«Я буду рядом с тобой до утра»: как Светлана Рерих стала звездой эстрады и почему уходила со сцены

В конце 90-х певица Светлана Рерих была частым гостем на ТВ и на эстраде. Ее популярность была огромной, но потом артистка вдруг пропала со сцены. Насовсем ли, и чем она занимается сейчас?
Детство и начало карьеры
Светлана родилась 26 августа 1971 года в маленьком городке Уяре Красноярского края. Рерих — ее настоящая фамилия. У звезды есть общие корни со именитым русским художником Николаем Константиновичем Рерихом.
Девочка росла в семье педагогов. Мама была математиком, а папа — физруком. Но отец также являлся музыкально одаренной личностью: самостоятельно учился играть на инструментах, разбирался в концертной аппаратуре и часто выступал на городских мероприятиях. Он привил дочери любовь к пению.
Светлана Рерих в детстве. Фото: соцсети
Светлана с детства занималась музыкой и играла в школьных постановках. В 14 лет она стала лауреатом на конкурсе вокалистов, проходившем в знаменитом лагере «Артек». Но, несмотря на ее талант, родители настояли, чтобы дочь получила традиционное образование. Девушке пришлось поступить в Красноярский государственный педагогический институт и освоить профессию учителя.
Но пение Рерих не забрасывала. В студенческие годы организовала собственную группу P.S. и стала солисткой профессионального коллектива городского дома культуры Weekend. Руководитель ансамбля, композитор Андрей Иголкин, писал отличные песни, которые в исполнении Светланы попали на местное ТВ.
Одна из них в 1989 году заняла одно из первых мест в хит-параде молодежных радио и редакций Сибири, Урала и Дальнего Востока. Певица становилась все более и более известной.
Светлана Рерих в юности. Фото: соцсети
Взлет и закат на эстраде
В 1995 году, будучи солисткой Красноярской филармонии, Рерих получила предложение о записи альбома на московской студии «Союз». Так артистка начала свое сотрудничество с композитором Николаем Погодаевым и поэтом-песенником Аркадием Юркевичем.
В 1996-м они выпустили пластинку «Я ждала тебя». Особую популярность получила песня «Дай мне музыку». Она разлетелась по сборникам и попала на телевидение в виде малобюджетного клипа. Через годы вышел альбом «Ладошки», в котором выделились заглавная композиция, а также песни «Аленький цветочек» и «Не везет в любви».
Клип на песню «Ладошки» окончательно сделал Рерих звездой. В нем еще студентами снялись будущие звезды кино Леонид Барац и Максим Аверин. Вторая пластинка стала самым продаваемым альбомом года в стране, но, по словам певицы, ее доля прибыли была довольно скромной.
Она продолжала снимать квартиру в Москве, ездила на метро и покупала одежду на рынке — никакой звездной жизни. А тут у нее еще сильно заболел отец. Чтобы собрать деньги на лечение, певица подняла вопрос об увеличении гонораров, но продюсер не пошел навстречу.
В результате женщина оставила эстрадную карьеру. По контракту она должна была выпустить три альбома. Записав пластинку «Вредная девчонка» 1998-го, Рерих ушла от продюсера. Третий релиз, кстати, не пользовался популярностью.
У Светланы были попытки выступать самой, но в итоге она от них отказалась. Спасти папу звезда так и не смогла, вдобавок грянул дефолт, а тут еще развод с мужем — в жизни певицы наступила черная полоса. Чтобы выкарабкаться, она открыла в Москве агентство, занимающееся пиаром и подарками.
Личная жизнь
Впервые Рерих вышла замуж еще в 18 лет. Но в годы становления ее карьеры муж не помогал артистке ни в чем. В конце концов девушка устала решать все за двоих и подала на развод после семи лет брака — как раз в переломный момент ее жизни.
Но тогда же певица встретила свою главную любовь — командира грозненского ОМОНа Сергея. По воспоминаниям Светланы, ее возлюбленный был небогат, но на 8 Марта подарил ей автомобиль, перевязанный бантами. Этот красивый роман длился три года и закончился трагически. Звезда хотела родить избраннику ребенка, но в 2001-м силовика убили.
Светлана Рерих с сыном. Фото: соцсети
Позже Рерих вышла замуж во второй раз и все-таки стала мамой. В браке у нее родился сын Даниил, но когда мальчику было полтора года, женщина развелась со вторым мужем. Наследник артистки не пошел по стопам матери, а увлекся парусным спортом. У него есть награды со всероссийских и международных соревнований. Звездная мама активно поддерживает начинания сына.
В новом веке
В 2001 году Светлана получила второе высшее образование в сфере пиара. За прошедшие годы она много что перепробовала: была тренером по тайм-менеджменту для школьников, спортивным психологом.
В 2012-м вернулась к концертной деятельности, начала работать над новыми песнями, выступать на корпоративных концертах. В 2015-м приняла участие в концерте в поддержку благотворительного фонда Чулпан Хаматовой «Подари жизнь», после чего сама активно занялась благотворительной деятельностью.
Светлана Рерих и ее любимый Санкт-Петербург. Фото: соцсети
В 2016 году Рерих исполнила свою мечту, переехав жить в Санкт-Петербург. По ее словам, бизнес в столице перестал приносить желаемый доход, а в городе на Неве у артистки сложились благоприятные условия для предпринимательства и творчества. Все новые песни Светланы написаны петербургскими авторами.
В 2019-м она выпустила композицию «Не Вас…», а в 2021-м — «Не говори прощай». В 2022-м Рерих спела песню «Ладошки» в рамках «Шествии красных платьев», организованном в Петербурге с целью поддержки уверенности женщин в себе.
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Светлана Рерих сегодня. Фото: соцсети
Интересные факты
На гастролях в 90-х у Рерих случалось немало криминальных историй. Однажды в Тюмени на ее выступление приехала дюжина суровых мужчин с оружием и заявила, что у «смотрящего по городу» юбилей и артистке нужно спеть на празднике. Правда, они сразу привезли гонорар. К счастью все закончилось благополучно.
Музыкальное видео «Ладошки» снималось почти сутки, сцену со строгой учительницей в исполнении Светланы отрабатывали перед камерой уже в четыре утра.
Артистка придерживается вегетарианства.