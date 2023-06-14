Не только Татьяна Буланова: 16 звезд, которые живут не под своей фамилией – в паспорте записано совсем другое

Немногие знают о том, что, выйдя замуж за футболиста Дмитрия Тарасова, Ольга Бузова сменила фамилию. По паспорту она была Ольгой Тарасовой все время супружества, то есть четыре года. А после развода решила вернуть себе девичью фамилию, чтобы не иметь ничего общего с бывшим мужем.

Ева Польна – Ева Польная

