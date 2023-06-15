Юные красотки, которые скоро затмят своих мам: как живут дочери Оксаны Самойловой, Ксении Бородиной и других звезд

Эти девушки давно привыкли к вспышкам камер – того и гляди, они скоро заменят своих звездных мам и построят успешную карьеру в модельном бизнесе, в кино или на телевидении.
Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя – Анна
Анна Пересильд. Фото: соцсети
Обе дочери Юлии Пересильд – и Аня, и Маша – с дошкольного возраста были рядом с мамой на премьерах и фестивалях. Чуть повзрослев, Анна принялась строить собственную карьеру в российском шоу-бизнесе.
Анна Пересильд. Фото: соцсети
Она уже успела сняться в нескольких проектах, причем в фильме «Тибра» Анне досталась главная роль. Сейчас дочери известной актрисы – 14 лет, и она не только снимается в кино, но и записывает песни. А еще Анна очень похожа на маму – есть все основания предполагать, что она добьется весомых успехов.
Дочь Оксаны Самойловой и рэпера Джигана – Ариела
Оксана Самойлова с дочерью Ариелой. Фото: соцсети
Как известно, у «сладкой парочки» четверо детей. Ариела – старшая из них, и, кажется, в последнее время девочка стала для мамы лучшей подружкой. 11-летняя Ариела часто позирует для фото в соцсетях вдвоем с мамой – в таких же платьях и купальниках. Имеются у нее и папины способности – девочка пробует петь. Так что пока неизвестно, чьи качества в ней победят – то ли верх возьмет эффектная внешность, то ли вокальные данные.
Дочь Юлии Барановской и Андрея Аршавина – Яна
Яна Аршавина. Фото: соцсети
Увлечений у 15-летней Яны много: она танцует, участвует в телешоу, даже успела попробовать себя в роли телеведущей – как мама. По словам Юлии Барановской, у Яны есть все, чтобы добиться успеха: и яркая внешность, и способности, и пробивной характер. Судя по всему, девушку ждет интересное будущее.
Дочь Ксении Бородиной и Юрия Будагова – Маруся
Маруся Бородина. Фото: соцсети
Маруся – дочь Ксении Бородиной, родившаяся в первом браке ведущей, ее отец – бизнесмен Юрий Будагов. Все окружающие отмечают хорошее воспитание и скромность 14-летней Маруси.
Ксения Бородина с дочерью Марусей. Фото: соцсети
Похоже, она и в самом деле совсем не избалована. Да и времени у нее на капризы нет – Маруся серьезно занимается художественной гимнастикой, в ее копилке уже немало медалей. Возможно, она тоже станет знаменитостью, только не в шоу-бизнесе, а в спорте.
Дочь Марины Зудиной и Олега Табакова – Мария
Мария Табакова и Марина Зудина. Фото: соцсети
У самой младшей наследницы легендарного актера Олега Табакова – 17-летней Маши – очень высокие требования к себе. Она опасается не оправдать ожиданий публики, поэтому не спешит появляться на экране.
Марина Зудина с дочерью Машей. Фото: соцсети
Свое свободное время девушка тратит на занятия живописью, увлекается она и конным спортом. При этом Марина Зудина уверена: актерские способности рано или поздно обязательно проснутся в дочери. Пока же поклонники звездной пары могут видеть Машу на фото в социальных сетях – часто рядом с мамой.
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Дочь Натальи Водяновой и Джастина Портмана – Нева
Нева, дочь Натальи Водяновой и Джастина Портмана, с младшим братом. Фото: соцсети
Нева уже отметила свое 17-летие, и, похоже, ей достались от знаменитой мамы и яркая внешность, и пластика. Девушка уже пробовала сниматься для рекламы – вместе с Натальей Водяновой. Вполне возможно, что скоро мы услышим о ее головокружительной карьере – ведь все задатки у Невы для этого есть.