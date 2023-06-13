Звезда рэпа и кандидат наук: творческий путь Влади из «Касты»

Так кто же сделал рэп модным в России – Баста или Децл? Настоящие ценители жанра обязательно должны вспомнить группу «Каста» и даже зачитать пару строчек ее речитатива. Вот уж у кого каждая вторая песня уходила в народ. А лидером этой хип-хоп банды уже четверть века является рэпер Влади, известный и сольным творчеством.
Детство и юность
Владислав Лешкевич, позже взявший себе псевдоним Влади, родился 17 декабря 1978 года в Ростове-на-Дону. Отец парня занимался бизнесом, а мать преподавала фортепиано в музыкальной школе. Юноша перенял навыки обоих: он не только активно интересовался музыкой, но и знал, как поставить ее на серьезные рельсы.
Влади (слева) и его брат Станислав в детстве. Фото: соцсети
Старший брат Влади - Станислав - пошел в музыку по пути клавиш. А младший Лешкевич увлекся пришедшим с Запада рэпом, о существовании которого узнал в 12 лет.
«Я был абсолютно невероятно увлечен, я облазил все киоски звукозаписи, постоянно бубнил какие-то слова из песен, подбирал мелодии на гитаре, и был очень рад, когда находились ребята, со схожими интересами. В 14 я устроил себе ущемленный курс диджейства — все эти фокусы с двухкассетными магнитофонами. Мои миксы, представьте, крутили по радио», - вспоминает Влади в своей биографии на сайте «Касты».
Кумирами юноши устали MC Hammer, Run DMC и Krs-One. В 13 лет он записал свой первый неказистый рэп на английском языке. А вот миксы на кассетных магнитофонах у парня получались добротные, их даже взяли на местное радио и окрестили автора Dj Vlady.
Восхождение «Касты»
Увлекшись музыкой улиц, Владислав не забросил учебу. Постигал точные науки, окончил музыкальную школу по классу гитары. В 16 лет он уже был участником рэп-коллектива 2XL и записывал полноценные треки. Но позже разругался с товарищами и создал новую группу «Психолирик», куда затем пришли Шым и Баста. В 1997-м у команды вышел альбом «Первый удар».
В конце девяностых в Ростове было сразу несколько таких рэп-коллективов. Самые сильные из них сформировались в движение «Объединенная каста», ядром которого стал «Психолирик». В 1999-м это сообщество выпускает альбом «Трехмерные рифмы», записанный на домашней студии Влади.
В 2000-м вышел альбом «В полном действии» под крылом с музыкального лейбла «Парадокс-Мьюзик», но его продюсированием занимался Влади. Песни с этих пластинок разошлись на кассетах, и в начале нового века о «Касте» знали далеко за пределами Ростова-на-Дону. К тому времени она сформировала четкий состав: Хамиль, Шым и Влади.
Молодая «Каста». Фото: Global Look Press
Группа не желала ни от кого зависеть, поэтому в 2001 году создала свой собственный лейбл Respect Production, который выпускал не только ее пластинки, но и альбомы других рэперов, в частности, Смоки Мо. Так в 2002-м «Каста» из трех человек выпустила свой культовый релиз «Громче воды, выше травы».
Почти всю музыку для него сочинил Влади. Но у него было много и собственного материала. В том же году он выпустил свой первый сольный альбом «Что нам делать в Греции?». Композиция «Ревность» с этой пластинки получила огромную популярность. Но на гастроли рэпер ездил только со своей группой.
Музыкальный Олимп
Став звездой рэпера, Лешкевич строил и научную карьеру. Окончив экономический факультет, в 2006 он защитил диссертацию и стал кандидатом экономических наук. В 2008-м он взял главенство над лейблом Respect Production. Тогда же «Каста» выпустила второй альбом «Быль в глаза», и к группе присоединился четвертый участник Змей.
Группа «Каста» на одной из премий «Муз-ТВ». Фото: Global Look Press
В 2012 году вышел второй сольный альбом Влади «Ясно!». Чарты взорвала его композиция с женским вокалом «Сочиняй мечты». У рэпера начинаются сольные гастроли с живыми инструментами, клавишником рэпер взял старшего брата Станислава.
В 2013-м артист исполнил «Сочиняй мечты» вместе с певицей Елкой на церемонии закрытия Всемирной летней Универсиады в Казани. В 2015-м у него выходит новый сольный альбом «Несусветное» (в сотрудничестве с музыкантом Sasha JF). В нем выделяются песни «Чемпион мира» и «Перемены».
В 2017-м «Каста» триумфально возвращается спустя почти десять лет без новых релизов с альбомом «Четырехглавый орет». В 2019-м они выпускают пластинку «Об изъяне понятно», а Влади – еще один сольный альбом «Другое слово».
У рэпером намечается творческий подъем. В коронавирусном 2020-м они выпускают еще одну пластинку «Чернила осьминога», а в следующем году – пластинку для детей «Альбомба».
Личная жизнь
Со своей первой женой, моделью Виталией Господарик рэпер долго являл собой пример хорошего семьянина. Они познакомились на съемках клипа «Встреча». Девушка пришла на кастинг, но в видео не попала, зато обратила на себя внимание лидера «Касты». В 2009 году они поженились, позже в семье появились два сына – Елисей и Устин.
Влади и Виталия Господарик. Фото: соцсети
Плотный график отнимал большое количество времени музыканта, но она старался проводить с женой и детьми как можно больше времени. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы сохранить семью. В 2018-м супруги развелись, и Влади перестал афишировать личную жизнь.
В 2021-м фанаты узнали, что артист женился во второй раз. Летом 2022 года новая возлюбленная рэпера Наталья Парфентьева подарила ему дочь, которую назвали Ниной.
Влади в третий раз стал отцом. Фото: соцсети
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Влади сейчас
Артист, как и его группа, гастролируют за рубежом. Кроме того, Влади выпустил сольный альбом.
Вместе со своей второй женой он всерьез увлекся бегом на дальние дистанции.
Влади с Натальей Парфентьевой на спортивном фестивале. Фото: соцсети
Интересные факты
Влади является вегетарианцем. Несмотря на большой творческий рост, его физический рост невелик – 170 сантиметров.
Кроме клипов, он также снимался в кино. В 2009 году вышел мини-сериал «Доброволец» Руслана Маликова с его участием, а в 2012-м – картина «Рассказы» Михаила Сегала, где рэпер сыграл писателя.
В Сети можно найти «Владисторию» — комикс, в котором рассказывается биография лидера «Касты».