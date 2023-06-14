Не только Татьяна Буланова: 16 звезд, которые живут не под своей фамилией – в паспорте записано совсем другое

Иногда собственная фамилия становится препятствием на пути к славе и успеху – или просто кажется неподходящей для начинающей звезды. И тогда на помощь приходят фантазия и креатив.
Маша Распутина – Алла Агеева
Маша Распутина. Фото: Global Look Press
Говорят, имя Маша певица выбрала как олицетворение всего русского, а фамилию Распутина взяла, во-первых, чтобы подчеркнуть свою сексуальность, а во-вторых, в качестве намека на скандального исторического персонажа Григория Распутина.
Наташа Королева – Наталья Порывай
Наташа Королева. Фото: Global Look Press
Первые шаги на сцене юная Наташа делала под своей собственной фамилией, но вскоре Игорь Николаев посоветовал ей взять красивый псевдоним. Новая фамилия – Королева – принесла девушке удачу и сделала звездой.
Валерия – Алла Перфилова
Валерия. Фото: Global Look Press
Алла Перфилова, талантливая девушка родом из города Аткарска Саратовской области, начинала петь под собственной фамилией. Псевдоним «Валерия» придумал для нее второй муж – продюсер Александр Шульгин. По воспоминаниям Валерии, она сменила имя, потому что на российской эстраде уже была одна Алла – Пугачева.
Витас – Виталий Грачев
Витас. Фото: Global Look Press
Продюсер Сергей Пудовкин в свое время придумал необычный имидж для своего подопечного – блестящий костюм, легенду о «жабрах» и загадочный облик то ли инопланетянина, то ли Ихтиандра. Для такого артиста не подходило тривиальное имя, и «Виталия» заменили на латвийскую модификацию – «Витас», а от фамилии было решено отказаться – опять-таки в пользу таинственности.
Влад Сташевский – Владислав Твердохлебов
Влад Сташевский. Фото: Global Look Press
В паспорте известного певца записана фамилия мамы, которая растила его без отца: Твердохлебов. Начиная карьеру певца романтичных песен, Влад сократил свое полное имя, а вместо, как он считал, слишком мрачной и суровой фамилии взял более лиричный псевдоним – Сташевский: с капелькой загадочности.
Александр Малинин – Александр Выгузов
Александр Малинин. Фото: Global Look Press
Решив покорить сцену, начинающий исполнитель оставил себе настоящее имя, но вместо фамилии взял псевдоним, который показался ему более благозвучным.
Пелагея – Полина Ханова
Пелагея. Фото: Global Look Press
Интересно, что родители хотели назвать ее именно Пелагеей, но в ЗАГСе ее записали как Полину. При получении паспорта она вернула себе «настоящее» имя. А о том, что фамилия известной певицы – Ханова, поклонники уже давно привыкли как-то не задумываться.
Катя Лель – Екатерина Чупринина
Катя Лель. Фото: Global Look Press
Имя «Екатерина» певица сочла чрезмерно длинным, а распространенную фамилию заменила «говорящим» псевдонимом: ведь Лель – древнеславянское божество, которое покровительствует любви и браку. В сказке «Снегурочка» есть персонаж по имени Лель – пастушок с красивым голосом, которого полюбила главная героиня.
Авраам Руссо – Абрахам Ипджян
Авраам Руссо. Фото: Global Look Press
Появившись на российской сцене, красивый голубоглазый брюнет произвел огромное впечатление на слушателей и обзавелся множеством поклонниц. Все гадали: откуда он, почему такое необычное имя? На самом деле Абрахам Ипджян, по его собственному признанию, - турок армянского происхождения.
Марина Александрова – Марина Пупенина
Марина Александрова. Фото: Global Look Press
Популярная актриса в свое время не захотела, чтобы ее узнали под настоящей фамилией – она казалась девушке неблагозвучной. Поэтому Марина выбрала в качестве красивого псевдонима фамилию собственной бабушки.
Григорий Лепс – Григорий Лепсверидзе
Григорий Лепс. Фото: Global Look Press
Начиная свою карьеру на эстраде, певец грузинского происхождения получал предложения выступать под псевдонимом «Гриша Сочинский». Однако это ему не понравилось – и Григорий просто сократил свою фамилию, оставив звучное «Лепс».
МакSим – Марина Абросимова
МакSим. Фото: Global Look Press
Это на самом деле оригинально и стильно – юной девушке-певице взять мужское имя в качестве псевдонима, да еще украсить его латинской буквой «S»! На самом же деле фамилия певицы – Абросимова. А девичья фамилия ее мамы – Максимова, этот вариант, только сокращенный, она и выбрала для своего сценического имени.
Ольга Бузова – Ольга Тарасова
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
Немногие знают о том, что, выйдя замуж за футболиста Дмитрия Тарасова, Ольга Бузова сменила фамилию. По паспорту она была Ольгой Тарасовой все время супружества, то есть четыре года. А после развода решила вернуть себе девичью фамилию, чтобы не иметь ничего общего с бывшим мужем.
Ева Польна – Ева Польная
Ева Польна. Фото: Global Look Press
В этом случае не пришлось сильно фантазировать, придумывая псевдоним: экс-солистка группы «Гости из будущего» просто сократила свою фамилию на одну букву. Получилось загадочно и стильно.
Жасмин – Сара Манахимова-Семендуева-Шор
Жасмин. Фото: Global Look Press
Вообще-то настоящее имя и девичья фамилия исполнительницы – Сара Манахимова - сами по себе довольно экзотичные и запоминающиеся. Но, начиная творческую деятельность, девушка захотела называться именем сказочной принцессы из мультфильма про Аладдина: это подчеркивает восточную внешность и особый колорит артистки. Первый муж певицы носил фамилию Семендуев, второй – Шор.
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Светлана Бондарчук – Светлана Рудская
Светлана Бондарчук. Фото: Global Look Press
Модель, телеведущая, экс-главный редактор журнала Hello! И популярная светская львица носит фамилию Рудская, но все уже давно знают ее как Светлану Бондарчук – по первому мужу, режиссеру и актеру Федору Бондарчуку.
«Раскрою тайну. По документам я всю жизнь Светлана Рудская. Прожив столько лет с человеком с фамилией Бондарчук, я тоже стала Бондарчук. И все в основном знают меня под этой фамилией. Сегодня это как определенный бренд. Это прекрасная фамилия, которой я очень горжусь. Это великая семья», - признавалась Светлана в интервью.