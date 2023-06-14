Набрала 20 кг и тут же скинула ради роли: как Александра Бортич стала кинозвездой и сколько зарабатывает за один съемочный день

Ей повезло стать актрисой даже без актерского образования. За ее плечами — много рейтинговых проектов, но в личной жизни пока не все так же радужно.
Детство
Александра Бортич родилась 24 сентября 1994 года в Республике Беларусь, в городе Светлогорске, по национальности белоруска и имеет белорусское гражданство. Детство актрисы прошло в Гродно, ее воспитывала бабушка, поскольку родители развелись, когда Саше было 3 годика, и мама уехала в Москву на заработки.
Александра Бортич в детстве. Фото: соцсети
Когда мама обустроилась и снова вышла замуж, то забрала дочь к себе, которой к тому моменту уже исполнилось 10 лет. В Москве девочка начала учиться в музыкальной школе игре на саксофоне, стала заниматься в театральной студии и решила, что свяжет свою судьбу со сценой и кино. Но когда поступала в театральный вуз, не прошла по конкурсу и вынуждена была работать — устроилась в кафе официанткой.
Кинокарьера
Но оставлять мечту Саша не собиралась. И параллельно посещала кастинги и пробы. В 2014 году ей улыбнулась удача — как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: Бортич пробовалась в сериал «Деффчонки», но провалилась на пробах.
Зато ее заметила режиссер другого проекта — Нигина Сайфуллаева. И сразу утвердила на главную роль в картину «Как меня зовут». Типаж героини требовался именно такой: невысокая, нежная и хрупкая голубоглазая блондинка.
Александра Бортич в фильме «Как меня зовут». Кадр из фильма
Успех картины был значительный. Драма получила главный приз на XI международном кинофестивале «Балтийские дебюты» в Светлогорске (Калининградская область) и специальный приз «За легкое дыхание и художественную целостность» на XXV открытом российском кинофестивале «Кинотавр» (Сочи).
Также ее показали на XX международном фестивале фильмов о правах человека «Сталкер» в Москве и на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания).
Александра Бортич в фильме Духless 2». Кадр из фильма
Старт получился стремительным и успешным — Бортич стала открытием для многих режиссеров. И уже в 2015 году с ее участием на экраны вышло сразу пять проектов: «Духless 2», «Неуловимые», «Про любовь», «Выстрел», «Неуловимые: Последний бой». Плодотворный год завершился попаданием актрисы в топ-9 по версии журнала GQ, а также в список 35 актеров, названных критиками прорывом года.
Александра Бортич в сериале «Полицейский с Рублевки». Кадр из сериала
Кроме того, в том же году Бортич снялась в фильме «Викинг» и сериалах «Отражение радуги», «Шакал», «Частица вселенной», «Квартет», «Неуловимые: Джекпот».
Испытание весом
Настоящее испытание пришлось пройти Бортич ради съемок комедии «Я худею» в 2018 году. То, что актриса в роли Анны Куликовой весила сначала на 20 кг больше, не было художественным вымыслом — в кадре Саша действительно весила много. Таковы были условия контракта – сначала поправиться, а затем похудеть, и все это в процессе работы над проектом.
Александра Бортич в фильме «Я худею». Кадр из фильма
Бортич в шоу «Вечерний Ургант» рассказывала, как легко ей удалось набрать лишние 20 кг, но чего стоило вернуться обратно к своему весу в 55 кг. В контракте у нее был прописан огромный штраф, если эти условия она не выполнит.
«Я бы не согласилась снимать сначала блок, где я худая, а затем толстеть и снимать первый блок, потому что я бы никогда не похудела, если бы у меня не было в договоре такого штрафа», — признавалась звезда в эфире вечернего шоу.
Сейчас при росте 168 см Саша Бортич весит 55 кг.
Следующий год принес актрисе новый большой проект, который поставил рекорд среди отечественных фильмов, заработав 2,9 млрд рублей в российском прокате. Это комедия «Холоп» с Милошем Биковичем в главной роли. Бортич сыграла его возлюбленную, и эта роль увеличила ее популярность.
Александра Бортич в фильме «Холоп». Кадр из фильма
В 2020 году актриса появилась в сериале «Игра на выживание», сыграв камео. Как и другие участники, она проходила испытания в реалити-шоу, но погибла по итогам сезона.
Не менее интересной стала роль актрисы в мистическом сериале «Топи» в 2021 году — она сыграла одну из москвичек, приехавших в загадочное место, где исполняются все желания.
В том же году режиссер Никита Михалков раскрыл заработок Александры Бортич за один съемочный день. Кинодеятель перечислял суммы топовых звезд у себя в передаче «Бесогон».
«Роскошная, красивая, очаровательная Александра Бортич зарабатывает за один съемочный день 200 тысяч рублей», — рассказывал Михалков.
Александра Бортич в сериале «Игра на выживание». Кадр из фильма
Главной стала роль в фильме «Орел и решка. Кино» в 2022 году. Она сыграла ведущую популярного тревел-шоу вместе с Екатериной Варнавой, Александром Молочниковым и другими. Кроме того, вышло еще несколько проектов с участием Александры: «Я богиня», «Кто там?», «Бесит».
Театр и клипы
Бортич не отказывается от предложений выйти на театральные подмостки. Она уже успела блеснуть драматическим талантом в антрепризе «Однорукий из Спокана» в 2018 году, а также была приглашенной актрисой в пьесе «Комедия двенадцатой ночи» в Театре на Бронной в 2022 году.
Александра Бортич в клипе Сержа Танкяна на песню Elasticity. Кадр из клипа
Личная жизнь
Актриса была дважды замужем. Ее первым мужем в 2016 году стал рэпер Вячеслав Воронцов с псевдонимом Мезза, брак с которым продлился до 2018 года. Публика даже не догадывалась, что Бортич заключила брак, ведь до этого она встречалась с актером Ильей Маланиным — они действительно были вместе с момента съемок в фильме «Неуловимые», но незаметно для всех расстались.
Вячеслав Воронцов. Фото: соцсети
Свой второй брак Бортич тоже тщательно скрыла. По сей день поклонники даже не знают точную дату свадьбы актрисы с бизнесменом Евгением Савельевым. Умело утаила звезда и свою беременность. Слухи распространялись, но подтверждения о том, что Саша стала мамой, все не появлялось. Однако тайное стало явным — Бортич родила сына Александра еще в 2020 году.
Александра Бортич с Евгением Савельевым и сыном Александром. Фото: соцсети
Карьера сегодня
Бортич в 2023 году появилась в многосерийном триллере про опасного маньяка «Фишер». Также она должна была сниматься в проектах «Блеск» и «Танцуй, селедка!», однако пока съемки приостановлены.