Дочь Брюса Уиллиса: «Он еще помнит, кто я. И светится, когда видит меня»

«Это сложное время для нашей семьи. И мы благодарны за вашу неизменную любовь, сострадание и поддержку, - обратилась Деми Мур к поклонникам Уиллиса от имени сразу двух жен и пяти дочек. - Мы проходим через это как крепкая семейная ячейка. Мы знаем, как много он значит для вас, как и вы для него. Как всегда говорил Брюс: «Живи на полную катушку». И вместе мы планируем сделать именно это».

Дядя актера Уилфрид Глием рассказал, что больше всего переживает старенькая мама Брюса - боится, что сын ее скоро не узнает. Дядя звезды сообщил свежую информацию об Уиллисе: «Он очень медленный, всегда присутствует легкая агрессивность, с ним уже невозможно нормально разговаривать. Такое поведение характерно для его клинического состояния».

44-летняя Эмми Хеминг иногда откровенничает с подписчиками в соцсетях о том, как ей тяжело, что она плачет каждый день, но не сдается: «Я получаю сообщения, где люди говорят мне: мол, я такая сильная. Но у меня нет выбора. Я воспитываю двоих детей, так что приходится двигаться дальше, делать повседневные дела. И все то, что я должна делать».

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Диснейленд и семейные вечера

Родные стараются сделать жизнь мужа и отца насыщенной событиями. На днях Эмми возила дочек и Брюса в Диснейленд и показала, как они все хохотали на каруселях.

Старшие дочери регулярно общаются с отцом. «Сейчас его гарантированно можно увидеть на первом этаже дома (где-то в огромном пространстве столовой и гостиной или в собственном кабинете), - рассказала Таллула. - К счастью, деменция не повлияла на его подвижность, и он еще помнит, кто я. И светится, когда я вхожу в комнату.

Одно из отличий этой болезни от деменции при Альцгеймере как раз в том, что на ранней стадии она характеризуется языковыми и двигательными нарушениями, в то время как во втором случае больше потеря памяти. У меня остается надежда, которую я так не хочу отпускать…» Таллула растрогала поклонников актера рассказом о том, как недавно разрыдалась на свадьбе подруги, когда ее отец говорил речь: «Внезапно я поняла, что мой папа не будет говорить обо мне на моей свадьбе. Это было разрушительно…»

Когда старшие дочери навещают Брюса Уиллиса, то показывают ему видео из их семейного архива, рассказывают яркие эпизоды из их общего прошлого. И записывают аудиофайлы со словами отца. На долгую память.