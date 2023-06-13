Идеалист по натуре и лучший ученик Ивлева: биография шеф-повара и телеведущего Ильи Захарова

Биография Захарова

Ученик эпатажного шеф-повара Константина Ивлева, Илья Захаров, не гонится за славой. При этом молодой человек является идеалистом по натуре. Творческое выгорание не про него, шеф-повар постоянно бросает себе вызовы. Настоящий профессионал и галантный парень быстро завоевал сердца российских телезрителей.

Жил в Средней Азии, готовил с самого детства

Илья Захаров родился 15 марта 1986 года. Готовкой он начал увлекаться еще в раннем возрасте, когда жил с родителями в Средней Азии. Однако сначала парень относился к этому как к обычному хобби и не собирался связывать жизнь с профессиональной готовкой.

После окончания школы Захаров поступил в Московский институт государственного и корпоративного управления (специальность — «Экономика предприятий и организаций»). Позже молодой человек продолжил обучение в Московском государственном университете имени Михаила Ломоносова.