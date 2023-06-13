Идеалист по натуре и лучший ученик Ивлева: биография шеф-повара и телеведущего Ильи Захарова

Биография Захарова
Ученик эпатажного шеф-повара Константина Ивлева, Илья Захаров, не гонится за славой. При этом молодой человек является идеалистом по натуре. Творческое выгорание не про него, шеф-повар постоянно бросает себе вызовы. Настоящий профессионал и галантный парень быстро завоевал сердца российских телезрителей.
Жил в Средней Азии, готовил с самого детства
Илья Захаров родился 15 марта 1986 года. Готовкой он начал увлекаться еще в раннем возрасте, когда жил с родителями в Средней Азии. Однако сначала парень относился к этому как к обычному хобби и не собирался связывать жизнь с профессиональной готовкой.
После окончания школы Захаров поступил в Московский институт государственного и корпоративного управления (специальность — «Экономика предприятий и организаций»). Позже молодой человек продолжил обучение в Московском государственном университете имени Михаила Ломоносова.
Илья вкладывает всю свою душу во время кулинарных экспериментов. Фото: соцсети
К слову, профессиональная биография будущего шеф-повара началась с неудачи. Молодой Илья пришел устраиваться барменом в ресторан, но его взяли лишь помощником на кухню. Поначалу он занимался уборкой, чисткой овощей, фруктов и морепродуктов. Работа была тяжелой, но Захаров остался благодарен этому опыту.
Работа в фешенебельных ресторанах и участие в «Адской кухне»
В 21 год Илья устроился на работу в свой первый ресторан. Там он быстро стал популярным благодаря мастерству и умению найти подход как к коллегам, так и к начальству. Молодой человек начал быстро двигаться вверх по служебной лестнице и дорос до должности су-шефа в ресторане современной кухни White Cafe.
В 2014 году начинающего повара пригласили на работу в московский холдинг White Rabbit Family Бориса Зарькова. В качестве шеф-повара он начал руководить кухней итальянского ресторана Luciano. Двумя годами позже талантливому кулинару доверили возглавить первый в России грибной ресторан Mushrooms.
Спустя некоторое время Илья захотел начать передавать свой опыт начинающим поварам. На тот момент Захаров считался уже известным ресторатором в Москве. В 2017 году он присоединился к популярному реалити-шоу «Адская кухня». Вместе с Константином Ивлевым он обучал поваров со всей страны, причем запомнился участникам передачи как весьма строгий наставник.
Захаров вместе со своим учителем и другом, Константином Ивлевым. Фото: соцсети
Из-за чрезмерной строгости и требовательности мнения зрителей разделились: часть из них посчитали столичного шеф-повара высокомерным и даже грубым.
После участия в «Адской кухне» популярность Ильи возросла. Некоторое время спустя его пригласили возглавить рестораны в игорной зоне Сочи. Однако дела в Москве у повара шли довольно неплохо, поэтому руководству пришлось немало потрудиться, чтобы уговорить его на переезд.
Новые телепроекты и звания
В 2021 году мастер вернулся на экран, став ведущим программы «Белый китель» на телеканале «Пятница!». Также Илья возглавил французский ресторан Château de Talu в Геленджике. На открытие заведения приехали знаменитые гости из столицы: Ксения Собчак и Константин Богомолов, Екатерина Варнава.
Захаров также известен как автор более чем 30 книг по кулинарии. Шеф-повар является членом Федерации профессиональных поваров и кондитеров России.
О семье шеф-повара известно мало, кроме того, что он женат и у него есть дочь. Фото: соцсети
Примерный семьянин и любящий отец
Мастер не любит делиться подробностями личной жизни. Однако не скрывает, что является примерным семьянином. Жену Ирину и дочь Софью ресторатор называет своими главными мотиваторами и честными критиками.
Захаров очень редко публикует фотоснимки с семьей, поэтому о его личной жизни известно совсем мало. Лишь однажды в интервью он рассказал о любимом блюде — сырниках, которые готовит его избранница. При этом он высоко оценил кулинарные навыки Ирины, отметив, что коронное блюдо у нее получается даже лучше, чем у него самого.
Илья продолжает оттачивать свое кулинарное мастерство и не прочь поучаствовать в интересных телепроектах. Фото: соцсети
Илья Захаров сейчас
Сейчас мастер продолжает руководить ресторанами развлекательного комплекса «Казино Сочи». Среди новых телепроектов с его участием — реалити-шоу «Зовите шефа», премьера которого состоялась в июле 2022 года. Оно имеет сходство с передачей «На ножах» с Константином Ивлевым.
Интересные факты
1. Захаров в свободное время любит составлять парфюмерные композиции. Необычное хобби появилось после экспериментов с эфирами сельдерея, ванили и грейпфрута.
2. Илья обожает путешествовать по России, причем предпочитает гастрономические туры, которые позволяют ему открывать новые вкусы.