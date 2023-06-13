Русская Мадонна и любимица Айзеншписа: жизнь и творчество эпатажной певицы Саши

Биография звезды
Певица Саша прогремела на всю Россию в начале 2000-х годов. Харизматичная, энергичная и талантливая. По мнению ее продюсера Юрия Айзеншписа, девушка с первой песни была способна завести зал. Помимо необычного голоса артистку отличала и хореографическая подготовка. За танцевальные способности и внешность публика называла ее русской Мадонной.
Из Москвы в Сыктывкар и увлечение фигурным катанием
Певица Саша (настоящее имя Александра Антонова) родилась в Москве 5 февраля 1979 года. Ее родители — работники гражданской авиации. Вскоре после рождения дочки они променяли шумную столицу на Сыктывкар. В главном городе Республики Коми и выросла будущая певица.
Отец-летчик привозил из командировок пластинки с творчеством заграничных звезд. Кумирами маленькой Саши были Уитни Хьюстон, Мадонна, Майкл Джексон, она также с упоением слушала The Beatles. Однако эстрада появилась в биографии Саши по воле случая.
Изначально девочка мечтала совсем о другой профессиональной судьбе. Она серьезно занималась фигурным катанием. Однако, став кандидатом в мастера спорта, решила поставить точку в этом деле.
Танцы и вокал также не обошли стороной юное дарование. Учеба в школе давалась Саше легко, она была отличницей. Получив аттестат зрелости, Антонова влилась в ряды будущих юристов, поступив в сыктывкарский институт.
Но спустя всего полтора года девушка забрала документы из ВУЗа и отправилась покорять Москву. Танцевальные навыки помогли быстро найти работу. Саша радовала гостей стриптиз-клуба, исполняя go-go.
Юная Саша Антонова. Фото: соцсети
Главная блондинка Айзеншписа и начало гастролей
Однажды на высокую и яркую блондинку обратил внимание продюсер Юрий Айзеншпис. Антонова получила от него предложение, которого так ждала, — создать музыкальный проект. Сначала девушка работала под полными именем и фамилией, но вскоре взяла сценический псевдоним.
Популярность Саши росла стремительно. Начали выходить треки «По ночному городу», «Не получилось, не срослось» и, конечно, «Это просто дождь». На телевидении крутили клипы на эти композиции.
Дискография Саши невелика, в активе только два альбома. Дебютная пластинка вышла в свет в 2003 году, и называлась она просто «Саша». А спустя еще пару лет вышел второй альбом, который получил имя «Позови, любя».
Молодая звезда колесила по уголкам родной страны, становилась желанным гостем телепередач, а ее песни непременно попадали в верхние строчки радиочартов и в музыкальные десятки на телевидении.
Многие поклонники певицы подчеркивали сильное сходство Саши и американской певицы Мадонны. Фото: соцсети
«Бабий бунт» и съемки в эротических журналах
Саша решила не останавливаться на достигнутом и решила побыть фотомоделью. Знойная блондинка откровенными фотосессиями украсила страницы журналов Playboy, MAXIM, давала интервью редакторам российского глянца. Постепенно известность распространилась далеко за пределы России.
В 2007 году девушке захотелось расширить творческие рамки. Певица попробовала силы в новой роли — автора и ведущей шоу «Бабий бунт» на MTV. Саша также продолжала колесить по российским городам. Вскоре после грандиозного концерта в «Лужниках» исполнительница пропала из поля зрения поклонников. Оказалось, что Саша уехала в Америку.
Сергей Лазарев и Саша. Фото: соцсети
Эмиграция в страну грез и громкая пиар-акция
В США Саша превратилась в Sasha Gradiva. Исполнительница начала сотрудничество с продюсером Трики Стюартом, работавшим в свое время с Рианной и Джастином Бибером.
Труды принесли плоды только спустя три года после переезда. Фурором стала пиар-акция и песня на тему русского шпионажа. Общественные места Нью-Йорка были обклеены объявлениями с фото певицы, которые венчала подпись «Разыскивается».
Вскоре дива попала на красную дорожку Grammy и смогла устроить тур по городам Америки. С выходом в свет по случаю вручения знаменитой награды связана история. Саша предстала перед аудиторией в необычном наряде — розовом платье Барби, декором которого служили автоматы. Экстравагантный наряд вызвал шок.
В американской прессе певица даже получила прозвище Gun Girl («девушка-оружие»). Как позднее объяснила артистка, она не приемлет насилие и считает, что оружие необходимо использовать только в качестве аксессуаров.
Звездная блондинка любит эпатировать публику. Фото: соцсети
Слухи о двойниках и американский бойфренд
Личную жизнь певица сначала тщательно скрывала. Однако известно о ее отношениях с влиятельным представителем российского шоу-бизнеса Гариком Балаяном.
Переезд в Америку некоторые связывали с тем, что мужчина вставлял Саше палки в колеса. В частности, нанимал двойников артистки, которые пели песни из ее репертуара на российских концертах. Однако эти сплетни Саша опровергает в интервью.
В США спутником дивы одно время был сын Дастина Хоффмана по имени Джейк. В 2016 году появились слухи о том, что Саша беременна. Вскоре от своего избранника, футболиста по имени Кит, певица родила дочь Уму. Дива рассказывала, что полноценной семьи не получилось — вскоре после рождения ребенка она разошлась с его отцом.
Саша с дочкой Умой. Фото: соцсети
Возвращение в Россию и кресло члена жюри в знаменитом шоу
В США певица планировала создать новый альбом, выйти на мировую площадку шоу-бизнеса, но в 2018 году объявила о возвращении в Россию. По словам Саши, она приняла такое решение из-за дочери. Звездной маме хотелось, чтобы Ума росла в русской культуре и изучала язык.
В России ее тепло встретили как коллеги, так и слушатели. Саша через соцсети анонсировала съемку в ток-шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!», на которую ее пригласили вместе с другими звездами «нулевых».
Сегодня певица не ведет активную концертную деятельность. Изредка она собирает публику в столичных заведениях. Одно из ее крупных выступлений прошло в клубе «16 Тонн».
В 2021 году красавица вошла в состав жюри музыкального телешоу «Ну-ка, все вместе!». На проекте мнение эпатажной знаменитости часто не совпадало с другими участниками. Так, Саша не отдала свой голос певице, за которую проголосовали все. За это певицу даже отругал ведущий программы Сергей Лазарев. По словам Градивы, ей не понравился громкий голос, которым всех удивила конкурсантка.
В 2018 году дива вернулась из США в Россию из-за дочери. Фото: соцсети
Певица Саша сейчас
Сейчас Саша планирует начать новый период в творчестве. Она давно участвует в создании собственных клипов. Пример тому — видеоролик на хит Hollywood Hills. Путь к своей мечте Саша начала еще в США, где окончила актерские школы.
В 2022 году в интервью Ксении Собчак исполнительница отметила, что через десять лет видит себя режиссером. Артистка приступила к работе над двумя крупными проектами. К слову, уже снят арт-фильм о проблеме абьюза под названием «Достали».
В качестве певицы Саша записала новый сингл «Живая вода».
В свое время голливудский актер Дастин Хоффман пытался приударить за Сашей, но дива выбрала для отношений сына знаменитости. Фото: соцсети
Интересные факты
1. Градива — имя древнеримской девушки, которой был посвящен труд Вильгельма Йенсена, а затем и Зигмунда Фрейда.
2. Артистка выпускает косметическую линию под громким названием Barbie Terminator.