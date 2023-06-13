«Я буду рядом с тобой до утра»: как Светлана Рерих стала звездой эстрады и почему уходила со сцены

В конце 90-х певица Светлана Рерих была частым гостем на ТВ и на эстраде. Ее популярность была огромной, но потом артистка вдруг пропала со сцены. Насовсем ли, и чем она занимается сейчас?

Детство и начало карьеры

Светлана родилась 26 августа 1971 года в маленьком городке Уяре Красноярского края. Рерих — ее настоящая фамилия. У звезды есть общие корни со именитым русским художником Николаем Константиновичем Рерихом.

Девочка росла в семье педагогов. Мама была математиком, а папа — физруком. Но отец также являлся музыкально одаренной личностью: самостоятельно учился играть на инструментах, разбирался в концертной аппаратуре и часто выступал на городских мероприятиях. Он привил дочери любовь к пению.