Набрала 20 кг и тут же скинула ради роли: как Александра Бортич стала кинозвездой и сколько зарабатывает за один съемочный день

Когда мама обустроилась и снова вышла замуж, то забрала дочь к себе, которой к тому моменту уже исполнилось 10 лет. В Москве девочка начала учиться в музыкальной школе игре на саксофоне, стала заниматься в театральной студии и решила, что свяжет свою судьбу со сценой и кино. Но когда поступала в театральный вуз, не прошла по конкурсу и вынуждена была работать — устроилась в кафе официанткой.

Кинокарьера

Но оставлять мечту Саша не собиралась. И параллельно посещала кастинги и пробы. В 2014 году ей улыбнулась удача — как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: Бортич пробовалась в сериал «Деффчонки», но провалилась на пробах.

Зато ее заметила режиссер другого проекта — Нигина Сайфуллаева. И сразу утвердила на главную роль в картину «Как меня зовут». Типаж героини требовался именно такой: невысокая, нежная и хрупкая голубоглазая блондинка.