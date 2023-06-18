Кем выросли внучки Иннокентия Смоктуновского, Юрия Яковлева и других выдающихся русских артистов

Настя Смоктуновская родилась в семье Филиппа Иннокентьевича Смоктуновского (пробовал стать артистом, но потом стал переводчиком научно-фантастической литературы) и художницы по костюмам одного из московских театров Ольги Буцковой. Внучка великого деда - прошедшего плен ветерана ВОВ, актера и лучшего по версии англичан Гамлета - в конце 90-х поступила в Школу-студию МХАТ.

Хотя поначалу, насмотревшись на роскошные постановки Большого театра, где танцевали сестры родителей, Настя собиралась пойти по их стопам. И даже четыре года проучилась в художественном училище при Большом театре (МАХУ), однако дальше не прошла - комиссия забраковала подъем стопы артистки. Училась в московском киноколледже № 40 на Ленинском проспекте вместе с Евгением Цыгановым и режиссером Климом Шипенко («Текст», «Холоп», «Вызов»).

В 2015 году актриса поступила в Театр Армена Джигарханяна. Сотрудничает с театром Et Cetera, где играет в спектакле «Быть!» по воспоминаниям деда. Не гнушается Смоктуновская и сериалов («Шифр», «Кулагин и партнеры», «Прокурорская проверка»), даже если роль далеко не главная.

- Иннокентий Михайлович приезжал ко мне на дни рождения, - вспоминает Анастасия деда. - Общались мы редко, только летом на даче, в Доме творчества на Икше. Там по соседству жил давний друг и партнер дедушки по фильмам Георгий Жженов. У дедушки была видеокамера, и он очень любил снимать природу. Помню, как мы идем, и он мне объясняет, как работает камера и как все, что он снимает, выглядит в кадре. Еще мы ездили с дедушкой на машине в деревню за парным молоком, и там его сразу все узнавали и были к нам очень доброжелательны.

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Полина Лазарева (33 года)