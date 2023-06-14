Похудение ради сцены, скандал на отборе «Евровидения»: творческий путь белорусской звезды Алены Ланской

Алена Ланская — белорусская звезда, представлявшая свою страну на «Евровидении» 2013 года. А перед этим она получила звание заслуженной артистки республики, будучи еще очень молодой для этого достижения. И сегодня ее знают далеко за пределами родной страны.
Детство и юность
Девочка по имени Елена Лепохина родилась 7 сентября 1985 года в Могилеве. В семье ее постоянно называли Аленой, так и закрепилось. Родители будущей звезды любили музыку, но не поддерживали желание дочери стать артисткой. Ведь настали суровые девяностые, и хотелось, чтобы дети получили более надежные профессии.
В третьем классе Алена втайне от родителей с помощью старшей сестры подала документы в музыкальную школу. Проявив свой талант, она стала петь на школьных мероприятиях и городских праздниках. Добрая и светлая девочка с ангельским голосом легко покоряла зрителей.
Но после девятого класса ей все же пришлось покориться родителям и пойти постигать экономическую профессию. Сначала она выучилась в колледже на банковского кассира, затем поступила в Белорусско-российский университет на факультет «финансы и кредит». И, получив диплом, даже год проработала в банке.
Правда, затем артистка признавалась в интервью, что полученные финансовые знания помогли ей во взрослой самостоятельной жизни.
Алена Ланская. Фото: соцсети
Музыкальная карьера
Следуя своей мечте, молодая сотрудница банка пела в ресторанах. И однажды к ней подошел представитель продюсерского центра «Спамаш» с приглашением пройти прослушивание в Минске. Родители не хотели отпускать дочь в столицу, но к тому времени она была уже совершеннолетней и сама строила свою жизнь.
Девушка поехала за мечтой, но через год пережила удар судьбы: умерла ее мать. Это событие заставило Алену Ланскую (именно такой сценический псевдоним выбрала себе звезда) резко повзрослеть.
Продюсеры, взявшие певицу под крыло, поставили ей условие — подтянуть вокал, хореографию и похудеть. Пройдя через суровые диеты и депрессию, девушка все-таки скинула 10 килограммов.
Первая известность появилась у Ланской в 2005 году, когда она приняла участие в проекте телеканала ОНТ «Песня года Беларуси – 2005». Затем на том же канале прошел конкурс «Серебряный граммофон», в котором Алена победила вместе с песней «Тише-тише».
Алена Ланская. Фото: соцсети
В 2008-м в ее творческой карьере состоялось сразу несколько событий: еще одно участие в «Песне года Беларуси», съемки первого клипа («Подарил мне рассвет») и получение диплома I степени в Европейском музыкальном конкурсе «Сарандев» в Болгарии.
В 2009-м Алена завоевала первое место в прошедшем в России международном конкурсе «Кубок Европы», а также победила в американском музыкальном состязании Atlantic Breeze. На ТВ появился ее новый клип Everybody Get Up, «взорвавший» хит-парады.
В 2010-м вышел ее первый альбом «Лабиринты судьбы», в котором имелись песни на русском, белорусском и английском языках. А также ее третий клип Life is Ok! Еще Ланская была отпечена наградой на международном фестивале «Молодежь — за Союзное государство» в Ростове-на-Дону.
В 2011-м певица триумфально выступила на музыкальном конкурсе «Славянский базар» с песней «Небо знает» и забрала Гран-при. В интервью она призналась, что шла к этой победе шесть лет. Сразу после конкурса президент Беларуси дал Алене звание заслуженной артистки республики, хотя ей было всего 26 лет.
«Евровидение»
В 2012 году Ланская метила в международный песенный конкурс и даже победила в отборочном туре, но тут разразился скандал — якобы баллы были подтасованы. И даже президент Александр Лукашенко участвовал в обсуждении этого инцидента. По его мнению, певицу подставили, а занявшую второе место рок-группу Litesound незаслуженно лишили победы.
В итоге на конкурс поехали рокеры. Но на следующий год Алена все-таки прошла отбор и с песней Solayoh, написанной европейскими авторами, отправилась в Швецию. Артистке удалось пройти в финал, и по итогу она заняла солидное для Беларуси 16-е место.
А еще стала второй самой красивой участницей «Евровидения-2013» в своем платье за 265 тысяч евро, в котором использовались 70 тысяч камней Сваровски и 100 метров серебряной цепочки. Весил этот наряд около пяти килограммов.
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Алена Ланская сейчас
После «Евровидения» певица продолжила радовать своих соотечественников новыми песнями и проектами. Так в 2015 году ее пригласили на главную роль в мюзикл «Папараць–кветка», где Алена пела в паре с актером Кириллом Дыцевичем.
В 2018-м Ланская выпустила романтический клип «Если бы не ты» в дуэте с Глебом Матвейчуком. После релиза поползли слухи об отношениях артистов, но певица их опровергла.
Стоит сказать, что ей нередко приписывали романы с коллегами по сцене, но Алена так и не явила публике своего возлюбленного. К 37 годам она все еще не замужем и дома проводит время с кошками, надеясь, что достойный мужчина в ее жизни еще появится.
Во время пандемии коронавируса умер отец певицы. Пережив новый удар судьбы, Ланская продолжает выпускать песни, участвовать в музыкальных фестивалях. В 2022 году ее пригласили в состав жюри конкурса «Большая сцена».
Алена Ланская и таинственный российский певец. Фото: соцсети
Интересные факты
Уже став знаменитой, певица продолжила образование, выучившись в институте культуры на режиссера праздников и зрелищ. Эти знания пригодились артистке в организации концертов и съемке клипов.
Чтобы поддерживать форму, Алена продолжает регулярно заниматься спортом. Она придерживается вегетарианства и старается не употреблять соль и сахар. При росте в 165 сантиметров, вес артистки держится на уровне 50 килограммов.
В интервью Ланская говорит, что, если бы не стала певицей, то из нее получился бы врач или ветеринар. Звезда не раз помогала животным на улице, а однажды даже оказала первую помощь травмированной женщине.