ребенок стала актрисой и с кем обрела личное счастье

В детстве Саша посещала художественную школу, чуть позже, в средних классах школы, родители отправили ее в музыкальный театр Галины Вишневской. И здесь у девочки родилась цель – стать актрисой.

Правда, по окончании школы в 1997 году стать сразу студенткой театрального ей не удалось. Поэтому не теряя времени, Ребенок поступила в Московский институт культуры на режиссерский факультет. Через 2 года она по совету педагога перевелась в Театральный институт им.Б.Щукина, диплом которого получила в 2003 году.

Карьера на телевидении

По окончании вуза в театр Ребенок не взяли – пробы она провалила. Поэтому Александра трудоустроилась на телевидение и несколько лет проработала корреспондентом на каналах «02 ТВ» и «Культура», а также ведущей передачи «Мама, я хочу стать звездой» на MTV.