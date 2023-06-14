Несчастное детство, модельный бизнес, сходство с Карой Делевинь: биография эпатажной «Пацанки» Дарьи Громовой

Биография модели
Участница шестого сезона «Пацанок» Дарья Громова стала известной задолго до премьеры реалити-шоу. Аудитория с удивлением подмечала сходство блогера со скандальной британской моделью Карой Делевинь. Уроженка Петрозаводска выросла в неполной семье.
Трудное детство и знакомство с плохой компанией
Дарья Громова родилась 26 июля 1998 года в Петрозаводске. Детство девочки, по ее собственному признанию, было несчастливым. Дело в том, что ее папа бросил семью, когда Даша была еще совсем маленькой. А мама отличалась своеобразным характером и равнодушием к дочери. Также в семье постоянно не хватало денег.
Еще в юности Дарья связалась с плохой компанией, начала курить. Позже девушку поймали на сбыте запрещенных веществ и дали пятилетний срок.
После этого Дарья решила завязать с пагубными привычками и устроилась работать официанткой. У девушки также появилась мечта — стать известной моделью.
Маленькая Даша с мамой и бабушкой. Фото: соцсети
Участие в «Пацанках» и любовь зрителей
Даша Громова решила начать свою жизнь с нуля: стать добрее и наконец-то вылезти из безденежья. Для этого она подала заявку на участие в проекте «Пацанки» на канале «Пятница!». Сложная судьба девушки из Петрозаводска заинтересовала продюсеров. Строптивую диву взяли в шестой сезон шоу, который стартовал в сентябре 2021 года.
Громова стала одной из фавориток у телезрителей. Они окрестили светловолосую участницу с густыми темными бровями «русской Карой Делевинь» из-за внешнего сходства девушки и британской модели.
За день до премьеры телешоу стал известен предварительный состав участниц. Ими оказались: Ксения Булат, близняшки Лариса и Ольга Кравцовы и другие пацанки из всех уголков России.
Дарье прочили победу, но в итоге она заняла лишь третье место. Девушка даже отказалась произнести речь и поздравить победительницу Татьяну Каширину.
Даша (крайняя слева) вместе с другими участницами скандального телешоу. Фото: соцсети
Откровенные фотосессии и личная жизнь Дарьи
О личной жизни Громова предпочитает не рассказывать. В соцсетях девушка ведет два аккаунта: персональный и рабочий. В первом из них уроженка Петрозаводска делится фото с подругами, показывает свой отдых, хвастается татуировками на теле.
Во втором аккаунте Громова публикует портфолио. К слову, эпатажная Дарья нисколько не стесняется собственного тела. Ее профиль полон фото в нижнем белье.
Также Громова ведет собственную группу в соцсетях, где указан рост (163 см) и вес (45 кг) модели. Однако на сайте модельного агентства в профиле Дарьи указан рост на 7 см выше, а на других сайтах — наоборот, на 7 см ниже.
Путаница с параметрами и прочими данными дали повод поклонникам «Пацанок» заподозрить, что сложная биография Громовой — всего лишь выдумка продюсеров, ведь Дарья утверждала, что не бывала за пределами Петрозаводска.
Некоторые подписчики уверены, что Даша уже давно работает моделью и живет в одном из российских мегаполисов.
Биография Громовой весьма загадочна: многие считают ее лишь выдумкой продюсеров шоу. Фото: соцсети
Даша Громова сейчас
Ходили слухи, что сейчас Дарья живет в Москве и пытается пробиться в модельном бизнесе. Летом 2021 года дива снялась в музыкальном клипе блогерши Atori, которым поделилась в соцсетях.
Громова рассчитывала, что участие в «Пацанках» поможет ей не только избавиться от наркотической зависимости и приблизиться к исполнению мечты, но и открыть собственный бизнес. Даша неоднократно признавалась, что хочет путешествовать по миру.
Некоторые утверждают, что сейчас блондинка проживает в Москве. Фото: соцсети
Интересные факты
1. Вместе с Дашей в шестом сезоне «Пацанок» приняла участие Николь Нуриева — дочь рэпера Птахи. Девушка пришла на шоу из-за проблем в отношениях с отцом.
2. На теле дивы есть несколько татуировок: надпись на внутреннем сгибе одного локтя, геометрические символы на сгибе другого и изображение женщины с розой под грудью.