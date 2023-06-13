Танцевала по ночам, попала в кино по блату: как Олеся Железняк стала звездой «Сватов» и обрела любовь на всю жизнь

Продолжила идти к своей мечте Олеся, когда по окончании колледжа пришла поступать в РАТИ. Только на вступительных испытаниях ей отказали в праве стать актрисой – мол, яркая, но не для театрального искусства. Расстроенная Олеся сильно плакала, но твердо решила не сходить с пути.

Будущая актриса целый год посещала подготовительные курсы во ВГИК, параллельно работала в танцевальном коллективе «Седьмой ринг» и выступала в ночных клубах. Заработанное тратила на педагогов, у которых училась речи. В итоге она вернулась в РАТИ и смогла поступить, причем, курс набирал Марк Захаров, и она стала его ученицей.

Театральная карьера

В труппу театра «Ленком» Железняк была принята по окончании РАТИ в 1999 году. Но выходить на подмостки она начала еще второкурсницей. Марк Захаров взял ее на роль служанки в пьесу «Варвар и еретик».

Когда Олеся пережила первый восторг, то столкнулась с ужасным чувством собственной неуместности – ей предстояло играть с легендарными Олегом Янковским, Инной Чуриковой, Леонидом Броневым. И нервы не выдержали – она не смогла справиться со страхом, ей казалось, что она – бездарность на фоне этих звезд.

У нее начались проблемы со здоровьем, и на полтора месяца она угодила в больницу. Когда силы вернулись, желание продолжать свой актерский путь тоже восстановилось. Правда, премьеру она пропустила и даже думала, что Захаров откажется с ней работать дальше. Но Марк Анатольевич взял ее в массовку «Юноны и Авось», затем сыграла в «Мистификации» и некоторых других.