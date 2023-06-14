От телеведущей до звезды «Содержанок»: как Александра Ребенок стала актрисой и с кем обрела личное счастье

Актриса Александра Ребенок – москвичка. Она появилась на свет 6 мая 1980 года в обычной семье, не связанной с кино или сценой. Отец – кандидат физико-математических наук, мать – модельер одежды.
Александра – первый ребенок в семье, спустя четыре года у нее появился младший брат. Необычная фамилия детям досталась от отца-белоруса, причем, произносится она с ударением на последний слог.
Александра Ребенок с братом в детстве. Фото: соцсети
В детстве Саша посещала художественную школу, чуть позже, в средних классах школы, родители отправили ее в музыкальный театр Галины Вишневской. И здесь у девочки родилась цель – стать актрисой.
Правда, по окончании школы в 1997 году стать сразу студенткой театрального ей не удалось. Поэтому не теряя времени, Ребенок поступила в Московский институт культуры на режиссерский факультет. Через 2 года она по совету педагога перевелась в Театральный институт им.Б.Щукина, диплом которого получила в 2003 году.
Карьера на телевидении
По окончании вуза в театр Ребенок не взяли – пробы она провалила. Поэтому Александра трудоустроилась на телевидение и несколько лет проработала корреспондентом на каналах «02 ТВ» и «Культура», а также ведущей передачи «Мама, я хочу стать звездой» на MTV.
Александра Ребенок в молодости. Фото: соцсети
Также Ребенок вела мейковер-шоу «Косметический ремонт» на Муз-ТВ, а в 2012 году сама стала героиней реалити «Полиглот» на «Культуре», где по условиям проекта пыталась выучить английский за 16 часов.
Александра Ребенок в шоу "Танцы со звездами". Фото: соцсети
Прославившись как театральная и киноактриса, Ребенок приняла приглашение на проект «Танцы со звездами» в 2022 году. Ее партнером стал хореограф Михаил Щепкин. Участие для актрисы было настоящим испытанием – она очень долго думала, прежде чем согласиться. Поскольку в детстве ее пластику недооценили учителя. Но на шоу она органично раскрылась и даже стала финалисткой.
Театральная карьера
Выступать на сцене Ребенок стала в 2006 году, начав сотрудничество с театром документальной пьесы «Театр.doc». Здесь ей досталась главная роль в пьесе «Заполярная звезда», а также место в спектаклях «Синий слесарь», «Час восемнадцать», «Жизнь удалась».
Александра Ребенок (слева) в спектакле "Три сестры". Фото: Global Look Press
В настоящее время Ребенок - ведущая актриса МХТ имени А. П. Чехова и Театра на Бронной. В первом она начала работать с 2013 года, во втором – с 2020-го.
Кинокарьера
Сниматься в кино Ребенок начала с 2004 года. Это были эпизоды в сериалах «Кулагин и партнеры», «Мечты Алисы», «Петровка, 38», «Глухарь», «М+Ж». Ждать крупных киноролей ей пришлось долго.
Александра Ребенок в сериале "Школа". Кадр из сериала
В 2010 году Валерия Гай Германика утвердила Ребенок на роль учительницы в свой сериал «Школа». Причем, ради съемок ей потребовалось кардинально сменить имидж – из блондинки перейти в брюнетку. Ее старания в итоге были вознаграждены – ее заметили и даже номинировали на премию ТЭФИ.
Александра Ребенок в фильме "До свидания, мама". Кадр из фильма
Еще один эксперимент над внешностью потребовался от Ребенок в 2012 году на съемках фильма «Пока ночь не разлучит нас» с Сергеем Шнуровым. В кадре актриса предстала с разбитым лицом – это был, конечно, грим. В следующем году она снялась в фильме «До свидания, мама», про современную Анну Каренину, который вошел в конкурсную программу «Кинотавра».
Александра Ребенок в сериале "В Москве всегда солнечно". Кадр из сериала
Не менее яркими стали роли Ребенок в фильмах и сериалах «В Москве всегда солнечно» (2014), «Соблазн» (2014), «Метод Фрейда-2» (2015), «Кризис нежного возраста» (2016). В 2017 году вышло сразу несколько проектов с участием актрисы: «Налет», «Невеста», «Разбуди меня».
Затем были роли в мелодраме «Садовое кольцо» (2018), сериалах «Мертвое озеро» (2019) и «Швабра» (2019), «Хороший человек» (2020), «Угрюм-река» (2021).
Звезда «Содержанок»
В 2018 году Ребенок была приглашена в новый смелый проект Константина Богомолова «Содержанки». Поскольку с режиссером она сотрудничала давно, он знал ее потенциал и предложил роль Ольги, частного детектива и психолога. Причем, с самого начала актриса даже не до конца понимала, что за персонаж ей достался.
Александра Ребенок в сериале "Содержанки". Кадр из сериала
«Такой таинственный, интригующий. В силу своей недосказанности. Я до последнего съемочного дня не знала, кто убийца, - я или не я. Честно. А спрашивать об этом прямо было как-то странно. Поэтому я принимала все как есть, играла сегодняшний момент. Мне присылали сцену, иногда прямо в день, когда надо играть», - рассказывала звезда в интервью Teleprogramma.pro.
В итоге успех сериала был ошеломительный. Ребенок ощутила всю силу своей популярности и узнаваемости. А сериал продолжился вторым, третьим и четвертым сезонами. Последний вышел весной 2023 года и был представлен как финальный сезон.
Не хотела замуж
Актриса сегодня счастлива в браке с коллегой Алексеем Вертковым. Они познакомились еще в 2005 году, но это было шапочное знакомство – на фестивале «Новая драма» он почему-то единственный из мужчин запомнился ей на тот мероприятии.
Александра Ребенок и Алексей Вертков. Фото: Global Look Press
Снова повстречаться с Вертковым звезде пришлось в 2011 году, когда они оба играли в фильме «До свидания, мама». Совместных было всего три съемочных дня в Таллине, и они подолгу проводили время вместе. Но свадьбу играть Александра не собиралась.
«Мы хотели просто венчание, но нам сказали, что это невозможно без штампа в паспорте. Мы сходили в загс и на следующий день в церковь. Сейчас празднуем именно день венчания, считаем его нашим днем. Я никогда прежде не была замужем и не собиралась. Не было у меня ни разу в жизни человека, с кем бы я хотела пойти дальше по жизни», - рассказывала в интервью сайту 7days актриса.
В 2017 году Ребенок родила первенца Ивана, а в 2020-м — дочь Веру. И смогла очень быстро вернуться в форму. При росте 170 см она весит 54 кг.
Александра Ребенок с сыном и дочкой. Фото: соцсети
До того, как встретить своего будущего мужа, Ребенок встречалась с коллегой по каналу МTV Михаилом Климовым в 2010 году. Но роман был недолгим. Уже в 2012 году она вышла на красную дорожку с мужчиной, очень похожим на музыканта Владимира Кристовского. Правда, об этой части своей биографии актриса говорить не любит.
Карьера сегодня
Помимо финального сезона «Содержанок», Ребенок в 2023 году снялась в сериалах «1993», «Кеша», «Сны Алисы». Также идут съемки фильмов «Я дождусь», «Икария» и других проектов с участием звезды.