Юные красотки, которые скоро затмят своих мам: как живут дочери Оксаны Самойловой, Ксении Бородиной и других звезд

Как известно, у «сладкой парочки» четверо детей. Ариела – старшая из них, и, кажется, в последнее время девочка стала для мамы лучшей подружкой. 11-летняя Ариела часто позирует для фото в соцсетях вдвоем с мамой – в таких же платьях и купальниках. Имеются у нее и папины способности – девочка пробует петь. Так что пока неизвестно, чьи качества в ней победят – то ли верх возьмет эффектная внешность, то ли вокальные данные.

Дочь Юлии Барановской и Андрея Аршавина – Яна

