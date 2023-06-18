Отец Киркорова положил глаз на медсестру, а Дибров уволил домработницу

Звезды сами себе борщ не варят и ковры не пылесосят - все это и многое другое делают помощники по хозяйству. Чаще всего прислугу нанимают в загородные дома в Подмосковье, куда перебралось большинство обеспеченных и знаменитых людей.
120 - 150 тыс. руб.: медсестра-сиделка с проживанием
Пожилые артисты нередко решаются на проживание с сиделками или помощницами, чтобы всегда был рядом человек, который и прием лекарств проконтролирует, и давление измерит, и укол сделает, и скорую вызовет, и на прогулку выведет, и сериал с тобой обсудит.
Чаще всего берут помощниц со средним медицинским образованием - медсестер, с проживанием в отдельной комнате. Получают они прилично - уж куда больше, чем медсестра в больнице.
Иногда такая работа заканчивается романтично: так, сиделка Бедроса Киркорова стала его дамой сердца. У 90-летнего отца Филиппа роман с 43-летней Олесей Ивановой из Брянской области. Иванова уже побывала с Киркоровым на ток-шоу, где отрицала скорую свадьбу: «Я просто ему помогаю. В мои обязанности входит контроль лекарств, артериального давления и сатурации. Готовлю как помощница».
Но Бедрос знает законы шоу-бизнеса (чем сногсшибательнее история, тем чаще обсуждают ее героев), потому интригует и не отрицает возможного романа: «Олеся ни на что не претендует. Она со мной 24 на 7. Не дает мне сейчас ничего делать. Человек, который обо мне заботится».
75-летний Бари Алибасов второй год доверяет сиделке Елене Калининой, которая приехала в Москву из Донецка. У Лены есть своя комната в квартире продюсера. На ней уборка, приготовление пищи, оплата коммунальных счетов, контроль здоровья Бари Каримовича (уколы, давление и т. д.). На прогулки и по магазинам они любят ходить вдвоем.
У 83-летней Светланы Светличной проблемы с памятью, потому проживающая с ней сиделка следит, чтобы артистка принимала лекарства.
120 - 150 тыс. руб.: няня с проживанием
У рэпера Джигана и его жены, блогера и предпринимательницы Оксаны Самойловой, четверо детей. С семьей проживают две няни для младших детей.
А вот дочери композитора Игоря Николаева и его жены Юлии Проскуряковой с изучением английского помогла англоязычная няня-филиппинка.
Нянь для звездных семей подбирают в агентстве для обеспеченных людей - обещают безупречную репутацию, педагогическое или психологическое образование.
У Ксении Бородиной нянь уже нет, так как дочки подросли, но для них она наняла персонального водителя - он отвозит девочек в гимназию и забирает обратно.
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80 - 100 тыс. руб.: помощник по хозяйству
Кто-то ищет прислугу по рекомендациям друзей, но большинство звезд делают это через агентства по найму домашнего персонала. Самый распространенный запрос для работы в загородных домах - на супружескую пару помощников по дому.
Женщина-домработница поддерживает чистоту в доме, стирает и гладит вещи, контролирует отправку одежды в химчистку, ухаживает за комнатными растениями, заботится о домашних питомцах. За дополнительную плату помогает готовить пищу - тогда к месячному окладу добавляют еще 20 - 30 тыс. руб.
А мужчина-помощник по хозяйству поддерживает работу всех коммуникаций дома в рабочем состоянии, делает мелкий ремонт, ездит закупать продукты и выполняет другие бытовые поручения. Его средняя зарплата - 100 тыс. руб. Пары чаще всего проживают на территории загородного дома звезды - как правило, это супруги, приехавшие из ближнего зарубежья.
Ни Полине, ни тем более Дмитрию не приходится трудиться по дому. Фото: Persona Stars
Дмитрий Дибров рассказал о прислуге в своем доме: «Мы обычно берем супружескую пару. Некоторые привозили своих детишек на лето с нашего позволения, и они играли с нашими детишками. Последний раз был очень хороший мужчина - безупречный, руки растут откуда надо. Но его жена…
К нам пришли гости, мы за отдельные деньги просим помочь, а она говорит, что у нее рабочий день окончен. Жена была вынуждена отрываться от гостей и заниматься посудой. И готовила эта женщина не очень хорошо». В итоге прислугу Дибровы поменяли - новых кандидатов им предоставило агентство.
Лола стала для Волочковой больше чем помощницей. Фото: соцсети
У Анастасии Волочковой на территории ее особнячка в гостевом доме уже много лет живут ее помощники по хозяйству - супруги Рустам и Лолита. За время работы на Волочкову у них родилось трое детей. Балерина говорит, что Рустам и Лолита - идеальные помощники, благодарные и близкие ей по духу люди.
Когда Лола серьезно заболела, Волочкова оплатила ей лечение в хорошей клинике. Три месяца назад балерина за доплату сделала Лолу еще и своей личной помощницей - она сопровождает Анастасию на все мероприятия, формирует график выступлений, интервью и другой занятости.