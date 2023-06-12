Почему красавица Татьяна Веденеева живет одна: два мужа и два развода «тети Тани» из «Спокойной ночи, малыши!»

Карьера Татьяны Веденеевой расцвела в середине 80-х – именно тогда ведущую «тетю Таню» полюбили маленькие зрители программы «Спокойной ночи, малыши!» и их родители. Улыбчивая, добрая, искренняя, Татьяна Вениаминовна была самой популярной ведущей и одной из самых красивых медийных лиц страны. Но однажды ей пришлось уволиться с телевидения.
Строгое воспитание и увлечение астрономией
Татьяна Веденеева в молодости. Фото: кадр из фильма "Сержант милиции", 1974 г.
Татьяна Веденеева родилась 10 июля 1953 года в городе Волгограде, который в то время носил название Сталинград. Ее мама работала лаборантом на заводе, отец на том же заводе был матером цеха. Девочку назвали, как и многих тогда, Татьяной – в честь пушкинской Татьяны Лариной: такая была мода. Впрочем, дома дочку называли Яной и Танюшкой.
В 6 лет девочка пошла в школу. Учеба давалась ей без труда, но больше всех школьных премудростей Таню интересовали звезды и планеты: она мечтала поскорее вырасти и стать астрономом. Впрочем, поступать в МГУ после школы она даже не стала пробовать – была уверена, что без золотой медали ее не примут.
Зато Татьяна стала заниматься в драмкружке – пошла туда просто из любопытства и за компанию с подружкой. Ее приняли, подружку – нет. И у девушки появилась новая мечта: теперь она бредила театром. Однако ей пришлось преодолевать сопротивление родителей. Дело в том, что они воспитывали дочь очень строго: не отпускали на танцы, требовали, чтобы возвращалась домой не позднее восьми часов. А театр, в их понимании, был не тем местом, где они хотели бы видеть свою дочь.
Поступила в ГИТИС тайком от родителей
Татьяна Веденеева в фильме "Здравствуйте, я ваша тетя!" Фото: кадр из фильма
Но было уже поздно – на пути к мечте Татьяна готова была преодолеть все преграды. Втайне от мамы с папой она направила запрос в ГИТИС – чтобы узнать, какие документы понадобятся для поступления. И поступила! Юная 16-летняя абитуриентка, читавшая отрывок из «Гадкого утенка» Андерсена, выгодно отличалась от более взрослых и серьезных претендентов. Уже на первых летних каникулах Веденеева снялась в своем первом фильме – «Много шума из ничего».
Первые роли в кино
Окончив вуз, Веденеева устроилась на работу в театр имени Маяковского. Но почти сразу начались проблемы из-за отсутствия столичной прописки. Многие решали этот вопрос с помощью фиктивных браков, но для Татьяны этот вариант был неприемлемым.
К тому времени она уже имела солидный для ее возраста опыт работы в кино – снялась в картинах «Сержант милиции», «Здравствуйте, доктор!», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Это мы не проходили»… Но без московской прописки ее больше не приглашали и в кино.
«Спокойной ночи, малыши!» и другие программы
Татьяна Веденеева в программе "Спокойной ночи, малыши!" Фото: кадр из программы
Узнав о конкурсе дикторов, проходящем на телестудии, Татьяна отправилась туда – в простой мальчишеской стрижкой и без макияжа. Прочитала какую-то передовицу из газеты – и ее приняли на работу. Первое время приходилось выходить в ночные смены – рабочий день в Останкино начинался затемно. Так прошел год.
А потом Веденееву взяли ведущей в детскую программу «Спокойной ночи, малыши!», и она стала известной на всю страну «тетей Таней». Вскоре ее узнала и взрослая часть зрителей – Татьяна Веденеева стала ведущей «Голубых огоньков», музыкальных передач к разнообразным праздникам. Вела она и «Будильник» - любимую передачу детей, которая выходила по воскресеньям. В «Будильнике» вместе с постоянной ведущей появлялись в забавных образах многие знаменитые артисты.
Успех в Японии
Татьяна Веденеева в начале карьеры телеведущей. Фото: соцсети Виктора Дьяконова
Так главной работой для Татьяны стало телевидение. С карьерой киноактрисы пришлось проститься. Ее не раз приглашали сниматься, но она уже была связана контрактом – пришлось сделать выбор в пользу ТВ, ведь к тому времени Веденеева уже точно знала: работа ведущей – это именно то, чем она хочет заниматься в жизни и дальше. Она вела телевизионные программы не только в нашей стране – работала и во Франции, и в других государствах. А в Японии ее даже сделали президентом центральной телерадиокомпании.
Обидное увольнение
В Москве она выпускала и собственные сюжеты для передачи «Доброе утро» - например, рассказывала зрителям о первом «Макдональдсе» в столице, о беженцах из Баку и о других ярких событиях времен перестройки. Она чувствовала себя на своем месте, очень любила свою работу.
Тем обиднее Татьяне Веденеевой было услышать грубый отказ руководства на ее просьбу дать ей несколько дней отпуска за свой счет – она не успевала завершить дела в Лондоне. Ей сказали: или работай, или увольняйся! Так получилось, что в 90-х популярная ведущая исчезла с экранов.
Возвращение после долгой паузы
Татьяна Веденеева в программе "Мир в твоей тарелке". Фото: соцсети Виктора Дьяконова
Уйдя с телевидения, Веднеева некоторое время занималась бизнесом по изготовлению и продаже соусов. Ездила по делам то в Англию, то во Францию. И только в начале 2000-х поклонники вновь увидели ее на экране: в качестве ведущей программ «Полезный день», «Татьянин день», «Мир в твоей тарелке», «Модный журнал». Несколько месяцев она появлялась в эфире передачи «Формула любви», за ней последовала еще одна – «В наше время».
Это время стало удачным для Татьяны Вениаминовны: она снова играла в театре, снялась в нескольких фильмах – «Три звезды», «Млечный путь»… Казалось, у актрисы открылось второе дыхание: например, в спектакле «Рок-н-ролл на закате» она исполняла сразу несколько ролей, причем и пела, и танцевала на сцене. При росте 176 см актриса весит около 60 кг.
Заработки и недвижимость Татьяны Веденеевой
Татьяна Веденеева и сегодня остается одной из самых популярных ведущих. Фото: Global Look Press
Основной источник дохода для Татьяны Веденеевой – производство соусов: аджики, ткемали и других. У актрисы есть собственный дом в Подмосковье, а кроме того – недвижимость в Латвии и во Франции.
Первая любовь – художник на 13 лет старше
В 22 года Татьяна вышла замуж за художника Валерия Шапошникова, который был старше на 13 лет. В этом браке в 1983 году родился сын Дмитрий. Повзрослев, он выбрал для себя литературную деятельность: известность мамы его порой «напрягала», и он старался избегать шумных светских мероприятий, предпочитая тишину и уединение.
Татьяна Веденеева рассталась с Шапошниковым еще в 90-х – поняв, что муж, чувствуя свою невостребованность, злоупотребляет алкоголем и подает дурной пример сыну. Впрочем, через некоторое время Валерий Шапошников сумел вновь «войти в обойму». Его картины снова продавались, он добился определенного успеха. И с сыном наладил отношения: Дмитрий много общался с отцом. Когда Шапошникову поставили диагноз «рак легких», сын до последнего был рядом с ним. Художника не стало в 2016 году.
Второй муж - юрист
Татьяна Веденеева и Юрий Бегалов. Фото: соцсети
Во второй раз Татьяна Веденеева вышла замуж за юриста Юрия Бегалова – они познакомились, когда она брала у него интервью. Актриса очень хотела еще раз стать мамой, но из этого ничего не получилось: она забеременела, но произошел выкидыш, так что Дмитрий так и остался ее единственным ребенком. Вместе с супругом Веденеева занималась прибыльным бизнесом – выпуском экологически чистых соусов, и сейчас она остается на посту исполнительного директора фирмы «Трест Б».
А вот семейное счастье рухнуло после того, как актриса узнала о том, что у мужа есть другая женщина, и у них скоро родится ребенок. Расставшись после 15 лет брака, бывшие супруги сумели сохранить нормальные отношения и остаться деловыми партнерами.
Попытки омолодиться с помощью хирургов
Татьяна Веденеева до и после пластики. Фото: Global Look Press и соцсети
Некоторое время назад широко обсуждались изменения во внешности популярной ведущей, появившиеся явно в результате вмешательства пластических хирургов. Веденеева и не скрывала того, что пыталась омолодиться с их помощью:
«Люди не рождаются с морщинами и мешками под глазами — они появляются с возрастом. Их не то что можно корректировать, а даже нужно, если есть на это деньги и если вы хотите выглядеть хорошо и современно».
Актриса откровенно рассказала о том, что ей сделали блефаропластику во Франции, причем не слишком удачно, однако Татьяна Вениаминовна не стала поднимать шума по этому поводу, считая, что ей самой надо было заранее изучить все нюансы подобного вмешательства.
Татьяна сейчас - последние новости, планы, хобби
Татьяна Веденеева с сыном Дмитрием. Фото: кадр из программы "Пока все дома"
Период самоизоляции из-за пандемии прошел для Веденеевой под знаком волонтерства: она читала по Zoom сказки, которые слушали заболевшие дети и их родители в госпитале. Татьяна Вениаминовна продолжает играть в театре, из последних по времени киноработ можно отметить роль в сериале «Детектив на миллион».
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Татьяна Веденеева в сериале "Детектив на миллион". Фото: кадр из сериала
А еще она – главный редактор журнала «Про детей». Живет телеведущая в Подмосковье – построила дом и перебралась туда в 2020 году. Сын подарил ей множество комнатных растений, за которыми она с удовольствием ухаживает. Поклонники могли видеть Веденееву в качестве гостьи на передачах «Звезды сошлись» и «Мой герой» - Татьяна Вениаминовна рассказывала о профессиональных секретах и о том, как живет сегодня. По ее словам, замуж она больше не стремится – ей вполне комфортно жить одной.