Чудом избежала смерти в погоне за скоростью: чем известна скандальная гонщица Мара Багдасарян

Имя Мары Багдасарян стало синонимов скандального стритрейсера. Увлечение девушки уличными гонками привело к множеству скандалов и судов. Ей даже дали прозвище — Дьявол На Дороге. Но удалось ли закону усмирить девушку, жаждущую скорости?

Семья и страсть к гонкам

Мара родилась 3 ноября 1993 года в Грозном, но свою скандальную известность приобрела в Москве. Когда имя девушки попало в СМИ, выяснилось, что ее отец — владелец крупной фирмы по переработке мяса «Нучар» Эльмар Багдасарян.

По его словам, в конце 80-х годов их семья переехала из Азербайджана в Россию. Родители мужчины были учителями, а дед работал судьей. Но сам Эльмар занялся бизнесом, поднял свое дело с нуля и довольно успешно.

В результате его дочери досталась очень даже обеспеченная жизнь. В 13 лет она увлеклась картингом, а затем начала гонять на автомобилях по ночным улицам Москвы. В гараже девушки имелись спорткары фирм Nissan, Mercedes, BMW, AMG и два мотоцикла. Увлечение под стать представительнице золотой молодежи.