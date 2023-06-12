Брак с Дружко, помощь нуждающимся и модельная карьера: чем известна актриса Ольга Чурсина

Биография звезды

Ольга Чурсина — настоящая кинозвезда, модель, общественный деятель и спортсменка. Пробивная девушка с самого детства привыкла ставить перед собой цели и всегда добиваться их. А еще Ольга несколько раз была замужем, в том числе за известным телеведущим Сергеем Дружко.

Отличница и талантливая спортсменка с ангельской внешностью

Ольга Чурсина родилась 25 декабря 1984 года в Москве. Ее родители далеки от актерской профессии, мама Елена, как известно, является педагогом с многолетним стажем.

Девочка росла активной и творческой, с раннего возраста занималась в секции художественной гимнастики в школе олимпийского резерва. В девять лет маленькая Оля увлеклась балетом. Артистка даже отучилась в академии хореографии при Большом театре и в дальнейшем регулярно выступала на сцене. В подростковом возрасте Чурсина даже успела посотрудничать с балетом «Тодес» Аллы Духовой.

Стройная Ольга также пробовала силы в качестве модели. Успеху в карьере способствовали внешние данные и высокий рост (174 см). Девушка окончила школу при Театре моды и даже сотрудничала с модельным агентством Вячеслава Зайцева.

В итоге красавица все же сделала выбор в пользу актерства. В 2002 году москвичка с первой попытки поступила на актерское отделение режиссерского факультета РАТИ. Она была прилежной и исполнительной студенткой, поэтому окончила вуз с красным дипломом.