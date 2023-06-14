Все мужья Татьяны Пушкиной – от Александра Любимова до суперагента: о чем молчит ведущая «Женских историй»

Татьяна Пушкина – известная телеведущая, пришедшая к своей славе буквально с нуля, с самых «низов». В ее жизни было много странных совпадений, разочарований и огорчений, но ничто не заставило ее потерять веру в счастье.
Авиационный институт и студенческие спектакли
Татьяна Пушкина родилась 25 августа 1964 года в Москве, ее родители работали авиастроителями. Семья жила в самом центре столицы – на Чистых прудах. Скучать девочке было некогда: она училась в школе с литературным уклоном, пела в хоре Дворца пионеров, тренировалась в бассейне.
О журналистике до поры до времени Татьяна не думала, и, окончив школу, решила идти по стопам родителей – поступила в Московский авиационный институт. Именно в тот период девушка почувствовала, что в ней просыпается творческое начало. Она с удовольствием придумывала сценарии и участвовала в студенческих спектаклях, писала стихи…
Все это, впрочем, не помешало Пушкиной успешно окончить институт и получить диплом. А вот с поисками работы оказалось сложнее – к тому времени у нее уже был ребенок, а опыта не было.
Начало карьеры – ведущая и продюсер
Татьяна Пушкина в молодости. Фото: Global Look Press
И все же работа для молодой мамы нашлась – правда, не совсем по специальности. Татьяну приняли на техническую должность в телецентр «Останкино». В ее обязанности входила работа с оборудованием, обработка видеокассет и другие действия, далекие от творчества. Но так продолжалось недолго – оценив способности и старание сотрудницы, ее пригласили в молодежную редакцию.
Тогда телевидение для молодежи в стране проходило стадию бурного развития: создавались такие знаменитые программы, как «Взгляд», «12-й этаж». Над Татьяной взяли шефство опытные «зубры» телевидения – Кира Прошутинская и Анатолий Малкин. Именно они впервые выпустили Татьяну в прямой эфир. С этого началось ее восхождение по карьерной лестнице.
Очень скоро Татьяна Пушкина получила известность: она вела такие программы, как «Империя зрелищ», «Музыкальные новости BIZ-TV», «Русский час», «Генеральная уборка». Набравшись опыта, Пушкина занялась продюсированием проектов – «Старые песни о главном», «Национальный интерес».
«Женские истории» Татьяны Пушкиной
Татьяна Пушкина и Оксана Пушкина. Фото: соцсети
В 1999 году в карьере Татьяны произошел резкий поворот. Руководство Первого канало предложило ей стать ведущей передачи «Женские истории». Прежде ее вела Оксана Пушкина – интересно, что их с Татьяной многие считают сестрами, находя между ними некоторое сходство, однако они совсем не родственницы, а просто однофамилицы. Проект оказался успешным для Татьяны. Она придумала новую концепцию.
«Скоро стало видно, что и программы наши не похожи: у Оксаны более фатальные, когда героиня — бедная Золушка, благодаря встрече с принцем получает любовь, счастье и дворец в придачу. А мои героини строили свою судьбу только собственными стараниями и характером», – рассказывала впоследствии Татьяна.
Фото Татьяны Пушкиной заполнили газеты и журналы, она стала настоящей звездой.
«Две жены», «Танцы со звездами» и другие проекты
Татьяна Пушкина и Алексей Катушков. Фото: кадр из шоу "Танцы со звездами"
В 2001 году Татьяна ушла с Первого канала. Она стала вести программу на ТВ-6 – «День за днем», а потом зрители увидели программу «Ночной гость», который Пушкина вела на канале «Столица». Но и этот период ее жизни завершился в 2005-м. Татьяна перешла на телеканал «Домашний» и стала проректором Московского института телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО).
К тому времени у Татьяны Пушкиной уже сформировалась целая армия поклонников, которые с нетерпением ждали выхода в эфир новых передач с ее участием. И она не разочаровывала: в 2015 году появилась авторская программа Татьяны Пушкиной «Две жены», которая транслировалась на канале «Россия-1» и была посвящена бывшим и нынешним женам известных людей.
На этом же канале в 2010 году она участвовала в популярном шоу «Танцы со звездами». Кроме того, зрители с интересом наблюдали, как Татьяна стала частью проекта по похудению на Первом канале – его вела Елена Малышева.
Преподаватель
Начиная с 2019 года, Татьяна Пушкина заняла должность старшего преподавателя кафедры политической и деловой журналистики Института государственной службы и управления. А с 2022 года она стала вести научно-образовательный канал Международного фонда развития биомедицинских технологий имени В. П. Филатова.
Квартира в столице
Татьяна Пушкина. Фото: Global Look Press
Информации о заработках Татьяны Пушкиной в открытом доступе практически нет. Известно, что в Москве у нее имеется большая комфортная квартира, и что ведущая планировала приобрести домик в Испании.
Романы и замужества Татьяны Пушкиной
Впервые Татьяна вышла замуж, будучи еще совсем юной девушкой. Муж по имени Карл взял ее фамилию. В этом браке родился мальчик, которого назвали Никитой. Впрочем, довольно скоро супруги расстались. Начав работать на телевидении, Татьяна познакомилась с известным сегодня телеведущим и продюсером Александром Любимовым, и вскоре они стали мужем и женой. Однако спустя два года распался и этот брак.
Татьяна Пушкина и Александр Любимов. Фото: соцсети
Потом у Татьяны Пушкиной случился бурный роман с режиссером Георгием Гавриловым. Когда он решил уехать в США, считая, что там его ждут более радужные перспективы, Татьяна, не раздумывая, отправилась вместе с ним. Но надолго в Америке не задержалась. В Россию она вернулась уже одна – без Гаврилова. В то время ей предложили вести «Женские истории».
Эффектная, эмоциональная, яркая звезда телевидения недолго оставалась одна. Ее новым избранником стал Павел Черемисин – барабанщик популярной группы «Несчастный случай». Влюбленным нисколько не помешал тот факт, что Павел на 8 лет моложе, и какое-то время они были счастливы вместе.
«Как Ассоль»
Но и эти отношения однажды исчерпали себя. Известно, что, расставшись с Павлом, телеведущая вскоре снова вышла замуж. Ее мужа звали Владимиром, в прошлом он спортсмен, а сейчас служит в органах безопасности, - как-то ведущая назвала мужа «суперагентом». Только вот сохранился ли этот брак до сегодняшнего дня? Сама Татьяна Вячеславовна об этом не рассказывает, но однажды обмолвилась:
«Я, как Ассоль, все время вглядывалась в горизонт, ожидая своего принца. И, как только видела приближающийся корабль, сама направлялась к нему, поднимала на нем алые паруса, наводила порядок. А потом оказывалось, что на этом судне не было того самого капитана… Сегодня я уже не занята морем, и не имею отношения к «большому судоходству».
Сын Пушкиной - Никита - давно стал взрослым, но журналистика его не привлекла, и он окончил экономический факультет МГУ.
«Когда-то печатные издания с удовольствием пересчитывали моих мужей — не хотелось бы возвращаться к арифметике. Скажу, что все они зарекомендовали себя, как порядочные люди, каждый сыграл определенную, немаловажную роль в моей жизни, никто не оставил в душе неприятного осадка, за что я им благодарна. И со всеми с ними я поддерживаю общение», - признавалась Пушкина в интервью.
На телевидении – нечастая гостья
Татьяна Пушкина. Фото: Global Look Press
Сейчас Татьяне Пушкиной 58 лет, но у нее по-прежнему хватает сил и энергии на активную работу. При росте 165 см ведущая долго оставалась стройной, но за последние годы набрала вес и очень хотела бы похудеть, но, по ее словам, диеты ей не помогают.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Ее главная деятельность сегодня – это преподавание, на телеэкранах она появляется не так уж часто. Среди недавних таких появлений – программа Татьяны Устиновой «Мой герой», куда Пушкина пришла в качестве гостье, чтобы рассказать о своем детстве, о том, как она пришла на телевидение, и о сегодняшней работе.