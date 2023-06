Похудение ради сцены, скандал на отборе «Евровидения»: творческий путь белорусской звезды Алены Ланской

В 2008-м в ее творческой карьере состоялось сразу несколько событий: еще одно участие в «Песне года Беларуси», съемки первого клипа («Подарил мне рассвет») и получение диплома I степени в Европейском музыкальном конкурсе «Сарандев» в Болгарии.

В 2009-м Алена завоевала первое место в прошедшем в России международном конкурсе «Кубок Европы», а также победила в американском музыкальном состязании Atlantic Breeze. На ТВ появился ее новый клип Everybody Get Up, «взорвавший» хит-парады.

В 2010-м вышел ее первый альбом «Лабиринты судьбы», в котором имелись песни на русском, белорусском и английском языках. А также ее третий клип Life is Ok! Еще Ланская была отпечена наградой на международном фестивале «Молодежь — за Союзное государство» в Ростове-на-Дону.

В 2011-м певица триумфально выступила на музыкальном конкурсе «Славянский базар» с песней «Небо знает» и забрала Гран-при. В интервью она призналась, что шла к этой победе шесть лет. Сразу после конкурса президент Беларуси дал Алене звание заслуженной артистки республики, хотя ей было всего 26 лет.