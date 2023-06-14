Не только Татьяна Буланова: 16 звезд, которые живут не под своей фамилией – в паспорте записано совсем другое

Татьяна Буланова. Фото: Global Look Press

Известная певица Татьяна Буланова после свадьбы с бизнесменом Валерием Рудневым отказалась от своей прославленной фамилии, чтобы взять фамилию новоиспеченного мужа. Тeleprogramma.pro разбирается, у кого еще из российских звезд в паспорте стоят фамилии, о которых поклонники могут не догадываться.

Иногда собственная фамилия становится препятствием на пути к славе и успеху – или просто кажется неподходящей для начинающей звезды. И тогда на помощь приходят фантазия и креатив.

Маша Распутина – Алла Агеева
 

Маша Распутина. Фото: Global Look Press

Говорят, имя Маша певица выбрала как олицетворение всего русского, а фамилию Распутина взяла, во-первых, чтобы подчеркнуть свою сексуальность, а во-вторых, в качестве намека на скандального исторического персонажа Григория Распутина.

Наташа Королева – Наталья Порывай
 

Наташа Королева. Фото: Global Look Press

Первые шаги на сцене юная Наташа делала под своей собственной фамилией, но вскоре Игорь Николаев посоветовал ей взять красивый псевдоним. Новая фамилия – Королева – принесла девушке удачу и сделала звездой.

Валерия – Алла Перфилова
 

Валерия. Фото: Global Look Press

Алла Перфилова, талантливая девушка родом из города Аткарска Саратовской области, начинала петь под собственной фамилией. Псевдоним «Валерия» придумал для нее второй муж – продюсер Александр Шульгин. По воспоминаниям Валерии, она сменила имя, потому что на российской эстраде уже была одна Алла – Пугачева. 

Витас – Виталий Грачев
 

Витас. Фото: Global Look Press

Продюсер Сергей Пудовкин в свое время придумал необычный имидж для своего подопечного – блестящий костюм, легенду о «жабрах» и загадочный облик то ли инопланетянина, то ли Ихтиандра. Для такого артиста не подходило тривиальное имя, и «Виталия» заменили на латвийскую модификацию – «Витас», а от фамилии было решено отказаться – опять-таки в пользу таинственности.

Влад Сташевский – Владислав Твердохлебов
 

Влад Сташевский. Фото: Global Look Press

В паспорте известного певца записана фамилия мамы, которая растила его без отца: Твердохлебов. Начиная карьеру певца романтичных песен, Влад сократил свое полное имя, а вместо, как он считал, слишком мрачной и суровой фамилии взял более лиричный псевдоним – Сташевский: с капелькой загадочности.

Александр Малинин – Александр Выгузов
 

Александр Малинин. Фото: Global Look Press

Решив покорить сцену, начинающий исполнитель оставил себе настоящее имя, но вместо фамилии взял псевдоним, который показался ему более благозвучным. 

Пелагея – Полина Ханова
 

Пелагея. Фото: Global Look Press

Интересно, что родители хотели назвать ее именно Пелагеей, но в ЗАГСе ее записали как Полину. При получении паспорта она вернула себе «настоящее» имя. А о том, что фамилия известной певицы – Ханова, поклонники уже давно привыкли как-то не задумываться.

Катя Лель – Екатерина Чупринина
 

Катя Лель. Фото: Global Look Press

Имя «Екатерина» певица сочла чрезмерно длинным, а распространенную фамилию заменила «говорящим» псевдонимом: ведь Лель – древнеславянское божество, которое покровительствует любви и браку. В сказке «Снегурочка» есть персонаж по имени Лель – пастушок с красивым голосом, которого полюбила главная героиня.

Авраам Руссо – Абрахам Ипджян
 

Авраам Руссо. Фото: Global Look Press

Появившись на российской сцене, красивый голубоглазый брюнет произвел огромное впечатление на слушателей и обзавелся множеством поклонниц. Все гадали: откуда он, почему такое необычное имя? На самом деле Абрахам Ипджян, по его собственному признанию, - турок армянского происхождения.

Марина Александрова – Марина Пупенина
 

Марина Александрова. Фото: Global Look Press

Популярная актриса в свое время не захотела, чтобы ее узнали под настоящей фамилией – она казалась девушке неблагозвучной. Поэтому Марина выбрала в качестве красивого псевдонима фамилию собственной бабушки.

Григорий Лепс – Григорий Лепсверидзе
 

Григорий Лепс. Фото: Global Look Press

Начиная свою карьеру на эстраде, певец грузинского происхождения получал предложения выступать под псевдонимом «Гриша Сочинский». Однако это ему не понравилось – и Григорий просто сократил свою фамилию, оставив звучное «Лепс».

МакSим – Марина Абросимова
 

МакSим. Фото: Global Look Press

Это на самом деле оригинально и стильно – юной девушке-певице взять мужское имя в качестве псевдонима, да еще украсить его латинской буквой «S»! На самом же деле фамилия певицы – Абросимова. А девичья фамилия ее мамы – Максимова, этот вариант, только сокращенный, она и выбрала для своего сценического имени.

Ольга Бузова – Ольга Тарасова
 

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Немногие знают о том, что, выйдя замуж за футболиста Дмитрия Тарасова, Ольга Бузова сменила фамилию. По паспорту она была Ольгой Тарасовой все время супружества, то есть четыре года. А после развода решила вернуть себе девичью фамилию, чтобы не иметь ничего общего с бывшим мужем.

Ева Польна – Ева Польная
 

Ева Польна. Фото: Global Look Press

В этом случае не пришлось сильно фантазировать, придумывая псевдоним: экс-солистка группы «Гости из будущего» просто сократила свою фамилию на одну букву. Получилось загадочно и стильно.

Жасмин – Сара Манахимова-Семендуева-Шор
 

Жасмин. Фото: Global Look Press

Вообще-то настоящее имя и девичья фамилия исполнительницы – Сара Манахимова - сами по себе довольно экзотичные и запоминающиеся. Но, начиная творческую деятельность, девушка захотела называться именем сказочной принцессы из мультфильма про Аладдина: это подчеркивает восточную внешность и особый колорит артистки. Первый муж певицы носил фамилию Семендуев, второй – Шор.

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Светлана Бондарчук – Светлана Рудская
 

Светлана Бондарчук. Фото: Global Look Press

Модель, телеведущая, экс-главный редактор журнала Hello! И популярная светская львица носит фамилию Рудская, но все уже давно знают ее как Светлану Бондарчук – по первому мужу, режиссеру и актеру Федору Бондарчуку.

«Раскрою тайну. По документам я всю жизнь Светлана Рудская. Прожив столько лет с человеком с фамилией Бондарчук, я тоже стала Бондарчук. И все в основном знают меня под этой фамилией. Сегодня это как определенный бренд. Это прекрасная фамилия, которой я очень горжусь. Это великая семья», - признавалась Светлана в интервью.

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