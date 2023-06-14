Все мужья Татьяны Пушкиной – от Александра Любимова до суперагента: о чем молчит ведущая «Женских историй»

Татьяна Пушкина – известная телеведущая, пришедшая к своей славе буквально с нуля, с самых «низов». В ее жизни было много странных совпадений, разочарований и огорчений, но ничто не заставило ее потерять веру в счастье.

Авиационный институт и студенческие спектакли

Татьяна Пушкина родилась 25 августа 1964 года в Москве, ее родители работали авиастроителями. Семья жила в самом центре столицы – на Чистых прудах. Скучать девочке было некогда: она училась в школе с литературным уклоном, пела в хоре Дворца пионеров, тренировалась в бассейне.

О журналистике до поры до времени Татьяна не думала, и, окончив школу, решила идти по стопам родителей – поступила в Московский авиационный институт. Именно в тот период девушка почувствовала, что в ней просыпается творческое начало. Она с удовольствием придумывала сценарии и участвовала в студенческих спектаклях, писала стихи…

Все это, впрочем, не помешало Пушкиной успешно окончить институт и получить диплом. А вот с поисками работы оказалось сложнее – к тому времени у нее уже был ребенок, а опыта не было.

Начало карьеры – ведущая и продюсер

