Дочь Брюса Уиллиса: «Он еще помнит, кто я. И светится, когда видит меня»

Брюс Уиллис уже второй год серьезно болен, но только недавно актеру поставили верный диагноз. Родные рассказали, как теперь живет семья звезды «Крепкого орешка», «Пятого элемента» и еще пары десятков кинохитов.
Жены объединились
Лет пять назад Уиллис заметил, что ему сложно стало запоминать текст роли, потом показалось, что он слышит не все, что говорят… Но артист продолжал сниматься. Полтора года назад Уиллис вынужденно закончил карьеру, так как проблемы со здоровьем стало невозможно игнорировать: симптомы усилились, и артист иногда стал забывать слова, терять мысль и смысл разговора.
В 2022 году звезде кино диагностировали афазию (распад речи). Точный диагноз стал известен только в 2023-м, о нем сообщила жена Уиллиса, модель Эмми Хеминг: «Это лобно-височная деменция. К сожалению, проблемы с общением - только один из симптомов болезни, с которой столкнулся Брюс. Узнать наконец точный диагноз стало облегчением. Сегодня нет методов лечения этой болезни. Это реальность, которая, как мы надеемся, может измениться в ближайшие годы».
Когда Эмми с мужем, она старается улыбаться, заряжать его позитивом. Брюс не должен видеть ее слез. Фото: соцсети
Пока у актера частичная потери памяти, но он узнает близких, может передвигаться самостоятельно. Впоследствии ситуация с памятью может ухудшиться.
Брюс Уиллис и Эмми Хеминг живут в огромном доме в Лос-Анджелесе. У них две дочки: 11-летняя Мейбел и 9-летняя Эвелин. В Лос-Анджелесе также живет и первая семья актера - бывшая жена Деми Мур с их тремя дочерьми (35-летней Румер, 32-летней Скаут и 29-летней Таллулой). Хеминг и Мур даже подружились, чтобы вместе поддерживать Брюса.
Деми Мур напоминает Брюсу об их бурной молодости. Фото: соцсети
«Это сложное время для нашей семьи. И мы благодарны за вашу неизменную любовь, сострадание и поддержку, - обратилась Деми Мур к поклонникам Уиллиса от имени сразу двух жен и пяти дочек. - Мы проходим через это как крепкая семейная ячейка. Мы знаем, как много он значит для вас, как и вы для него. Как всегда говорил Брюс: «Живи на полную катушку». И вместе мы планируем сделать именно это».
Дядя актера Уилфрид Глием рассказал, что больше всего переживает старенькая мама Брюса - боится, что сын ее скоро не узнает. Дядя звезды сообщил свежую информацию об Уиллисе: «Он очень медленный, всегда присутствует легкая агрессивность, с ним уже невозможно нормально разговаривать. Такое поведение характерно для его клинического состояния».
44-летняя Эмми Хеминг иногда откровенничает с подписчиками в соцсетях о том, как ей тяжело, что она плачет каждый день, но не сдается: «Я получаю сообщения, где люди говорят мне: мол, я такая сильная. Но у меня нет выбора. Я воспитываю двоих детей, так что приходится двигаться дальше, делать повседневные дела. И все то, что я должна делать».
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Диснейленд и семейные вечера
Родные стараются сделать жизнь мужа и отца насыщенной событиями. На днях Эмми возила дочек и Брюса в Диснейленд и показала, как они все хохотали на каруселях.
Старшие дочери регулярно общаются с отцом. «Сейчас его гарантированно можно увидеть на первом этаже дома (где-то в огромном пространстве столовой и гостиной или в собственном кабинете), - рассказала Таллула. - К счастью, деменция не повлияла на его подвижность, и он еще помнит, кто я. И светится, когда я вхожу в комнату.
Одно из отличий этой болезни от деменции при Альцгеймере как раз в том, что на ранней стадии она характеризуется языковыми и двигательными нарушениями, в то время как во втором случае больше потеря памяти. У меня остается надежда, которую я так не хочу отпускать…» Таллула растрогала поклонников актера рассказом о том, как недавно разрыдалась на свадьбе подруги, когда ее отец говорил речь: «Внезапно я поняла, что мой папа не будет говорить обо мне на моей свадьбе. Это было разрушительно…»
Когда старшие дочери навещают Брюса Уиллиса, то показывают ему видео из их семейного архива, рассказывают яркие эпизоды из их общего прошлого. И записывают аудиофайлы со словами отца. На долгую память.