Стильный рэпер и профессиональный спортсмен: как молодой музыкант Obladaet стал популярным

Биография музыканта

Молодой рэп-исполнитель Obladaet является разносторонним человеком. Парень пишет тексты для своих песен, увлекается спортом и в свое время даже выпустил несколько коллекций одежды. Музыкант не собирается останавливаться на достигнутом и готовит несколько новых проектов. А поклонники только рады. Они всегда готовы поддержать своего кумира.

Родился в Сибири, с детства выступал на сцене

Рэпер Obladaet (настоящее имя Назар Вотяков) родился в городе Иркутске 10 августа 1991 года.

Известно, что мальчик рос без отца. Воспитывала парня его мама, при этом работая художественным модельером. Ее профессия сыграла важную роль в воспитании привычек и вкусов будущего музыканта, поэтому Назара считают одним из самых стильных рэперов в России.

Еще в детстве Назар заинтересовался большим теннисом и начал им серьезно заниматься. Спустя несколько лет увлечение принесло плоды, потому что он посвятил ему практически все свободное время. Первые деньги в 12 лет парень заработал благодаря соревнованиям.

Помимо спортивной деятельности, парень активно занимался и сценической. В третьем классе он впервые выступил на школьном концерте КВН. Приблизительно в это же время появились первые мысли о роли в кино. Но спорт был на первом месте, и будущий исполнитель желал достигнуть успехов в этой области.

После окончания школы Назар поступает в Национальный университет в Иркутске, но не забрасывает увлечения.