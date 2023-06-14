Стал известен в Европе, но женился на русской актрисе: кто такой Максим Петров из «Танцев со звездами»

Хореограф Максим Петров уже четыре раза участвовал в «Танцах со звездами», но так и не добрался до финала. Почему-то в Европе этому артисту больше везет на победы. Зато в России он однозначно выиграл в битве за любовь.
Танцевальная карьера
Максим Петров родился 13 ноября 1979 года в Барнауле. Его семья была далека от творчества, но мальчика с детства увлекли танцы. Он рос спортивным и пластичным, правда, всерьез начал танцевать только в 14 лет.
Юноша поступил в Алтайский государственный институт культуры и искусств, по окончании которого в 2000 году стал дипломированным балетмейстером. Желая построить яркую карьеру, он отправился покорять Москву. В столице молодому человеку пришлось показать себя настоящим трудоголиком — он продолжил образование, успевая работать и реализовываться.
Максим Петров в детстве. Фото: соцсети
В 2004-м танцовщик отправился в Англию, где два года занимался в Лондонской танцевальной школе. Там же он покорил несколько престижных турниров. Успел побывать ведущим педагогом сборной Исландии по бальным танцам на чемпионате Европы и мира. Вернулся в Россию уже в ранге артиста международного класса.
Но и на этом учеба Максима не закончилась. В 2012–2013 годах Петров ездил в Америку изучать новые стили танцев. Позже он стал активным участником танцевальных проектов и телешоу в разных странах. Например, в 2018-м победил в исландской версии «Танцев со звездами» в паре с певицей Йоханной Йоунсдоттир, финалисткой «Евровидения-2009».
Петров продолжает жить и работать в Европе, где у него сотни учеников, хотя и в Россию приезжает довольно часто.
Максим Петров на самоизоляции. Фото: соцсети
«Танцы со звездами» в России
На родине артист тоже поучаствовал в танцевальном шоу на федеральном канале. В 2015 году он блистал в «Танцах со звездами» в паре с режиссером Валерией Гай Германикой. До этого дуэта женщина совсем не умела танцевать, и Максиму пришлось учить ее азам. Выступили они очень даже достойно.
В следующем сезоне Петров снова был заявлен в шоу, и второй его партнершей стала актриса Ирина Безрукова. Однако пара так же не добралась до финала.
А в сезоне 2020 года Максиму просто не повезло. С ним танцевала актриса Алена Бабенко, состояние здоровья которой не позволило участникам выступить в финале проекта.
Максим Петров и Аленка Бабенко в «Танцах со звездами». Фото: соцсети
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В 2021-м артист появился в 12-м сезоне телепередачи — поддержал пару Екатерины Гусевой и Евгения Папунаишвили в их финальном номере. Участники тогда заняли третье место.
В 2022-м он стал полноценным участником 13-го сезона российских «Танцев со звездами». Его новой партнершей была выбрана актриса Марина Зудина, которая сомневалась, что потянет проект из-за возраста. Но в итоге они стали очень яркой парой программы.
Максим Петров и Марина Зудина в «Танцах со звездами». Фото: канал «Россия 1»
Личная жизнь
Кто же покорил сердце красавца-хореографа, который танцевал со множеством знаменитых дам? С будущей женой его познакомила партнерша по телепроекту Валерия Гай Германика. Она хорошенько разрекламировала ему свою подругу-актрису Агнию Кузнецову («Груз 200», «Всe умрут, а я останусь», «А зори здесь тихие…», «Желтый глаз тигра»).
Максим заинтересовался девушкой и посмотрел фильмы с ее участием. А затем попросил режиссера организовать ему встречу с красавицей из экрана. На первом же свидании между творческой парой пробежала искра. Петров увидел в новой знакомой ту самую, с которой давно мечтал построить семью.
Они поженились уже через шесть месяцев бурного романа — в сентябре 2015 года. Предложение руки и сердца танцовщик сделал в день рождения своей возлюбленной, когда они отправились на конную прогулку. Для обоих этот брак стал первым.
Максим Петров и Агния Кузнецова на «Кинотавре». Фото: Global Look Press
Свадьбу отгуляли с друзьями в Москве, затем устроили венчание в кругу родственников на Алтае, а на медовый месяц пара улетела вдвоем на Мальдивы.
В конце 2019-го Максим и Агния стали родителями — у них родился сын, которому дали необычное имя Андрон.
В интервью Кузнецова признается, нашла в Петрове идеал мужчины — старше возрастом, творческий, но рассудительный человек. Правда, иногда он включает в отношениях педагога — заставляет держать осанку за столом или отправляет подкачаться в спортзал.
Максим Петров с сыном. Фото: соцсети
Интересные факты
Петров не только мастер спорта по танцам, но и судья международной категории.
Во время участия в исландских «Танцах со звездами» 2018 года Максим похудел на 11 килограммов. И победил.
В 2021 году танцовщик попробовал себя в роли ведущего в программе «Мои университеты» на канале НТВ и оказался хорош в этом деле. В паре с актером Егором Леонтьевым он рассказывал о Северном федеральном университете в Архангельске.