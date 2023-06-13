Русская Мадонна и любимица Айзеншписа: жизнь и творчество эпатажной певицы Саши

Биография звезды

Певица Саша прогремела на всю Россию в начале 2000-х годов. Харизматичная, энергичная и талантливая. По мнению ее продюсера Юрия Айзеншписа, девушка с первой песни была способна завести зал. Помимо необычного голоса артистку отличала и хореографическая подготовка. За танцевальные способности и внешность публика называла ее русской Мадонной.

Из Москвы в Сыктывкар и увлечение фигурным катанием

Певица Саша (настоящее имя Александра Антонова) родилась в Москве 5 февраля 1979 года. Ее родители — работники гражданской авиации. Вскоре после рождения дочки они променяли шумную столицу на Сыктывкар. В главном городе Республики Коми и выросла будущая певица.

Отец-летчик привозил из командировок пластинки с творчеством заграничных звезд. Кумирами маленькой Саши были Уитни Хьюстон, Мадонна, Майкл Джексон, она также с упоением слушала The Beatles. Однако эстрада появилась в биографии Саши по воле случая.

Изначально девочка мечтала совсем о другой профессиональной судьбе. Она серьезно занималась фигурным катанием. Однако, став кандидатом в мастера спорта, решила поставить точку в этом деле.

Танцы и вокал также не обошли стороной юное дарование. Учеба в школе давалась Саше легко, она была отличницей. Получив аттестат зрелости, Антонова влилась в ряды будущих юристов, поступив в сыктывкарский институт.

Но спустя всего полтора года девушка забрала документы из ВУЗа и отправилась покорять Москву. Танцевальные навыки помогли быстро найти работу. Саша радовала гостей стриптиз-клуба, исполняя go-go.