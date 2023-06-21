Как Ксанка из «Неуловимых мстителей» влюбилась в Яшку-цыгана и что из этого вышло: цыганское счастье Валентины Курдюковой

После съемок в «Неуловимых мстителях» Валя Курдюкова стала знаменитой. Но сниматься больше не захотела – выбрала карьеру цирковой артистки и жизнь в семье патриархальных цыган.
«Пацанка» из секции гимнастики
Валентина Курдюкова в роли Ксанки. Фото: кадр из фильма «Корона Российской империи»
Для фильма «Неуловимые мстители» требовались подростки – три мальчика и девочка. Они должны были быть спортивными, но в то же время способные играть перед камерой. Режиссер Эдмонд Кеосаян сбился с ног, разыскивая девочку на роль храброй Ксанки. В конце концов его ассистенты принялись «прочесывать» все спортивные кружки и секции. И нашли Валю Курдюкову – юную гимнастку. Во-первых, она выглядела как настоящая «пацанка», во-вторых, они с Виктором Косых, который должен был играть брата Ксанки, Даню, были похожи, будто брат с сестрой.
Нежная дружба или первая любовь?
Валентина Курдюкова в роли Ксанки. Фото: кадр из фильма «Неуловимые мстители»
К началу съемок Вале было 13 лет, а когда закончили – исполнилось 15. За это время жизнь девочки сильно изменилась: она побывала со съемочной группой на Черном море, стала звездой и… влюбилась. Во всяком случае, в этом были уверены зрители: всем казалось, что на экране между Ксанкой и Яшкой-цыганом пролетают искры, и думали, что юные артисты испытывают первую любовь. Как было на самом деле – неизвестно. Сама Валентина Курдюкова спустя годы утверждала, что между ней и Василием Васильевым (Яшкой) была только нежная дружба.
Цыганский «Робертино Лоретти»
Борис Сандуленко в молодости. Фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»
Валентина не стала продолжать актерскую карьеру. Она выбрала для себя другой путь – стала цирковой артисткой. А потом вышла замуж – за цыгана, только не за Васильева – другого. Борис Сандуленко был известным певцом, он с детства обладал очень красивым голосом, его даже прозвали «цыганским Робертино Лоретти». С Валентиной он познакомился во время гастролей ансамбля «Поющие гитары», в составе которого выступал.
Им было тогда по 19 лет, между ними вспыхнула любовь, и оба поняли – это на всю жизнь. Валя прекрасно понимала, на что идет, соглашаясь стать женой Бориса: в их семье царил настоящий цыганский патриархат, поддерживались древние традиции. Она была на все согласна: ездила на гастроли вместе с мужем, готовила ему еду в гостиничных номерах, стирала и гладила костюмы. Ей это доставляло удовольствие: ведь она по-настоящему любила.
Горе в семье
Оба были счастливы, и это счастье только усилилось, когда в семье один за другим родились дети – сын и дочь. Борис Сандуленко добился больший успехов в творчестве. Он даже познакомился со знаменитым итальянским певцом Робертино Лоретти, песни которого исполнял в детстве, и получил от него приглашение на гастроли. Но вскоре пришла беда. От стремительно развившейся болезни умер их сын – ему не было и восемнадцати. И Валентина, и Борис погрузились в черное горе с головой. Они не могли ни с кем общаться – проживали эту беду, закрывшись ото всех. От сильного стресса Борис лишился голоса.
Талантливая дочь
Татьяна Сандуленко. Фото: соцсети
Кормильцем семьи пришлось стать Валентине. Она с честью вышла из ситуации. Не отказывалась ни от какой работы – буфетчицей, продавцом газет… Постепенно жизнь наладилась, им удалось выправить материальное положение. А душевную пустоту осиротевших родителей заполнила дочь.
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Валентина Курдюкова в 2018 году. Фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»
У Татьяны обнаружился великолепный голос. Она окончила консерваторию и стала успешной певицей, а позднее стала работать в детском театре «Цветофор». Мама и отец стараются посещать все ее выступления. Семья Сандуленко – не из тех, кто спешит на ток-шоу, чтобы рассказать о своих бедах и победах: они не привыкли выносить личное на всеобщее обозрение, живут довольно замкнуто и скромно. Валентина и Борис – главная поддержка друг для друга вот уже больше полувека.