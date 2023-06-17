Участники «Голоса», штурмовавших и детскую, и взрослую версии

В прошлом номере мы рассказали про Вику Соломахину, которая приходила в шоу дважды: сначала ребенком, а потом взрослой девушкой. Но были и другие, использовавшие вторую попытку. В обзоре «Телепрограммы» несколько артистов, целеустремленности которых можно только позавидовать.
Арина Данилова (19 лет)
Арина Данилова. Фото: Первый канал
Одна из самых ярких участниц, якутянка Арина Данилова покорила наставников и зрителей оригинальным выступлением в первом сезоне детского «Голоса», когда спела кубинский хит Освальдо Фарреса Quizas Quizas, Quizas («Может быть, может быть, может быть»).
Оригинальность заключалась в том, что девятилетняя девочка аккомпанировала себе при помощи бумажного стаканчика, создавая необычный звуковой фон (прием в фильме «Идеальный голос» подсмотрела сестра вокалистки Даша, которая помогала ставить номер). Данилова развернула к себе всех наставников, но отправилась в команду Пелагеи. Однако выбыла на этапе поединков, уступив упомянутой выше Рагде Ханиевой.
Отчаяние не охватило девочку - она продолжила развивать успех, полученный от шоу, в соцсетях, стала популярной блогершей, ведущей, певицей и актрисой. В десятом сезоне «Голоса» заметно вытянувшаяся и повзрослевшая артистка решила вернуться. С той же песней. И ее опознали!
Арина Данилова. Фото: Первый канал
- Моя девочка, ты так выросла! - закричала Пелагея, спиной почувствовавшая знакомый голос. - Я узнала стаканчик, а потом услышала то, что меня тогда поразило: то, как ты говоришь quizas.
Арина ушла в команду Леонида Агутина, но снова выбыла на стадии поединков, уступив дорогу Ивану Харьковскому.
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Елизавета Пурис (19 лет)
Елизавета Пурис. Фото: Первый канал
Очаровательная Лиза первый музыкальный конкурс выиграла в пять лет, затем занималась в вокальной школе Аллы Пугачевой Future Star, выиграла «Детскую Новую волну», а в 10 лет пришла в первый сезон детского «Голоса».
Девочка спела песню Mamma Knows Best («Маме лучше знать») Джесси Джей. К вокалистке повернулись все трое наставников, она выбрала Пелагею. Пройдя поединки, Лиза выбыла на стадии нокаутов, в финал тогда вышли Анастасия Титова и Рагда Ханиева.
Певица продолжала работу, выпустила несколько песен, а в 2020 году пришла в девятый сезон «Голоса» - в команду Басты. Зрители совсем взрослую Пурис не узнали.
Елизавета Пурис. Фото: Первый канал
- Я перешла в 10-й класс, пишу песни, - объясняла девушка. - Мои родители дали мне свободу. Я выгляжу и живу так, как хочу.
Лизе удалось добраться до полуфинала, даже спеть с Иваном Дорном, но в финал Баста пропустил потомственного военного Василия Пасечника, который в момент съемок проходил срочную и в итоге проиграл Яне Габбасовой.
Рагда Ханиева (21 год)
Рагда Ханиева. Фото: Первый канал
Одна из до сих пор самых сильных участниц вокальной франшизы, веснушчатая Рагда Ханиева - певица из Москвы с ингушскими корнями - считалась фавориткой первого сезона шоу «Голос. Дети». Она пришла в шоу в 13 лет победительницей многих вокальных конкурсов и уверенно дошла до финала в составе команды Пелагеи, легко убирая соперников.
Но в заключительной схватке сошлась с маленькой и обаятельной Алисой Кожикиной из команды Максима Фадеева, и зритель предпочел милоту сильному вокалу. Рагда проиграла.
Но останавливаться не собиралась: продолжала брать призы на музыкальных фестивалях, пела на мероприятиях Олимпиады-2014 в Сочи, выпускала песни и в 2017 году выиграла шоу «Победитель» (Первый канал), 3 млн рублей, которые решила отложить на путевку в космос.
Еще через пару лет вернулась в «Голос», на этот раз взрослый. В восьмом сезоне шоу артистка добралась до полуфинала и выбыла после голосования в пользу Антона Токарева.
Рагда Ханиева. Фото: Первый канал
- Я была рада вернуться в проект и поздравляю Антона с выходом в финал, он мегаталантливый парень с чистой душой, - призналась тогда певица. - Я получила много энергии от выступления и благодарна наставнику за возможность показать себя в разных образах. Да, я проиграла. Но это судьба, так сложилось.
Рушана Валиева (24 года)
Рушана Валиева. Фото: Первый канал
Башкирская звездочка пришла в шоу «Голос. Дети» во все том же первом и самом звездном сезоне проекта. Но ни Максим Фадеев, ни Пелагея, ни Дима Билан не расслышали в вокале 15-летней девочки искры, необходимой для зажигания.
Рушана пела шлягер Аллы Пугачевой «А знаешь, все еще будет». Объясняя провал, Билан после выступления с сожалением признал, что у Валиевой «слишком взрослый голос», что бы это ни значило. Конечно, такой аргумент огорчил… но и мотивировал.
Рушана Валиева. Фото: Первый канал
- «Голос. Дети» был для меня хорошим опытом, хорошей школой жизни для не совсем еще окрепшего человека, - рассказывала Рушана. - Это стало жестким толчком к моему развитию.
В 2018 году вокально окрепшая девушка вернулась в проект - в восьмой сезон «Голоса», где спела песню «Пообещай мне» группы «Один в каноэ» так, что повернулись все наставники.
Валиева выбрала Сергея Шнурова. С ним и дошла до финала, блистательно спела примитивный хит Ольги Бузовой «Мало половин» в кантиленной аранжировке Шнура, но уступила академичному Петру Захарову - очередному клону Муслима Магомаева.
Спустя некоторое время имя Рушаны в третий раз упоминалось в связи с «Голосом». Ее родной брат Ильгиз Валиев написал заявление в полицию после результатов мутного финала шоу «Голос. Дети-6», в котором выиграла дочь Алсу Микелла Абрамова. Впоследствии после расследования и выявления ботов для голосования результаты детского шоу аннулировали.