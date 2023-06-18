Кем выросли внучки Иннокентия Смоктуновского, Юрия Яковлева и других выдающихся русских артистов

Да, и в нашем кино есть такие примеры. Показывать пальцем не будем - лучше рассмотрим другие, более удачные, приятные и прекрасные случаи продолжения актерского рода. Звездные внучки великих дедушек - вот какие они выросли на радость публике и легендам советского кино!
Анастасия Смоктуновская (41 год)
Анастасия Смоктуновская. Фото: Persona Stars
Настя Смоктуновская родилась в семье Филиппа Иннокентьевича Смоктуновского (пробовал стать артистом, но потом стал переводчиком научно-фантастической литературы) и художницы по костюмам одного из московских театров Ольги Буцковой. Внучка великого деда - прошедшего плен ветерана ВОВ, актера и лучшего по версии англичан Гамлета - в конце 90-х поступила в Школу-студию МХАТ.
Хотя поначалу, насмотревшись на роскошные постановки Большого театра, где танцевали сестры родителей, Настя собиралась пойти по их стопам. И даже четыре года проучилась в художественном училище при Большом театре (МАХУ), однако дальше не прошла - комиссия забраковала подъем стопы артистки. Училась в московском киноколледже № 40 на Ленинском проспекте вместе с Евгением Цыгановым и режиссером Климом Шипенко («Текст», «Холоп», «Вызов»).
В 2015 году актриса поступила в Театр Армена Джигарханяна. Сотрудничает с театром Et Cetera, где играет в спектакле «Быть!» по воспоминаниям деда. Не гнушается Смоктуновская и сериалов («Шифр», «Кулагин и партнеры», «Прокурорская проверка»), даже если роль далеко не главная.
- Иннокентий Михайлович приезжал ко мне на дни рождения, - вспоминает Анастасия деда. - Общались мы редко, только летом на даче, в Доме творчества на Икше. Там по соседству жил давний друг и партнер дедушки по фильмам Георгий Жженов. У дедушки была видеокамера, и он очень любил снимать природу. Помню, как мы идем, и он мне объясняет, как работает камера и как все, что он снимает, выглядит в кадре. Еще мы ездили с дедушкой на машине в деревню за парным молоком, и там его сразу все узнавали и были к нам очень доброжелательны.
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Полина Лазарева (33 года)
Полина с дедушкой Александром Лазаревым и бабушкой Светланой Немоляевой. Фото: Анатолий Жданов
Экстерном окончив школу, Полина с ходу поступила в ГИТИС. Еще бы! Ведь она - внучка Светланы Немоляевой и Александра Лазарева, одной из самых красивых, очаровательных и светлых пар нашего кино.
Полина (дочь Александра Лазарева-младшего) получилась тоже чудо как хороша. Знойная брюнетка с обжигающими маслинами-глазами. Артистка поступила на службу в родной для бабушки с дедом Театр им. Маяковского, где и работает до сих пор (хотя поначалу хотела заниматься музыкой).
Сниматься в кино девушка начала еще в конце девяностых. Пока в ее послужном списке в основном второстепенные роли, зато проекты качественные: «Парк советского периода», «Хорошая жена», «Земский доктор» и так далее. О правнуках для бабушки Полина пока не задумывается. Актриса встречалась с коллегой Егором Корешковым, но роман ничем серьезным не закончился.
- Когда в 14 лет я снялась в сериале, он смотрел каждую серию, а потом звонил мне, - говорила актриса. - Часто вспоминаю его совет: «Доверяй себе и оставайся в профессии собой».
Мария Будрина (31 год)
Маша (в центре) с мамой Ириной Лачиной (справа) и бабушкой Светланой Тома. Фото: Кудрявов Борис/Экспресс газета
Дочь одной из самых красивых советских артисток Светланы Тома - актриса Ирина Лачина в замужестве с коллегой Олегом Будриным в 1991 году родила дочь Машу. Которая уже с самого детства начала работать на съемочной площадке - например, сыграла дочку одного из героев в сериале «Маросейка, 12».
Потом во время учебы в Гуманитарном институте телевидения и радиовещания им. Литовчина был еще один эпизод в спортивной драме «Легенда № 17». Мария училась на режиссера, но институт не окончила. Актерская карьера, несмотря на яркую внешность и гены, тоже так и не задалась. Фамилию звездной бабушки молодая артистка брать не стала.
- Она счастлива, что у нее фамилия отца, и в этом плане повторяет мою судьбу, - признавалась Ирина Лачина, мама Маши. - Она не похожа внешне на меня и рада этому факту. Просто она испытывала уже двойной прессинг - от известности мамы и бабушки. Это крайне сложно, потому что только ленивый не пытается в этом случае сравнить с нами, пройтись.
Мария не любит публичности, не дает интервью и, по словам мамы, все-таки получила три высших образования в области актерства, режиссуры и монтажа, однако теперь работает в сфере IT-технологий.
Мария Козакова (30 лет)
Мария Козакова. Фото: Persona Stars
Будущая актриса родилась в браке Кирилла Козакова и Алены Яковлевой. По линии отца ее дед - актер и режиссер Михаил Козаков, соответственно, по линии матери - Юрий Яковлев, знаменитый Иван Васильевич и Ипполит.
Михаил Козаков. Фото: Global Look Press
Родители Маши развелись, когда она еще была маленькой, и отец не принимал участия в ее воспитании (вырастил девочку отчим - режиссер Кирилл Мозгалевский). Поэтому великого дедушку Михаила она узнала только в 15 лет. И это было шоком.
Юрий Яковлев. Фото: Олег Руковицын
- Однажды она сказала: «Он уже старенький, я к нему в гости поеду», - вспоминала мама Марии о встрече дочери с Михаилом Михайловичем. - Ходила к нему на спектакли. Не важно, какие отношения сложились у нас, важно то, что она его внучка.
Отношения с другим легендарным дедом складывались теплее.
Софья Евстигнеева (27 лет)
Софья Евстигнеева. Фото: соцсети
Эффектная блондинка с дерзким взглядом - дочь артистов Марии Селянской (родилась у Евгения Евстигнеева в браке с Лилией Журкиной) и Максима Разуваева.
Евгений Евстигнеев. Фото: кадр из фильма
В родном для родителей «Современнике» девочка начала выходить на подмостки с 9 лет. Сначала безмолвно олицетворяла образ совращенной Ставрогиным девочки. Потом в старших классах играла в нашумевшем спектакле Гарика Сукачева «Анархия» героиню Ольги Дроздовой в юности. Потом был «Вишневый сад» - забеременела актриса, игравшая Аню Раневскую. Сам Гармаш звонил и уговаривал!
Однако это было скорее веселое хобби, нежели будущая профессия. Софья твердо нацелилась на журналистику. Затем резко передумала и решила стать переводчиком - отправилась на курсы английского при МГЛУ. И все же кривая привела Евстигнееву туда, куда было предначертано великим дедом. Окончив Школу-студию МХАТ, Софья поступила в труппу этого же театра, где теперь и играет.
- Во время учебы иногда преподаватель кивал в мою сторону, упоминая Евгения Александровича, - рассказывала артистка. - Мне становилось неловко: это мой дед, но я-то какое отношение имею к его заслугам? Я не знаю, как реагировать - теряюсь, краснею.
Внучка легенды снималась в сериалах про майора Черкасова («Операция «Сатана», «Формула мести»), «Кунгур», «Собор» и других.
Еще не получив диплом, она уже начала сниматься. Окончила ВТУ им. Щукина, блеснула в роли Хитаны в «Кармелите» и поступила в труппу Театра сатиры. Главная роль в сериале «Дурная кровь» дала Марии почувствовать вкус славы. Потом были и другие проекты: «Тест на беременность», «Магомаев» и проч.
В 2020 году стало известно, что актриса вышла замуж за коллегу Ивана Замотаева. В прошлом году у них родилась дочь, которую назвали Иванной.