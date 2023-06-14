Участие в «Евровидении» и озвучка голливудских мультфильмов: творческий путь рыжеволосой певицы Марии Кац

Биография звезды

Мария Кац известна российскому слушателю как артистка, выступавшая под псевдонимом Юдифь. Певица приняла участие в нескольких музыкальных проектах, успела озвучить голливудские и отечественные мультфильмы, а также стать символом эпохи. Рыжеволосая красавица до сих пор радует публику своим творчеством.

Участие в «Утренней звезде» и первые музыкальные коллективы

Мария Кац родилась в Москве 23 января 1973 года в обычной семье, где не было ни артистов, ни музыкантов. Однако с самого детства девочка начала демонстрировать хорошие вокальные данные, и родители нашли пятилетней ей учителей по вокалу.

Когда Маше Кац исполнилось 15 лет, она встретила поэта-песенника Карена Кавалеряна. Именно он посоветовал юному дарованию поучаствовать в конкурсе «Утренняя звезда» Юрия Николаева. Начинающая певица воспользовалась советом, но прошла лишь первый отборочный тур конкурса.

После неудачи девушка основательно занялась своим вокалом. Спустя год ей удалось пройти прослушивание и занять место вокалистки в группе «Квартал».

С 1991 по 1992 год Кац была вокалисткой в коллективе «Квартал». Потом она перешла в другую группу под названием «Лига-Блюз». Здесь певица на протяжении семи лет работала бэк-вокалисткой. А год спустя фирма «Тау-продукт» подписала с Машей контракт на студийное исполнение альбома «Вечный странник».