Звезда рэпа и кандидат наук: творческий путь Влади из «Касты»

Старший брат Влади - Станислав - пошел в музыку по пути клавиш. А младший Лешкевич увлекся пришедшим с Запада рэпом, о существовании которого узнал в 12 лет.

«Я был абсолютно невероятно увлечен, я облазил все киоски звукозаписи, постоянно бубнил какие-то слова из песен, подбирал мелодии на гитаре, и был очень рад, когда находились ребята, со схожими интересами. В 14 я устроил себе ущемленный курс диджейства — все эти фокусы с двухкассетными магнитофонами. Мои миксы, представьте, крутили по радио», - вспоминает Влади в своей биографии на сайте «Касты».

Кумирами юноши устали MC Hammer, Run DMC и Krs-One. В 13 лет он записал свой первый неказистый рэп на английском языке. А вот миксы на кассетных магнитофонах у парня получались добротные, их даже взяли на местное радио и окрестили автора Dj Vlady.

Восхождение «Касты»

Увлекшись музыкой улиц, Владислав не забросил учебу. Постигал точные науки, окончил музыкальную школу по классу гитары. В 16 лет он уже был участником рэп-коллектива 2XL и записывал полноценные треки. Но позже разругался с товарищами и создал новую группу «Психолирик», куда затем пришли Шым и Баста. В 1997-м у команды вышел альбом «Первый удар».