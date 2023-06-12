Писал песни для группы «Руки Вверх!», долгое время оставался в тени: творчество и личная жизнь брата Сергея Жукова

Биография певца

Михаил Жуков — младший брат вокалиста знаменитой поп-группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова. Несмотря на разницу в возрасте между родственниками (семь лет), Михаил успел засветиться во многих творческих проектах, а в свое время даже помогал писать треки для популярного в 1990-е и 2000-е коллектива. Скромный, но харизматичный, талантливый и такой же семьянин, как брат. Все это о Михаиле Жукове.

Тянулся за старшим братом, был любимцем учителей

Михаил родился 23 мая 1983 года в Димитровграде, Ульяновская область. Парень был младшим ребенком в семье Лилии и Евгения Жуковых. Отец мальчиков был слесарем-наладчиком, а мама работала преподавателем музыки. Женщина старалась привить детям любовь к искусству.

Как вспоминал Михаил, в раннем детстве интересы братьев не совпадали. Но позже мальчик стал тянуться за Сережей. После того как старший увлекся единоборствами и начал регулярно ходить в спортивный зал, Жуков-младший старался копировать его действия и бил кулаками по тяжелому мешку с сахаром.

В школе Михаил учился хорошо и обладал статусом любимца учителей. Параллельно парень посещал музыкальную школу, но музыка его привлекала гораздо меньше, чем спорт. Особенно любил он играть в футбол.