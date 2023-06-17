Таня плюс Валера: как Буланова замуж выходила и что там происходило

54-летняя певица Татьяна Буланова вышла замуж за 35-летнего бизнесмена Валерия Руднева. Свадьбу отгуляли в родном для молодоженов Санкт-Петербурге. «Телепрограмма» узнала о самом дорогом подарке, который получила невеста.
Из загса вынес на руках
«Так поздно встретила тебя, но в этот миг я знаю, что теперь твоя…» - с 1991 года поет Татьяна Буланова в песне «Не плачь». И допелась! Татьяна вышла замуж в третий раз в 54 года и говорит, что впервые чувствует рядом с собой крепкое мужское плечо:
«Он заботливый мужчина, который все взял на себя. Всю жизнь я была сильной женщиной, а сейчас наконец перестала «вести «КамАЗ».
У Валерия Руднева спортивное прошлое - он теннисист, в 2013 году выиграл международный мужской профессиональный турнир. Потом со спортом завязал и занялся бизнесом. Свадьбу полностью оплатил жених, включая наряд невесты.
Татьяна худела к свадьбе: сбросила почти 7 кг, чтобы позволить себе такой наряд - платье с декольте и очень пышной юбкой. Голову невесты вместо фаты украшал венок со стразами, свадебный букет был из белых пионов, а на входе в загс жених лично нес трехметровый шлейф платья. Для себя Валерий Руднев выбрал костюм ультрамодного глубокого голубого цвета.
В питерском Дворце бракосочетания № 1 на Английской набережной Татьяну Буланову и Валерия Руднева сопровождали родственники. Со стороны жениха были родители, которые прослезились в самый ответственный момент. Родители Татьяны уже ушли из жизни, потому ее сопровождали сыновья: 30-летний Александр Таргин и 16-летний Никита Радимов.
Буланова не меняла фамилию ни в первом 13-летнем браке с продюсером Николаем Таргиным, ни во втором 11-летнем супружестве с футболистом Владиславом Радимовым. И только в третьем браке Татьяна стала Рудневой. Естественно, певица продолжит выступать под своей звездной фамилией.
Из загса жених вынес невесту на руках. Молодожены отправились на фотосессию на набережной Невы и у Медного всадника.
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Кольцо с бриллиантами и ресторан в подарок
Гуляли в ресторане пятизвездочной гостиницы Питера. На свадебной вечеринке веселились около 70 человек: родня и друзья. Начинали праздничный вечер с традиционного первого танца молодых - он был под хит Элтона Джона Sorry Seems To Be The Hardest Word. В какой-то момент Валерий наступил на шлейф платья Татьяны - запутался, занервничал… Но все обошлось, никто не упал.
Татьяна Буланова и Валерий Руднев. Фото: соцсети
После главного танца невеста переоделась из пышного тоже в белое, но удобное приталенное платье спортивного кроя, а шпильки поменяла на кроссовки. После чего Татьяна пустилась в пляс под зажигательные композиции Кая Метова, который приехал поздравить подругу.
Татьяна Буланова и Кай Метов. Фото: соцсети
В разгар торжества букет невесты поймала Анна Семенович и тут же сообщила об этом в соцсетях: «Я следующая выхожу замуж!» Именно певица Семенович четыре года назад познакомила Буланову с Рудневым.
Анна Семенович. Фото: соцсети
Валерий красиво ухаживал за Булановой - помогал решать все бытовые вопросы, дарил ювелирные украшения. На помолвку Татьяна получила от Валерия кольцо из платины с огромным танзанитом и россыпью бриллиантов. Но Буланова «клюнула» не на презенты, а на искреннюю заботу.
Подарков на торжестве было много, но главный из них невесте сделал жених перед свадьбой. На днях в Санкт-Петербурге откроется ресторан, который Руднев подарил своей Татьяне, - она станет хозяйкой заведения, которое будет названо в ее честь. Буланова будет регулярно давать концерты в своем именном ресторане. Подарок оценили минимум в 50 млн руб.
А в это время
Федор Смолов впервые женился
Федор Смолов и Карина Истомина. Фото: соцсети
В московском МФЦ впервые зарегистрировал брак известный футболист Федор Смолов. 33-летний спортсмен был одним из самых завидных холостяков среди российских спортсменов - нападающий московского «Динамо» и сборной России по футболу, по слухам, за год зарабатывает около €1 млн.
Невеста, 29-летняя блогер и диджей Карина Истомина, взяла фамилию мужа. Пышной свадьбы не было - просто роспись.
Пользователи соцсетей предположили, что это может быть свидетельством не только бурного романа, но и беременности Карины. Не так давно Смолова бросила другая невеста - Мария Юмашева, внучка Бориса Ельцина.