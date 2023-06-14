Чудом избежала смерти в погоне за скоростью: чем известна скандальная гонщица Мара Багдасарян

Имя Мары Багдасарян стало синонимов скандального стритрейсера. Увлечение девушки уличными гонками привело к множеству скандалов и судов. Ей даже дали прозвище — Дьявол На Дороге. Но удалось ли закону усмирить девушку, жаждущую скорости?
Семья и страсть к гонкам
Мара родилась 3 ноября 1993 года в Грозном, но свою скандальную известность приобрела в Москве. Когда имя девушки попало в СМИ, выяснилось, что ее отец — владелец крупной фирмы по переработке мяса «Нучар» Эльмар Багдасарян.
По его словам, в конце 80-х годов их семья переехала из Азербайджана в Россию. Родители мужчины были учителями, а дед работал судьей. Но сам Эльмар занялся бизнесом, поднял свое дело с нуля и довольно успешно.
В результате его дочери досталась очень даже обеспеченная жизнь. В 13 лет она увлеклась картингом, а затем начала гонять на автомобилях по ночным улицам Москвы. В гараже девушки имелись спорткары фирм Nissan, Mercedes, BMW, AMG и два мотоцикла. Увлечение под стать представительнице золотой молодежи.
Мара Багдасарян. Фото: соцсети
Знакомые рассказывали, что Мара вела интересный образ жизни: днем спала или находилась в апатичном состоянии, а ночью оживала и больше всего в те моменты, когда садилась за руль. Причем во время гонок у нее отключался инстинкт самосохранения. Она разгоняла авто до 240 километров в час по разделительной полосе, и не раз это приводило к жутким авариям.
Журналисты насчитали четыре раза, когда из-за своей жажды адреналина девушка оказывалась на волосок от смерти. И все равно она снова садилась за руль, чтобы почувствовать себя живой.
Мара Багдасарян. Фото: соцсети
Громкие происшествия
Самым страшным ДТП с участием Мары была авария на Кутузовском проспекте в начале 2015 года. Тогда столкнулись три иномарки: водитель BMW Марк Гальперин погиб на месте, а его пассажир и водитель Range Rover умерли позже в больнице.
Мара тоже попала в больницу, перенесла 20-часовую операцию и на три недели провалилась в кому. Друзья уже думали, что скоро будут хоронить девушку, но реаниматологи и хирурги вернули ее к жизни. А когда пациентка была выписана, состоялось ее первое задержание.
В мае 2016 года группа молодых лихачей на «гелендвагене» устроила гонки с московской полицией и транслировала это событие в реальном времени в Интернет. Мара Багдасарян была членом этой отвязной компании, которой позже приписали нарушение 20 правил дорожного движения.
Мара Багдасарян в суде после инцидента с «гелендвагеном». Фото: Global Look Press
Участников инцидента задержали, отобрали права и посадили на 15 суток в СИЗО. Наказание за такое развлечение могло бы быть серьезным, но все ребята отделались штрафами.
Мару приговорили к принудительным работам, но из-за подорванного здоровья девушка получила возможность отработать часы наказания в офисе. В результате она несколько месяцев трудилась в тверской библиотеке.
В 2017-м Багдасарян снова арестовали — на этот раз за регулярное игнорирование штрафов. В марте состоялся повторный суд, на котором было решено лишить гонщицу прав пожизненно. Через год девушка снова появилась за рулем и сообщила своим подписчикам, что права ей вернули. Но это оказалось неправдой.
Мара Багдасарян в суде. Фото: Global Look Press
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В 2019 году отца Мары Багдасарян лишили гражданства РФ по результатам проверки московского управления МВД. Бизнесмен должен был пройти все этапы процедуры получения российского паспорта. Эльмар Багдасарян вступил в спор с правоохранителями, собираясь через суд истребовать от ведомства компенсацию в размере 100 миллионов рублей.
Мара поддержала отца и пожаловалась, что сама не может вернуть водительские права, даже предоставив органам результаты всех необходимых медицинских освидетельствований. Девушка назвала это «заговором против себя».
Мара Багдасарян во время исправительных работ. Фото: Global Look Press
Мара Багдасарян сейчас
После аварии 2015 года девушка сделала пластическую операцию — журналисты заметили, что ее внешность на снимках в соцсетях 2016-го отличается от того, как она выглядела раньше. Мара обожает фотографироваться с машинами, а иногда может опубликовать и откровенные фото. Состоит ли она в отношениях — неизвестно.
Девушка продолжает жить в Москве. Ей пришлось продать свой шикарный автопарк, в том числе Mercedes-Benz E-класса стоимостью в 7 миллионов рублей. Оставшись без прав, она ездит на пассажирском сиденье, но продолжает фотографироваться и снимать видео с дорогими авто. Печально известную гонщицу нередко замечают в столичных ресторанах и салонах красоты.
Мара Багдасарян в соцсетях. Фото: соцсети
Интересные факты
В соцсетях гонщица сменила немало имен. Она была Мара Багдасарян, Мара Беноева, Мара Рахманова, Мара 049, Мара Алекперова, Мара Мерсоводова. По словам девушки, друзья называли ее Кальмаром, Грозой района, Королевой гонок.
У журналистов появился особый термин «синдром Мары Багдасарян» — когда нужно описать жажду скорости и нахождения за рулем.
В 2017 году девушка-стритрейсер из-за своей скандальной славы вошла в список 100 самых упоминаемых женщин России.