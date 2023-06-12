Медали, дети и мужья Елены Вяльбе: как легендарная спортсменка стала лучшей лыжницей ХХ века и многодетной мамой

1986 год принес 18-летней советской лыжнице серебро и бронзу на соревнованиях в США, а в Италии тогда же она поднялась на верхнюю ступеньку пьедестала. Перейдя из юниоров во взрослый состав, девушка приняла участие в Кубке мира, хоть и без ощутимого результата. Зато гонка в Финляндии принесла Елене первое место.

К тому времени она вышла замуж за эстонского лыжника Урмаса Вяльбе и сменила фамилию. Спортивный сезон 1987-88 годов Елена пропустила, потому что забеременела – и наотрез отказалась делать аборт, хотя ее уговаривали выбрать карьеру. Впрочем, эта пауза никак не сказалась на способностях Елены: уже в 1989 году за победу в очередных соревнованиях ей вручили приз – Большой Хрустальный глобус.

Лучшая в мире

Чемпионат мира 1989 года в Лахти (Финляндия) в очередной раз подтвердил лидерские качества Елены Вяльбе: она вновь стала лучшей. Портреты молодой советской лыжницы появились во всех газетах, ей дали прозвище «магаданский самородок».

Награды следовали одна за другой – в 1990/91 году Елена победила на чемпионате мира в Италии, взяв сразу три золотые медали. А вот в 1992 году в Альбервиле Вяльбе стала третьей – зато в «золотой» командной эстафете.

Вскоре у Вяльбе появилась серьезная соперница – Лариса Лазутина. Она тоже оказалась сильной лыжницей, и порой Елене приходилось делить с ней первые места в личных гонках. Но Елена не сдавалась. На чемпионате мира в шведском городе Фалуне она завоевала две золотые медали.

Обидный проигрыш

А вот Олимпиада 1994 года принесла нашей лыжнице огорчение: Елена заболела незадолго до их начала, не успела полностью восстановиться, и более удачливые соперницы ее обошли. Это стало для нее сигналом к тому, что пора задуматься о смене тренера. Новым наставником чемпионки стал Александр Грушин. И это принесло результаты.

Золотые и серебряные награды и завершение карьеры

