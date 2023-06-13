Стильный рэпер и профессиональный спортсмен: как молодой музыкант Obladaet стал популярным

Биография музыканта
Молодой рэп-исполнитель Obladaet является разносторонним человеком. Парень пишет тексты для своих песен, увлекается спортом и в свое время даже выпустил несколько коллекций одежды. Музыкант не собирается останавливаться на достигнутом и готовит несколько новых проектов. А поклонники только рады. Они всегда готовы поддержать своего кумира.
Родился в Сибири, с детства выступал на сцене
Рэпер Obladaet (настоящее имя Назар Вотяков) родился в городе Иркутске 10 августа 1991 года.
Известно, что мальчик рос без отца. Воспитывала парня его мама, при этом работая художественным модельером. Ее профессия сыграла важную роль в воспитании привычек и вкусов будущего музыканта, поэтому Назара считают одним из самых стильных рэперов в России.
Еще в детстве Назар заинтересовался большим теннисом и начал им серьезно заниматься. Спустя несколько лет увлечение принесло плоды, потому что он посвятил ему практически все свободное время. Первые деньги в 12 лет парень заработал благодаря соревнованиям.
Помимо спортивной деятельности, парень активно занимался и сценической. В третьем классе он впервые выступил на школьном концерте КВН. Приблизительно в это же время появились первые мысли о роли в кино. Но спорт был на первом месте, и будущий исполнитель желал достигнуть успехов в этой области.
После окончания школы Назар поступает в Национальный университет в Иркутске, но не забрасывает увлечения.
В детстве Назар активно увлекался спортом. Фото: соцсети
Любовь к хип-хопу у Назара появилась еще в младшей школе после увиденного по телевизору клипа Эминема The Real Slim Snady. Тогда Вотяков начал всерьез изучать хип-хоп во всех проявлениях. Следующими в списке кумиров стали Каста, Фред Дартс и группа Crazy Town. При этом «ветераны направления» его мало интересовали.
Первые баттлы в родном городе и популярность в интернете
Музыкальный дебют будущей звезды состоялся в родном Иркутске в 2014 году. Парень выиграл в баттле. Слушателям пришлась по вкусу манера исполнения Назара. С тех пор Вотяков начинает знакомиться с другими жанрами музыки. Молодой человек открывает для себя грайм — лондонский стиль, выделяющийся скоростным звучанием барабанов и глухостью басов.
Второе мероприятие Hip-hop.ru не прошло безрезультатно. Назар не занял первое место, но для него это стало ценным опытом. Осенью 2014 года выходит в свет интерпретация песни американского рэпера Дрейка О ТО 100. Вместе с песней вышел клип.
Спустя некоторое время Obladaet признался, что не шибко серьезно относился к музыке. Скорее, для него это было хобби. При этом первую работу Назара оценили по достоинству и матерые исполнители, и пользователи Интернета. С этим видео начали пробиваться первые ростки популярности.
На сцене музыкант выкладывается на полную. Фото: соцсети
По словам молодого музыканта, идея псевдонима пришла ему в голову после одной серии «Спеца». В сериале велся диалог с карточным шулером, где прозвучало это слово. Парню настолько запомнился момент, что он решил использовать Obladaet для имиджа.
Вскоре Назар освоил новый вид спорта — сквош и получил диплом о высшем образовании. Тогда парень понял, что высот он добьется в большом городе, где гораздо больше возможностей для успешной жизни. И принимает решение переехать в Санкт-Петербург.
Дорога на телевидение и армия поклонников
Мысли о серьезных занятиях музыкой не покидают голову молодого исполнителя. Уже по приезде в Северную столицу Назар начал налаживать контакты с другими хип-хоп-исполнителями и выпускать релизы с участием музыкантов Bumble Beezy и Thomas Mraz. Количество поклонников стремительно увеличивается.
Это подталкивает Obladaet согласиться на первый грайм-баттл с рэпером Рэдо. В одном из интервью Вотяков сказал, что, если бы предполагался слабый соперник, он бы пропустил такое мероприятие.
В интернете это событие произвело впечатление на ценителей хип-хоп-культуры. Фанатам понравились оба выступления.
Вскоре Назар получает приглашение на новое российское ТВ-шоу Beats and Vibes. Это только сыграло на руку молодому таланту.
Obladaet и Рэдо во время баттла. Фото: соцсети
В 2016 году он записывает дебютный альбом, который называется Double Tap. В него включены авторские работы и песни других исполнителей. А в 2017 году Obladaet выпускает второй по счету альбом Files. Диск встречен поклонниками положительно. Кроме него, исполнитель выпускает релизы и клипы.
В 2018 году вышел второй альбом музыканта «Гранж: Хлоя и отношения». Песня Wrong с этой пластинки показывает исполнителя в образе психически нездорового человека.
В свободное от музыки время Вотяков выпускает несколько собственных коллекций одежды. В этом парню помогает бренд «Ларус».
Музыкант вместе со своей девушкой Лерой. Фото: соцсети
Личная жизнь рэпера
О личной жизни Obladaet рассказывать своим поклонникам не любит. Однако известно, что на восходе популярности он встречался с девушкой по имени Лера, но сегодня об отношениях ничего не известно.
Obladaet сейчас
Для музыканта 2018 год стал особенным. Во-первых, ему пришлось оставить сквош. Исполнителю не удается совместить два любимых дела одновременно, поэтому пришлось сделать выбор в пользу одного занятия, то есть музыки.
Сейчас звезда старается отходить от традиционного грайма, хотя сам признается, что это понятие приросло к нему слишком сильно. Так вышло, что любая выпущенная песня автоматически относится к этому лондонскому стилю.
Назар недавно афишировал выход третьего студийного альбома, который запланирован на осень. Весной он гастролировал по странам СНГ со своими хитами.