Похудение ради сцены, скандал на отборе «Евровидения»: творческий путь белорусской звезды Алены Ланской

Алена Ланская — белорусская звезда, представлявшая свою страну на «Евровидении» 2013 года. А перед этим она получила звание заслуженной артистки республики, будучи еще очень молодой для этого достижения. И сегодня ее знают далеко за пределами родной страны.

Детство и юность

Девочка по имени Елена Лепохина родилась 7 сентября 1985 года в Могилеве. В семье ее постоянно называли Аленой, так и закрепилось. Родители будущей звезды любили музыку, но не поддерживали желание дочери стать артисткой. Ведь настали суровые девяностые, и хотелось, чтобы дети получили более надежные профессии.

В третьем классе Алена втайне от родителей с помощью старшей сестры подала документы в музыкальную школу. Проявив свой талант, она стала петь на школьных мероприятиях и городских праздниках. Добрая и светлая девочка с ангельским голосом легко покоряла зрителей.

Но после девятого класса ей все же пришлось покориться родителям и пойти постигать экономическую профессию. Сначала она выучилась в колледже на банковского кассира, затем поступила в Белорусско-российский университет на факультет «финансы и кредит». И, получив диплом, даже год проработала в банке.

Правда, затем артистка признавалась в интервью, что полученные финансовые знания помогли ей во взрослой самостоятельной жизни.