Медали, дети и мужья Елены Вяльбе: как легендарная спортсменка стала лучшей лыжницей ХХ века и многодетной мамой

Прославленная лыжница Елена Вяльбе знала не только победы – были в ее жизни и досадные проигрыши, причем не только в спорте, но и в личной жизни. Обрести семейное счастье получилось только со второго раза.
Магаданская лыжница
Елена Вяльбе в молодости. Фото: соцсети
Елена Трубицына (девичья фамилия спортсменки) родилась 20 апреля 1968 года в Магадане. Ее мама работала на складе, а отец был таксистом. Северный климат повлиял на выбор ее жизненного пути. Как только в Магадане выпадал снег, местные лыжники принимались бегать мимо дома, где жила Елена с родителями.
Девочка наблюдала за ними – и ей хотелось научиться так же, как они, уверенно рассекать лыжню. Мама отговаривала ее от спортивных тренировок: ей казалось, что это помешает дочке хорошо учиться. Но Лена успевала все: и добиваться успеха в спорте, и оставаться на хорошем счету в школе, и помогать родителям по дому.
Первые победы – в 13 лет
Карьера лыжницы началась для Елены, когда ей было 8 лет. Ее первые тренеры – Геннадий Попков и Виктор Ткаченко – быстро поняли, что в спорт пришла будущая чемпионка. Еще в статусе юниорки девочка добилась значительных успехов: с 11 лет она начала участвовать в международных состязаниях, в 13 лет стала победительницей на чемпионате страны, а спустя год ей присвоили звание «мастер спорта».
Лыжный спорт «по-взрослому»
Фото: кадр из фильма "Белый снег", 2021 г.
1986 год принес 18-летней советской лыжнице серебро и бронзу на соревнованиях в США, а в Италии тогда же она поднялась на верхнюю ступеньку пьедестала. Перейдя из юниоров во взрослый состав, девушка приняла участие в Кубке мира, хоть и без ощутимого результата. Зато гонка в Финляндии принесла Елене первое место.
К тому времени она вышла замуж за эстонского лыжника Урмаса Вяльбе и сменила фамилию. Спортивный сезон 1987-88 годов Елена пропустила, потому что забеременела – и наотрез отказалась делать аборт, хотя ее уговаривали выбрать карьеру. Впрочем, эта пауза никак не сказалась на способностях Елены: уже в 1989 году за победу в очередных соревнованиях ей вручили приз – Большой Хрустальный глобус.
Лучшая в мире
Чемпионат мира 1989 года в Лахти (Финляндия) в очередной раз подтвердил лидерские качества Елены Вяльбе: она вновь стала лучшей. Портреты молодой советской лыжницы появились во всех газетах, ей дали прозвище «магаданский самородок».
Награды следовали одна за другой – в 1990/91 году Елена победила на чемпионате мира в Италии, взяв сразу три золотые медали. А вот в 1992 году в Альбервиле Вяльбе стала третьей – зато в «золотой» командной эстафете.
Вскоре у Вяльбе появилась серьезная соперница – Лариса Лазутина. Она тоже оказалась сильной лыжницей, и порой Елене приходилось делить с ней первые места в личных гонках. Но Елена не сдавалась. На чемпионате мира в шведском городе Фалуне она завоевала две золотые медали.
Обидный проигрыш
А вот Олимпиада 1994 года принесла нашей лыжнице огорчение: Елена заболела незадолго до их начала, не успела полностью восстановиться, и более удачливые соперницы ее обошли. Это стало для нее сигналом к тому, что пора задуматься о смене тренера. Новым наставником чемпионки стал Александр Грушин. И это принесло результаты.
Золотые и серебряные награды и завершение карьеры
Тренер Елена Вяльбе. Фото: соцсети
На Кубке мира 1994/95 Елена Вяльбе стала безусловной чемпионкой: на его этапах она одержала 14 побед. Две золотые и одну серебряную медаль спортсменка получила на чемпионате мира. И следующий сезон прошел для нее под знаком успеха: по итогам этапов очередного Кубка мира Елене вручили 4 золотые и 3 серебряные медали.
Но по-настоящему триумфальным стал для Елены Вяльбе 1997 год. Чемпионат мира в норвежском городе Тронхейме принес ей абсолютную победу – она стала лучшей во всех видах соревнований и приняла награды от короля Норвегии. За чемпионатом последовала Олимпиада в Ногано, принесшая Вяльбе золото в эстафете. После этой убедительной победы 30-летняя Елена завершила спортивную карьеру, занявшись тренерской карьерой.
Сколько зарабатывает Елена Вяльбе и другие лыжники
Согласно данным СМИ, за 2020 год доход Елены Вяльбе составил 6,612 миллионов рублей. В ее собственности нет ни компаний, ни ценных бумаг. По документам у Вяльбе нет даже собственной квартиры – есть только автомобиль «Лексус» 2018 года. При этом Елена Вяльбе не раз говорила в интервью, что лыжный спорт не приносит спортсменам больших доходов:
«Лыжные гонки получают очень скромные деньги, по сравнению со многими другими видами спорта. Для того, чтобы получить какие-то деньги, нужно быть в топ-спортсменах. Я знаю только что за чемпионат мира, за первое место, это было еще с тех времен, когда я бегала, 3000 долларов, ну, будут пересчитаны в рублях и, соответственно, за вычетом всех налогов».
Елена Вяльбе – тренер, шеф и президент Федерации лыжных гонок
Елена Вяльбе с сыном. Фото: соцсети
В Подмосковье Елена Вяльбе стала тренировать ребят из детских домов – и вырастила из многих серьезных спортсменов. Имя знаменитой лыжницы присвоено магаданской спортивной школе – Вяльбе шефствует над ее воспитанниками, снабжая их формой и снаряжением.
В 2001 году Елена Вяльбе заняла пост советника губернатора Московской области и возглавила клуб «Деловая женщина Подмосковья». Вскоре она стала главным тренером сборных команд России, а в 2010 году – президентом Федерации лыжных гонок России. Кроме того, Елена Вяльбе – руководитель Ассоциации лыжных видов спорта России.
Два мужа и трое детей
Елена Вяльбе со вторым мужем - Максимом. Фото: соцсети
В 1987 году Елена вышла замуж за эстонского лыжника Урмаса Вяльбе, родила в этом браке сына Франца, но с мужем рассталась, едва мальчику исполнился год. Второго мужа спортсменки зовут Максимом, он бизнесмен, в 2002 году у пары родилась дочь Полина.
А в 2014 году 45-летняя Елена Вяльбе родила еще одну девочку, Варвару, удивив этим всех, кто ее знает. Начиная свою спортивную карьеру, Елена отличалась хрупкостью и стройностью – она весила всего 54 кг при росте 164 см, но после рождения второй дочери довольно заметно прибавила в весе.
Фильм о чемпионке
Ольга Лерман в роли Елены Вяльбе. Фото: кадр из фильма "Белый снег"
Елена Вяльбе стала настоящей легендой спорта. В 2020 году был снят биографический фильм о ней – «Белый снег». Роль Елены исполнила Ольга Лерман, ее маму сыграла Анна Уколова.
Спортсменка продолжает возглавлять Федерацию лыжных гонок России, а вот в состав совета FIS Вяльбе на этот раз не вошла – против ее кандидатуры были главы лыжных федераций Польши, Швеции и Финляндии. Российские спортсмены и тренеры в один голос назвали это решение политизированным.
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Елена Вяльбе с дочками. Фото: Global Look Press
Елена Валерьевна высказывается против выступлений российских спортсменов на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Вместо этого Вяльбе предлагает создать российский «Тур-де Ски»: для нее очень важно, чтобы российские спортсмены не потеряли возможности участвовать в крупных соревнованиях.