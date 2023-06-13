Танцевала по ночам, попала в кино по блату: как Олеся Железняк стала звездой «Сватов» и обрела любовь на всю жизнь

Первое появление актрисы Олеси Железняк в сериале «Сваты» в образе жены Митяя Ларисы Буханкиной вызвало новую волну народной любви к актрисе. До этого ее полюбили за роль провинциальной подружки в «Моей прекрасной няне». Но карьера звезды началась чуть раньше. Каким был путь Железняк к славе и трудно ли ей совмещать четырехкратное материнство со съемками и гастролями - читайте в нашем материале.
Украинские корни
Олеся Железняк – москвичка. Она родилась 11 ноября 1974 года в обычной семье, не связанной с кино или театром: мать была швеей, отец - грузчиком. Родители перебрались в Москву с Украины, где жили в деревне, так что актриса имеет украинские корни, хотя считает себя русской. Олеся стала третьим ребенком в семье, у нее есть две старшие сестры Оксана и Людмила.
Маленькая Олеся Железняк с родителями. Фото: соцсети
Старшие сестры и приучили младшую к чтению и танцам, девочка увлеклась так, что стала мечтать о сцене, а потом в ее жизни появилось кино – она просто не мыслила себя без походов в библиотеку на киносеансы.
Только приземленные родители не разделяли возвышенных увлечений дочки, пожелавшей стать актрисой, и отправили поступать в Плехановский институт на экономиста.
Олеся послушалась, по уже после первого вступительного экзамена поняла – это не ее будущее. И отнесла документы в колледж культуры, где училась хореографии на курсе педагога Людмилы Бойцовой.
Олеся Железняк в молодости. Фото: Global Look Press
Продолжила идти к своей мечте Олеся, когда по окончании колледжа пришла поступать в РАТИ. Только на вступительных испытаниях ей отказали в праве стать актрисой – мол, яркая, но не для театрального искусства. Расстроенная Олеся сильно плакала, но твердо решила не сходить с пути.
Будущая актриса целый год посещала подготовительные курсы во ВГИК, параллельно работала в танцевальном коллективе «Седьмой ринг» и выступала в ночных клубах. Заработанное тратила на педагогов, у которых училась речи. В итоге она вернулась в РАТИ и смогла поступить, причем, курс набирал Марк Захаров, и она стала его ученицей.
Театральная карьера
В труппу театра «Ленком» Железняк была принята по окончании РАТИ в 1999 году. Но выходить на подмостки она начала еще второкурсницей. Марк Захаров взял ее на роль служанки в пьесу «Варвар и еретик».
Когда Олеся пережила первый восторг, то столкнулась с ужасным чувством собственной неуместности – ей предстояло играть с легендарными Олегом Янковским, Инной Чуриковой, Леонидом Броневым. И нервы не выдержали – она не смогла справиться со страхом, ей казалось, что она – бездарность на фоне этих звезд.
У нее начались проблемы со здоровьем, и на полтора месяца она угодила в больницу. Когда силы вернулись, желание продолжать свой актерский путь тоже восстановилось. Правда, премьеру она пропустила и даже думала, что Захаров откажется с ней работать дальше. Но Марк Анатольевич взял ее в массовку «Юноны и Авось», затем сыграла в «Мистификации» и некоторых других.
Олеся Железняк в спектакле "Пять вечеров". Фото: Global Look Press
После случившегося окончившая вуз Железняк была уверена, что на работу в театр ее не возьмут. Но ее предположения не оправдались – и она на долгие годы стала актрисой этого театра. Проявить себя она смогла во многих спектаклях: «Шут Балакирев», «Чайка», «Ва-банк», «Укрощение укротителей», «Жестокие игры», «Визит дамы», «Госпиталь Мулен Руж», «Вишневый сад».
Олеся Железняк в антрепризе "Под одной крышей". Фото: Global Look Press
Также Железняк не отказывалась от антреприз. Она сотрудничала с Современным театром антреприз, Независимым театральным проектом, агентством «Арт-Партнер XXI», а также была приглашена в Театр на Малой Бронной в пьесу «Веселая жизнь и грустная смерть французской артистки Адриенны Лекуврер» и «Без вины виноватые».
За роль Бьянки в «Укрощении укротителей» актриса была удостоена театральной премии «Чайка» в 2002 году, а также отмечена наградой «Хрустальная Турандот» в 2021 году за лучшую женскую роль — сыграла Голду в «Поминальной молитве», дважды становилась лауреатом премии Международного фонда им. Е. П. Леонова – за роли в пьесах «Жестокие игры и «Визит дамы».
Кинокарьера
Играть в кино Железняк начала в 2000 году. Ее пригласили сразу в два проекта – в эпизод фильма «Витрина» и на главную женскую роль в «Ландыш серебристый». И если первый остался незамеченным для публики, то вторая принесла начинающей киноактрисе популярность.
Режиссеры стали приглашать ее в другие проекты. Уже в 2002 году на экраны вышел сериал «Провинциалы», где Железняк сыграла главную роль.
Олеся Железняк в фильме "Ландыш серебристый". Кадр из фильма
Это был не только шанс проявить себя, но и неплохо заработать – платили Железняк тогда бешеные деньги.
«Мне платили 100 долларов за смену. Всего их у меня было 19. На тот момент это были огромные деньги. Я помню, что себе тогда купила пальто, сапоги, а остальные деньги отдала маме», - рассказывала в интервью на НТВ актриса.
Причем, сама Железняк считает, что в «Ландыш серебристый» попала по блату. Ее посоветовали режиссеру Тиграну Кеосаяну общие знакомые по театру, в котором она на тот момент играла.
Олеся Железняк в фильме "Ландыш серебристый". Кадр из фильма
До своей следующей звездной роли Железняк успела сняться в сатирическом киножурнале «Фитиль», «Ералаше», сериале «Осторожно, Задов!» с Дмитрием Нагиевым.
И в 2004 году появилась в роли Гали Копыловой, экранной провинциальной подруги Анастасии Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня». Ситком очень быстро достиг невероятной популярности, а вместе с ним знаменитостями стали и Заворотнюк, и Железняк.
Олеся Железняк и Анастасия Заворотнюк в сериале "Моя прекрасная няня". Кадр из сериала
Успешными стали роли в фильмах «Московская история», «Пари», «Совсем другая жизнь» - Железняк в каждом из фильмов была убедительной и яркой.
В 2010 году Железняк присоединилась к сериалу «Сваты», и не напрасно – эта семейная комедия покорила сразу несколько постсоветских стран, а каждый ее сезон зрители ждали с невероятным нетерпением. Актриса появилась в четвертом по счету продолжении, став женой Митяя Ларисой, которого играл Николай Добрынин.
Олеся Железняк и Татьяна Кравченко в сериале "Сваты". Кадр из сериала
В последующих «Сватах» без Ларисы Буханкиной тоже не обошлось, и эта роль принесла Олесе ошеломляющую волну популярности и всенародной любви. После чего дефицита предложений сниматься актриса не испытывает.
Она снялась в комедиях «8 первых свиданий» (2012), «Няньки» (2012), драмах «Со мною вот что происходит» (2012), «Чужая милая» (2015), альманахе «Страна чудес» (2016), фантастике «День до» (2018).
Олеся Железняк в фильме "Чужая милая", Кадр из фильма
Также Железняк не отказалась от съемок в криминальном детективе «Казанова» в 2020 году, а также в комедийном сериале «Гранд» в 2021 году. Также актриса смело перевоплотилась в Кикимору Болотную в сказке «Яга 2020» и сама же пришла к выводу, что нечисть из нее – просто глаз не оторвать.
Другие проекты
Железняк была участницей шоу «Ледниковый период-2» в 2008 году. Ее парой стал олимпийский чемпион Максим Маринин. Это было трудно для актрисы еще и психологически – актриса столкнулась с жестоким хейтом в Интернете, ее даже обзывали бревном.
«Я была расстроена, когда про меня писали: «Максиму Маринину опять досталось бревно». Меня это так сильно ранило, то есть я уже была не первое бревно, доставшееся Максиму. Меня это очень обижало», - признавалась звезда.
В 2007 году Железняк стала ведущей программы «Ты - суперстар!» на НТВ, а также озвучила в мультфильме «Головоломка» персонаж Печаль.
Олеся Железняк в шоу "Ледниковый период". Кадр из шоу
Личная жизнь
Актриса давно счастлива в личной жизни. Еще во время учебы на подготовительном во ВГИКе она познакомилась со сверстником Спартаком Сумченко, между ними закрутилась дружба. И даже когда оба в итоге поступили в разные вузы, продолжили общаться, а потом начался роман. Свадьбу сыграли, когда получили дипломы.
Олеся Железняк с мужем Спартаком Сумченко. Фото: соцсети
А затем появился первый ребенок – в 2003 году родился сын Савелий. Останавливаться на одном пара не планировала, поэтому очень скоро семья пополнилась вторым ребенком – дочкой Агафьей (2006). В 2010 году родители стали многодетными – сын Прохор появился в 2011, а через два года аист принес четвертого наследника – Фому (2013).
Причем, четыре беременности, кажется, никак не отразились на фигуре звезды. Она всегда выглядела моложе своего возраста, и сейчас цифра в паспорте как-будто не относится к ней. При росте 180 см она весит 65 кг.
Олеся Железняк с мужем и детьми. Фото: соцсети
Актриса признается, что совмещать материнство и карьеру ей легко. А весь секрет – в правильно организованном графике и поддержке мужа.
Карьера сегодня
Железняк считает, что в кино она менее успешна, чем в театре. Тем не менее, предложения кинорежиссеров она принимает не менее охотно, чем новые роли на сцене. Так, в 2023 году звезда снялась в комедии «Поехавшая», правда, в эпизодической роли.
В последние годы актрису то и дело подозревали в пятой беременности. Но слухи не подтверждались.