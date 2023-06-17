Участники «Голоса», штурмовавших и детскую, и взрослую версии

Одна из самых ярких участниц, якутянка Арина Данилова покорила наставников и зрителей оригинальным выступлением в первом сезоне детского «Голоса», когда спела кубинский хит Освальдо Фарреса Quizas Quizas, Quizas («Может быть, может быть, может быть»).

Оригинальность заключалась в том, что девятилетняя девочка аккомпанировала себе при помощи бумажного стаканчика, создавая необычный звуковой фон (прием в фильме «Идеальный голос» подсмотрела сестра вокалистки Даша, которая помогала ставить номер). Данилова развернула к себе всех наставников, но отправилась в команду Пелагеи. Однако выбыла на этапе поединков, уступив упомянутой выше Рагде Ханиевой.

Отчаяние не охватило девочку - она продолжила развивать успех, полученный от шоу, в соцсетях, стала популярной блогершей, ведущей, певицей и актрисой. В десятом сезоне «Голоса» заметно вытянувшаяся и повзрослевшая артистка решила вернуться. С той же песней. И ее опознали!