Отец Киркорова положил глаз на медсестру, а Дибров уволил домработницу

Звезды сами себе борщ не варят и ковры не пылесосят - все это и многое другое делают помощники по хозяйству. Чаще всего прислугу нанимают в загородные дома в Подмосковье, куда перебралось большинство обеспеченных и знаменитых людей.

120 - 150 тыс. руб.: медсестра-сиделка с проживанием

Пожилые артисты нередко решаются на проживание с сиделками или помощницами, чтобы всегда был рядом человек, который и прием лекарств проконтролирует, и давление измерит, и укол сделает, и скорую вызовет, и на прогулку выведет, и сериал с тобой обсудит.

Чаще всего берут помощниц со средним медицинским образованием - медсестер, с проживанием в отдельной комнате. Получают они прилично - уж куда больше, чем медсестра в больнице.

Иногда такая работа заканчивается романтично: так, сиделка Бедроса Киркорова стала его дамой сердца. У 90-летнего отца Филиппа роман с 43-летней Олесей Ивановой из Брянской области. Иванова уже побывала с Киркоровым на ток-шоу, где отрицала скорую свадьбу: «Я просто ему помогаю. В мои обязанности входит контроль лекарств, артериального давления и сатурации. Готовлю как помощница».

Но Бедрос знает законы шоу-бизнеса (чем сногсшибательнее история, тем чаще обсуждают ее героев), потому интригует и не отрицает возможного романа: «Олеся ни на что не претендует. Она со мной 24 на 7. Не дает мне сейчас ничего делать. Человек, который обо мне заботится».

75-летний Бари Алибасов второй год доверяет сиделке Елене Калининой, которая приехала в Москву из Донецка. У Лены есть своя комната в квартире продюсера. На ней уборка, приготовление пищи, оплата коммунальных счетов, контроль здоровья Бари Каримовича (уколы, давление и т. д.). На прогулки и по магазинам они любят ходить вдвоем.

У 83-летней Светланы Светличной проблемы с памятью, потому проживающая с ней сиделка следит, чтобы артистка принимала лекарства.

120 - 150 тыс. руб.: няня с проживанием

У рэпера Джигана и его жены, блогера и предпринимательницы Оксаны Самойловой, четверо детей. С семьей проживают две няни для младших детей.

А вот дочери композитора Игоря Николаева и его жены Юлии Проскуряковой с изучением английского помогла англоязычная няня-филиппинка.

Нянь для звездных семей подбирают в агентстве для обеспеченных людей - обещают безупречную репутацию, педагогическое или психологическое образование.

У Ксении Бородиной нянь уже нет, так как дочки подросли, но для них она наняла персонального водителя - он отвозит девочек в гимназию и забирает обратно.

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80 - 100 тыс. руб.: помощник по хозяйству

Кто-то ищет прислугу по рекомендациям друзей, но большинство звезд делают это через агентства по найму домашнего персонала. Самый распространенный запрос для работы в загородных домах - на супружескую пару помощников по дому.

Женщина-домработница поддерживает чистоту в доме, стирает и гладит вещи, контролирует отправку одежды в химчистку, ухаживает за комнатными растениями, заботится о домашних питомцах. За дополнительную плату помогает готовить пищу - тогда к месячному окладу добавляют еще 20 - 30 тыс. руб.

А мужчина-помощник по хозяйству поддерживает работу всех коммуникаций дома в рабочем состоянии, делает мелкий ремонт, ездит закупать продукты и выполняет другие бытовые поручения. Его средняя зарплата - 100 тыс. руб. Пары чаще всего проживают на территории загородного дома звезды - как правило, это супруги, приехавшие из ближнего зарубежья.