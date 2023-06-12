Писал песни для группы «Руки Вверх!», долгое время оставался в тени: творчество и личная жизнь брата Сергея Жукова

Биография певца
Михаил Жуков — младший брат вокалиста знаменитой поп-группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова. Несмотря на разницу в возрасте между родственниками (семь лет), Михаил успел засветиться во многих творческих проектах, а в свое время даже помогал писать треки для популярного в 1990-е и 2000-е коллектива. Скромный, но харизматичный, талантливый и такой же семьянин, как брат. Все это о Михаиле Жукове.
Тянулся за старшим братом, был любимцем учителей
Михаил родился 23 мая 1983 года в Димитровграде, Ульяновская область. Парень был младшим ребенком в семье Лилии и Евгения Жуковых. Отец мальчиков был слесарем-наладчиком, а мама работала преподавателем музыки. Женщина старалась привить детям любовь к искусству.
Как вспоминал Михаил, в раннем детстве интересы братьев не совпадали. Но позже мальчик стал тянуться за Сережей. После того как старший увлекся единоборствами и начал регулярно ходить в спортивный зал, Жуков-младший старался копировать его действия и бил кулаками по тяжелому мешку с сахаром.
В школе Михаил учился хорошо и обладал статусом любимца учителей. Параллельно парень посещал музыкальную школу, но музыка его привлекала гораздо меньше, чем спорт. Особенно любил он играть в футбол.
Маленький Миша с мамой и старшим братом Сережей. Фото: соцсети
Однажды Сергей принес домой кассеты с песнями групп «Мальчишник» и «Сектор газа». Тогда основным интересом братьев стало музыкальное творчество. Миша всем сердцем полюбил шансон, поп-музыку, рэп.
После окончания школы Жуков стал студентом Российского института интеллектуальной собственности. Там юный Михаил отучился на юридическом факультете. Получив специализацию в области авторского права, молодой человек остался в Москве.
Еще в студенческий период биографии Михаил начал карьеру в Pro.Web, где был менеджером по проектам. В 2007 году он возглавил креативный отдел в I LIKE MUSIC, а позднее стал менеджером в Real Records.
Михаил быстро освоил гитару и стал помогать брату записывать хиты для группы. Фото: соцсети
На заре карьеры певца Михаил участвовал в различных проектах, а потом и вовсе организовал группу «Добре». В молодости он совместно с Денисом Доценко исполнял композиции, которые совмещали в себе рэп и поп-музыку. Однако чаще всего парни играли только для своих родных и друзей.
Доценко чаще всего читал рэп, а Жуков пел. Артисты записали такие композиции, как «Король эпохи» и «Незаправленная кровать». В целом в репертуаре команды песен было немного, альбом выпускать они не планировали.
Как-то поклонники коллектива поинтересовались, будет ли дуэт перепевать песни популярной группы «Руки Вверх!». Жуков объяснил, что считает это плохим и ненужным пиаром. Просуществовав какое-то время, коллектив распался. Начиная с 2013 года Михаил записал несколько песен с малоизвестными музыкантами, среди которых группы «Единое братство» и Opium Project.
Выступления Жуковых и сольное творчество
В 2014 году пошли слухи о совместном проекте представителей семьи Жуковых. Младший брат Сергея легко влился в формат «Руки Вверх!», ведь он тоже успел приложить руку к созданию хитов коллектива.
Миша Жуков в юности. Фото: соцсети
Дебютной песней ребят стала композиция «Ты мое море». На нее сняли клип, который пользовался популярностью и был в горячей ротации. Съемки проходили на острове Самуи.
В 2015 году Жуковы выпустили первый совместный альбом «Засыпай». В набор музыкальных композиций, помимо одноименной песни, вошли «Ты мое море» и «Она называла это любовью». В дальнейшем репертуар продолжил пополняться и другими совместными композициями. В 2016 году состоялась премьера трека Жуковых «Медуза».
Михаил в перерывах между записями песен успевал заниматься и сольным творчеством. В октябре 2018 года исполнитель представил новую песню «Зая». Танцевальный трек высоко оценили его поклонники.
Следующая новинка получила название «R’n’B о Любви». Она была представлена в 2019-м на осеннем концерте коллектива «Руки Вверх!».
В 2020 году часть концертов пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. В этот период Михаил не выпускал новые треки, но поддерживал брата и племянника, дебютировавшего в качестве сольного исполнителя. Под конец 2021 года певец выпустил композицию «3-2-1-0».
Сергей и Михаил во время одного из совместных концертов. Фото: соцсети
Неудачные отношения, депрессия и любовь поклонницы
Несколько лет назад Михаил пережил неудачный опыт отношений. Они продлились семь лет и закончились разрывом с избранницей в 2011 году. Артист тяжело переживал это, даже впал в депрессию, но ему помог старший брат. Сергей начал брать родственника на гастроли и тусовки. Однажды старший даже объявил, что Михаил засиделся в холостяках и пора подыскать ему подходящую невесту среди поклонниц.
Вскоре Жуков встретил свою любовь. Летом 2017 года Михаил женился на девушке по имени Полина. Торжественная регистрация прошла в Гагаринском загсе. Вместо свадебных нарядов молодожены надели одинаковые футболки с надписями: «Надо ж было так влюбиться, что решили пожениться», поверх которых — клетчатые рубашки.
После неудачных отношений и депрессии Михаил вновь обрел свое счастье. Фото: соцсети
Для ресторана супруги переоделись. Невеста предстала перед гостями в элегантном платье с открытыми плечами, а жених — в классическом костюме с галстуком.
А уже в 2018 году Михаил и его жена впервые стали родителями: у пары родилась дочь Алиса. Сейчас певец счастлив в личной жизни и старается проводить все свободное время вместе с семьей.
Михаил Жуков сейчас
Артист продолжает писать песни и радовать поклонников зажигательными выступлениями, часто гастролирует вместе с группой «Руки Вверх!». В 2022 году исполнитель побывал в Нижнем Новгороде, Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге.
В мае Михаил завершил работу над песней «Не мое», премьеру которой приурочил к своему дню рождения.
Михаил обожает рыбалку и проводить время с любимой семьей. Фото: соцсети
Интересные факты
1. Среди увлечений знаменитости — рыбалка. Фото улова артист размещает на личной странице в соцсетях.
2. Самым любимым фильмом Жуков назвал «Любовь и голуби». Также ему нравятся «Поймай меня, если сможешь» и «Перл Харбор».