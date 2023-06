Таня плюс Валера: как Буланова замуж выходила и что там происходило

54-летняя певица Татьяна Буланова вышла замуж за 35-летнего бизнесмена Валерия Руднева. Свадьбу отгуляли в родном для молодоженов Санкт-Петербурге. «Телепрограмма» узнала о самом дорогом подарке, который получила невеста.

Из загса вынес на руках

«Так поздно встретила тебя, но в этот миг я знаю, что теперь твоя…» - с 1991 года поет Татьяна Буланова в песне «Не плачь». И допелась! Татьяна вышла замуж в третий раз в 54 года и говорит, что впервые чувствует рядом с собой крепкое мужское плечо:

«Он заботливый мужчина, который все взял на себя. Всю жизнь я была сильной женщиной, а сейчас наконец перестала «вести «КамАЗ».

У Валерия Руднева спортивное прошлое - он теннисист, в 2013 году выиграл международный мужской профессиональный турнир. Потом со спортом завязал и занялся бизнесом. Свадьбу полностью оплатил жених, включая наряд невесты.

Татьяна худела к свадьбе: сбросила почти 7 кг, чтобы позволить себе такой наряд - платье с декольте и очень пышной юбкой. Голову невесты вместо фаты украшал венок со стразами, свадебный букет был из белых пионов, а на входе в загс жених лично нес трехметровый шлейф платья. Для себя Валерий Руднев выбрал костюм ультрамодного глубокого голубого цвета.

В питерском Дворце бракосочетания № 1 на Английской набережной Татьяну Буланову и Валерия Руднева сопровождали родственники. Со стороны жениха были родители, которые прослезились в самый ответственный момент. Родители Татьяны уже ушли из жизни, потому ее сопровождали сыновья: 30-летний Александр Таргин и 16-летний Никита Радимов.

Буланова не меняла фамилию ни в первом 13-летнем браке с продюсером Николаем Таргиным, ни во втором 11-летнем супружестве с футболистом Владиславом Радимовым. И только в третьем браке Татьяна стала Рудневой. Естественно, певица продолжит выступать под своей звездной фамилией.

Из загса жених вынес невесту на руках. Молодожены отправились на фотосессию на набережной Невы и у Медного всадника.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Кольцо с бриллиантами и ресторан в подарок

Гуляли в ресторане пятизвездочной гостиницы Питера. На свадебной вечеринке веселились около 70 человек: родня и друзья. Начинали праздничный вечер с традиционного первого танца молодых - он был под хит Элтона Джона Sorry Seems To Be The Hardest Word. В какой-то момент Валерий наступил на шлейф платья Татьяны - запутался, занервничал… Но все обошлось, никто не упал.