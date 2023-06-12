Почему красавица Татьяна Веденеева живет одна: два мужа и два развода «тети Тани» из «Спокойной ночи, малыши!»

Татьяна Веденеева родилась 10 июля 1953 года в городе Волгограде, который в то время носил название Сталинград. Ее мама работала лаборантом на заводе, отец на том же заводе был матером цеха. Девочку назвали, как и многих тогда, Татьяной – в честь пушкинской Татьяны Лариной: такая была мода. Впрочем, дома дочку называли Яной и Танюшкой.

В 6 лет девочка пошла в школу. Учеба давалась ей без труда, но больше всех школьных премудростей Таню интересовали звезды и планеты: она мечтала поскорее вырасти и стать астрономом. Впрочем, поступать в МГУ после школы она даже не стала пробовать – была уверена, что без золотой медали ее не примут.

Зато Татьяна стала заниматься в драмкружке – пошла туда просто из любопытства и за компанию с подружкой. Ее приняли, подружку – нет. И у девушки появилась новая мечта: теперь она бредила театром. Однако ей пришлось преодолевать сопротивление родителей. Дело в том, что они воспитывали дочь очень строго: не отпускали на танцы, требовали, чтобы возвращалась домой не позднее восьми часов. А театр, в их понимании, был не тем местом, где они хотели бы видеть свою дочь.

Поступила в ГИТИС тайком от родителей

