Как Ксанка из «Неуловимых мстителей» влюбилась в Яшку-цыгана и что из этого вышло: цыганское счастье Валентины Курдюковой

Валентина не стала продолжать актерскую карьеру. Она выбрала для себя другой путь – стала цирковой артисткой. А потом вышла замуж – за цыгана, только не за Васильева – другого. Борис Сандуленко был известным певцом, он с детства обладал очень красивым голосом, его даже прозвали «цыганским Робертино Лоретти». С Валентиной он познакомился во время гастролей ансамбля «Поющие гитары», в составе которого выступал.

Им было тогда по 19 лет, между ними вспыхнула любовь, и оба поняли – это на всю жизнь. Валя прекрасно понимала, на что идет, соглашаясь стать женой Бориса: в их семье царил настоящий цыганский патриархат, поддерживались древние традиции. Она была на все согласна: ездила на гастроли вместе с мужем, готовила ему еду в гостиничных номерах, стирала и гладила костюмы. Ей это доставляло удовольствие: ведь она по-настоящему любила.

Горе в семье

Оба были счастливы, и это счастье только усилилось, когда в семье один за другим родились дети – сын и дочь. Борис Сандуленко добился больший успехов в творчестве. Он даже познакомился со знаменитым итальянским певцом Робертино Лоретти, песни которого исполнял в детстве, и получил от него приглашение на гастроли. Но вскоре пришла беда. От стремительно развившейся болезни умер их сын – ему не было и восемнадцати. И Валентина, и Борис погрузились в черное горе с головой. Они не могли ни с кем общаться – проживали эту беду, закрывшись ото всех. От сильного стресса Борис лишился голоса.

Талантливая дочь

