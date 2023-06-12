Внебрачная дочь, развод из-за измены и шестеро детей: как звезда театра и кино Евгений Стычкин обрел счастье в личной жизни

Актер Евгений Стычкин - отец шестерых детей. Папой он стал впервые еще студентом, родилась внебрачная дочка. В 2022 году он снова отметил пополнение - аист принес сынишку. С кем обрел личное счастье актер и почему развелся с предыдущей женой - читайте далее.
Творческое детство
Евгений Стычкин – коренной москвич. Он родился 10 июня 1974 года в семье переводчика Госкино и ООН Алексея Стычкина и балерины Большого театра Ксении Рябинкиной. Танцевала и его родная тетя Елена Рябинкина.
В детстве Евгения крестил режиссер и народный артист РСФСР Анатолий Ромашин. Поэтому Стычкин сызмальства был погружен в творческую атмосферу, а в актеры пошел, потому что это было нечто привычное.
Маленький Евгений посещал театральные кружки, выступал на школьной сцене, был местной знаменитостью, в 1989 году настало время выбирать вуз, и он отправился во ВГИК. Правда, плохо выдержал вступительные испытания, поэтому прошел только на коммерческой основе.
Евгений Стычкин (второй справа) в молодости. Фото: соцсети
Отказываться от обучения Стычкин не стал, а начал учиться. Его мастерами были Армен Джигарханян и Альберт Филозов. Благодаря наставникам Евгений быстро втянулся в процесс и начал раскрывать в себе актерские грани.
Кинокарьера
В кино Стычкин начал сниматься с 1990 года. Правда, дебютную роль Евгения в фильме «Фуфель» мало кто заметил. Следующий проект оказался более успешным для начинающего актера – комедия «Пчелка» в 1993 году принесла ему первую славу, а роль ловеласа Андрея «Малыша» - имидж смешного и ветреного романтика.
Евгений Стычкин в фильме "Пчелка". Кадр из фильма
Стычкина стали узнавать на улицах, а режиссеры обратили внимание на талантливого актера. Он не стал отказываться от предложений и уже в 1994 году снялся в боевике «Хаги-Траггер», в 1995-м – в «Русском проекте», в 1996-м – в «Старых песнях о главном – 2». Закрепили успех сериал «Графиня де Монсоро» и драма «Любить по-русски» в 1997 году.
Миловидная внешность и невысокий рост 162 см при весе 57 кг обеспечили ему амплуа милого наивного мальчика, с которым он не очень-то и хотел мириться и всегда стремился к более глубоким разноплановым образам и серьезным проектам.
Евгений Стычкин (справа) в фильме "Любить по-русски 2". Кадр из фильма
И таковые не заставили себя долго ждать. Правда, в серьезных проектах Стычкину доставались второплановые роли. Но от этого в яркости на экране актер не терял. Это «Бесы» (2006), «В круге первом» (2006), «Золотой теленок» (2006), «Утомленные солнцем 2» (2010), «Белая гвардия» (2012), «Саранча» (2013), «Чернобыль. Зона отчуждения» (2014), «Фарца» (2015), «Хождение по мукам» (2017).
Евгений Стычкин в на съемках сериала "Чернобыль. Зона отчуждения". Кадр из сериала
Комедийных ролей в фильмографии Стычкина немало. Он снялся в фильмах «Даже не думай 2» (2004), «От 180 и выше» (2005), «День денег» (2006), «Любовь-морковь» (2007), «Ночные сестры» (2007), «День выборов» (2007), «Измены» (2015) и других.
Евгений Стычкин на съемках сериала "Измены". Кадр из фильма
Из недавних успешных проектов с участием Стычкина вышли сериалы «Вне себя» (2021) на ТНТ и «Нулевой пациент» (2022) в онлайн-кинотеатре.
Театральная карьера
В 1995 году Евгений Стычкин стал играть в театре. Сначала в «Школе современной пьесы» он появился в спектакле «А чой-то ты во фраке?», затем сыграл Гитлера в пьесе «Страх и отчаяние Третьего Рейха» в Московском театральном центре «Вишневый сад».
Евгений Стычкин в роли Чарли Чаплина. Фото: Global Look Press
С 1996 года Стычкин стал играть в «Театре Луны», в котором прослужил до 2000 года. За это время он появился в нескольких спектаклях, в том числе сыграл Чарли Чаплина в постановке «Чарли Ча», за которого был награжден премией «Чайка».
Евгений Стычкин в пьесе "Старший сын". Фото: Global Look Press
Как приглашенный актер Стычкин в это время выходил и на другие подмостки. Например, в Театре эстрады играл в «Резиновом принце», в Театре им. Моссовета – в «Короле Лире», в Театре им.Е.Вахтангова – отметился в роли Сганареля в спектакле «Дон Жуан и Сганарель», в «Гоголь-центре» - «Ближе».
В 2019 году Стычкина позвали на роль Некто в пьесу «Норма» по роману Владимира Сорокина, а в Театр наций – сыграть Левшу в одноименную пьесу.
Телевидение
В 90-е годы Стычкин не отказывался от рекламных съемок. Он появился в роликах про чистящее средство Comet, шоколадный батончик Nuts. В 2016 году актера пригласили стать лицом сотового оператора «Мегафон».
Евгений Стычкин в рекламе чистящего средства. Кадр из видеоролика
Параллельно с кинокарьерой Стычкин строил карьеру телеведущего. В 1994 году он вел передачу «Соник-супережик» на РТР, в 1998-1999 годы – «Пойми меня» на НТВ, «Мультазбука» на ОРТ.
Также актер был звездой украинского телевидения. На «Новом канале» в 2006 – 2008 годы он вел передачу «Алло, гараж!».
Личная жизнь
Евгений сегодня – счастливый многодетный отец и примерный семьянин. Первый раз отцом он стал, будучи студентом. Однокурсница Юлия Жемчугова подарила избраннику дочку Софию в 1995 году, но студенческий гражданский брак не был долговечным.
Евгений Стычкин с дочерями Софией (справа) и Александрой (слева). Фото: соцсети
Причем, про старшую дочку широкой публике стало известно, когда Софии исполнилось 16 лет. Сам Стычкин объяснился так: мол, ходить с транспарантом по улицам и оповещать, что у него на самом деле больше детей, не собирается.
Евгений Стычкин и Екатерина Сканави. Фото: архив КП
Женился первый раз Стычкин в 2000 году. Его избранницей стала пианистка Екатерина Сканави. Она пришла на спектакль, в котором играл актер, из познакомили, и они стали общаться. В браке звезды состояли 9 лет, за это время Сканави родила Стычкину троих детей – сыновей Алексея (2001) и Льва (2002) и дочку Александру (2004).
Евгений Стычкин с детьми от Екатерины Сканави Алексеем, Александрой и Львом. Фото: соцсети
Развод в 2009 году дался актеру тяжело. Причиной стала измена, причем, кто от кого загулял первым, слухи расходятся. Однако, по некоторым данным, Стычкин якобы жил на две семьи с 2007 года – на съемках фильма «Контракт на любовь» он повстречал Ольгу Сутулову и не смог ее отпустить. В 2012 году они поженились.
Евгений Стычкин и Ольга Сутулова. Фото: Global Look Press
В 2020 году 40-летняя Сутулова родила Стычкину сына Михаила, а в 2022 году – второго ребенка, имя которого пара пока не рассекретила.
Евгений Стычкин с сыном Михаилом. Фото: соцсети
Карьера сегодня
Стычкин продолжает сниматься в кино и играть в театрах и антрепризах. В 2022 году актер не только исполнил одну из главных ролей в сериале «Нулевой пациент», но и совместно с Сергеем Трофимовым выступил режиссером. Новую для себя область актер ранее освоил в 2021 году, срежиссировав сериал «Контакт».