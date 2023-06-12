Внебрачная дочь, развод из-за измены и шестеро детей: как звезда театра и кино Евгений Стычкин обрел счастье в личной жизни

Актер Евгений Стычкин - отец шестерых детей. Папой он стал впервые еще студентом, родилась внебрачная дочка. В 2022 году он снова отметил пополнение - аист принес сынишку. С кем обрел личное счастье актер и почему развелся с предыдущей женой - читайте далее.

Творческое детство

Евгений Стычкин – коренной москвич. Он родился 10 июня 1974 года в семье переводчика Госкино и ООН Алексея Стычкина и балерины Большого театра Ксении Рябинкиной. Танцевала и его родная тетя Елена Рябинкина.

В детстве Евгения крестил режиссер и народный артист РСФСР Анатолий Ромашин. Поэтому Стычкин сызмальства был погружен в творческую атмосферу, а в актеры пошел, потому что это было нечто привычное.

Маленький Евгений посещал театральные кружки, выступал на школьной сцене, был местной знаменитостью, в 1989 году настало время выбирать вуз, и он отправился во ВГИК. Правда, плохо выдержал вступительные испытания, поэтому прошел только на коммерческой основе.