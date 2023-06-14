Участие в «Евровидении» и озвучка голливудских мультфильмов: творческий путь рыжеволосой певицы Марии Кац

Биография звезды
Мария Кац известна российскому слушателю как артистка, выступавшая под псевдонимом Юдифь. Певица приняла участие в нескольких музыкальных проектах, успела озвучить голливудские и отечественные мультфильмы, а также стать символом эпохи. Рыжеволосая красавица до сих пор радует публику своим творчеством.
Участие в «Утренней звезде» и первые музыкальные коллективы
Мария Кац родилась в Москве 23 января 1973 года в обычной семье, где не было ни артистов, ни музыкантов. Однако с самого детства девочка начала демонстрировать хорошие вокальные данные, и родители нашли пятилетней ей учителей по вокалу.
Когда Маше Кац исполнилось 15 лет, она встретила поэта-песенника Карена Кавалеряна. Именно он посоветовал юному дарованию поучаствовать в конкурсе «Утренняя звезда» Юрия Николаева. Начинающая певица воспользовалась советом, но прошла лишь первый отборочный тур конкурса.
После неудачи девушка основательно занялась своим вокалом. Спустя год ей удалось пройти прослушивание и занять место вокалистки в группе «Квартал».
С 1991 по 1992 год Кац была вокалисткой в коллективе «Квартал». Потом она перешла в другую группу под названием «Лига-Блюз». Здесь певица на протяжении семи лет работала бэк-вокалисткой. А год спустя фирма «Тау-продукт» подписала с Машей контракт на студийное исполнение альбома «Вечный странник».
Мария Кац в начале своего творческого пути. Фото: соцсети
Участие в «Евровидении» и армия поклонников
Популярной Мария становится после участия в «Евровидении». Певица сумела отлично выступить во время отборочного тура, и в мае 1994 года представила Россию на конкурсе в Дублине.
Кац выступила под красивым псевдонимом Юдифь, исполнив блюзовую англоязычную композицию «Вечный странник». Слова песни Кац написала сама, а музыку — бывший клавишник группы «Лига-Блюз», композитор Лев Землянский. Девушка заняла девятое место и стала популярной за пределами России.
Рыжеволосая и утонченная Юдифь быстро покорила сердца слушателей. Фото: соцсети
«Рыжий блюз» и работа с главными российскими исполнителями
В 1995 году творческая биография Марии Кац продолжает развиваться вместе с коллективом «Мерилэнд», хотя с «Лига-Блюз» певица продолжает сотрудничать. В это же время певица создает новый проект под названием «Красавица и чудовище».
В 2000 году Кац признают российской «Леди Блюз» и «Голосом России». Тогда же исполнительница создает свою звукозаписывающую компанию, назвав ее «Хит Старт». Певица записывает свой дебютный альбом «Рыжий блюз».
В это же время Мария работает педагогом вокала на музыкальном реалити-шоу «Стань звездой». Это русский аналог популярного шоу молодых исполнителей Popstars.
Известные российские певцы часто приглашают Кац как бэк-вокалистку при записи альбомов. В таком качестве Маша работала с Григорием Лепсом, Филиппом Киркоровым, Сергеем Трофимовым.
Мария Кац и Филипп Киркоров. Фото: соцсети
Озвучка мультфильмов и первые мастер-классы
Голосом Кац часто поют персонажи голливудских мультфильмов и кинофильмов. В 1997 году Маша озвучила русскую версию мультфильма «Анастасия». А в 2010 году певица озвучила матушку Готель в мультипликационном фильме «Рапунцель. Запутанная история».
Дива известна и как замечательная преподавательница вокала. В 1999 году она проводила свой мастер-класс для артистов мюзикла «Метро», а в 2003-м в качестве вокального продюсера руководила озвучиванием русской версии кино-мюзикла «Чикаго».
Красавица также озвучила несколько иностранных и российских мультфильмов. Фото: соцсети
Роман со знаменитостью и любимая дочка
Личная жизнь Маши Кац начала интересовать многих после того, как пошли слухи о романе рыжеволосой певицы с Андреем Макаревичем*. Как писали СМИ, пара вступила в отношения в 2013 году.
Однако со временем выяснилось, что это всего лишь слух, хотя Мария действительно помогла найти лидеру «Машины времени» элитное жилье в Израиле и много раз появлялась с ним на мероприятиях. Делать из них пару прекратили только после недавней свадьбы музыканта с израильтянкой Эйнат Кляйн, которая намного младше него.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Диве в свое время приписывали роман с российским рок-музыкантом. Фото: соцсети
Сама Юдифь вполне счастлива, в качестве свободного человека воспитывает свою единственную дочь Серафиму, которая появилась на свет в 2000 году.
В настоящее время, Маша Кац — певица и вокальный продюсер, автор собственной системы вокального мастерства. Она много концертирует, работает в студии и ведет тренинги в своей вокальной мастерской.