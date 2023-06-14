Стал известен в Европе, но женился на русской актрисе: кто такой Максим Петров из «Танцев со звездами»

Хореограф Максим Петров уже четыре раза участвовал в «Танцах со звездами», но так и не добрался до финала. Почему-то в Европе этому артисту больше везет на победы. Зато в России он однозначно выиграл в битве за любовь.

Танцевальная карьера

Максим Петров родился 13 ноября 1979 года в Барнауле. Его семья была далека от творчества, но мальчика с детства увлекли танцы. Он рос спортивным и пластичным, правда, всерьез начал танцевать только в 14 лет.

Юноша поступил в Алтайский государственный институт культуры и искусств, по окончании которого в 2000 году стал дипломированным балетмейстером. Желая построить яркую карьеру, он отправился покорять Москву. В столице молодому человеку пришлось показать себя настоящим трудоголиком — он продолжил образование, успевая работать и реализовываться.