Брак с Дружко, помощь нуждающимся и модельная карьера: чем известна актриса Ольга Чурсина

Биография звезды
Ольга Чурсина — настоящая кинозвезда, модель, общественный деятель и спортсменка. Пробивная девушка с самого детства привыкла ставить перед собой цели и всегда добиваться их. А еще Ольга несколько раз была замужем, в том числе за известным телеведущим Сергеем Дружко.
Отличница и талантливая спортсменка с ангельской внешностью
Ольга Чурсина родилась 25 декабря 1984 года в Москве. Ее родители далеки от актерской профессии, мама Елена, как известно, является педагогом с многолетним стажем.
Девочка росла активной и творческой, с раннего возраста занималась в секции художественной гимнастики в школе олимпийского резерва. В девять лет маленькая Оля увлеклась балетом. Артистка даже отучилась в академии хореографии при Большом театре и в дальнейшем регулярно выступала на сцене. В подростковом возрасте Чурсина даже успела посотрудничать с балетом «Тодес» Аллы Духовой.
Стройная Ольга также пробовала силы в качестве модели. Успеху в карьере способствовали внешние данные и высокий рост (174 см). Девушка окончила школу при Театре моды и даже сотрудничала с модельным агентством Вячеслава Зайцева.
В итоге красавица все же сделала выбор в пользу актерства. В 2002 году москвичка с первой попытки поступила на актерское отделение режиссерского факультета РАТИ. Она была прилежной и исполнительной студенткой, поэтому окончила вуз с красным дипломом.
Юная Оля Чурсина, 2007 год. Фото: соцсети
Успешный кинодебют и знакомство со звездными коллегами по цеху
Впервые Ольга появилась на экране в 2002 году. В этом году ее утвердили на роль юной балерины Лены Ильинской в мелодраме «Виллисы». Работать молодой артистке выпало с более опытными коллегами — Еленой Сафоновой и Игорем Петренко.
После удачного дебюта Ольгу пригласили на съемки боевика «Марш-бросок», где она работала в компании Владимира Волги, Александра Балуева и Сергея Гармаша. История о событиях чеченской войны навсегда осталась в памяти Ольги, а военные стали для нее примером мужества, признавалась сама девушка.
Далее были знаменитые проекты «Родственный обмен» и «Примадонна». Но популярность пришла к ней в 2007 году, когда вышла мелодрама «Сердцу не прикажешь». В ней актриса сыграла главную героиню Александру.
Ольга также порадовала поклонников участием в психологическом триллере «Синдром дракона», в котором воплотила героиню однофамилицы, актрисы Людмилы Чурсиной, в молодости. После этой ленты красавица решила сделать перерыв и заняться общественной деятельностью.
Владимир Волга и Ольга Чурсина в фильме «Марш-бросок». Фото: кадр из фильма «Марш-бросок»
Помогала пострадавшим, посещала дома престарелых
После 2014 года Ольга помогала пострадавшим на Донбассе. Ей предложили возглавить проект «Глаза ребенка — зеркало мира», целью которого является помощь детям, пострадавшим от боевых действий. Она без колебания согласилась.
Позднее актриса познакомилась с Дмитрием Саблиным и присоединилась к его движению «Боевое братство». В 2018 году Чурсина примкнула к движению Putin Team. В сентябре того же года она поучаствовала в акции «С уважением к прошлому», посетив пансионат для престарелых.
Следующий год ознаменовался назначением на пост главы Фонда общественных и культурно-просветительских инициатив имени Константина Бальмонта, деятельность которого направлена на культурное развитие детей и молодежи.
Ольга занимается общественной деятельностью и старается помочь нуждающимся. Фото: соцсети
Несчастливый первый брак и отношения с Дружко
Первым мужем Чурсиной был актер Алексей Нагрудный. Их знакомство состоялось на съемочной площадке сериала «Сердцу не прикажешь». Звезды быстро почувствовали симпатию друг к другу.
Роман развивался стремительно. Влюбленные не только расписались в ЗАГСе, но и обвенчалась в церкви. Вскоре пара все-таки развелась из-за частых скандалов. Чурсина приняла решение погрузиться в работу.
Спустя некоторое время девушка познакомилась с телеведущим Сергеем Дружко, который старше ее на 16 лет. Избранник помог девушке избавиться от депрессии, окружил заботой и вниманием. В итоге ребята поженились, а в 2014 году Чурсина родила сына Платона.
Обрести счастье в личной жизни с избранником не вышло, последовал развод. Сейчас Ольга предпочитает не афишировать информацию о личной жизни.
Брак Чурсиной и Нагрудного распался вскоре после свадьбы из-за частых ссор. Фото: соцсети
Ольга Чурсина сейчас
Звезда продолжает вести активную общественно-политическую жизнь. Участвует в сборе гуманитарной помощи беженцам и помогает детям. В апреле 2022-го она сообщила поклонникам о том, что получила удостоверение помощника депутата Госдумы от «Единой России» Анны Кузнецовой.
Брак с Сергеем Дружко также довольно быстро распался. Фото: соцсети
Интересные факты
1. Поклонники отмечают внешнее сходство Ольги и артистки Кристины Орбакайте. Они даже успели сняться в одном проекте — «Любовь-морковь — 3».
2. В прошлом Чурсина успела попробовать силы на телевидении, снималась в юмористических шоу «33 веселых буквы» и «Большая разница».