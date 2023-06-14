Несчастное детство, модельный бизнес, сходство с Карой Делевинь: биография эпатажной «Пацанки» Дарьи Громовой

Биография модели

Участница шестого сезона «Пацанок» Дарья Громова стала известной задолго до премьеры реалити-шоу. Аудитория с удивлением подмечала сходство блогера со скандальной британской моделью Карой Делевинь. Уроженка Петрозаводска выросла в неполной семье.

Трудное детство и знакомство с плохой компанией

Дарья Громова родилась 26 июля 1998 года в Петрозаводске. Детство девочки, по ее собственному признанию, было несчастливым. Дело в том, что ее папа бросил семью, когда Даша была еще совсем маленькой. А мама отличалась своеобразным характером и равнодушием к дочери. Также в семье постоянно не хватало денег.

Еще в юности Дарья связалась с плохой компанией, начала курить. Позже девушку поймали на сбыте запрещенных веществ и дали пятилетний срок.

После этого Дарья решила завязать с пагубными привычками и устроилась работать официанткой. У девушки также появилась мечта — стать известной моделью.