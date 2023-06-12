Карьера в группе «Премьер-министр» и обвинения в изменах: как сложилась судьба первого мужа Юлии Началовой

Биография музыканта и актера
Дмитрий Ланской известен как певец, продюсер, композитор и актер. Биография звезды полна интересных моментов. Дмитрий успел попробовать себя во многих сферах. Однако некоторые россияне знают его только как первого мужа певицы Юлии Началовой, который оказался в центре скандала после ее неожиданной смерти.
Родился в семье интеллигентов, учился в Гнесинке
Дмитрий родился 15 мая 1978 года в Москве в семье интеллигентов. Мама будущего артиста была востоковедом-этнографом, после развода она воспитывала сына одна. Позднее в жизни Димы появился отчим, который был режиссером и продюсером, оказавшим огромное влияние на Ланского.
Будущий певец с детства интересовался музыкой, но в школьные годы раздумывал над будущей профессией, даже посещал подготовительные курсы в Суриковском училище. Вскоре парень понял, что хочет стать актером.
Дмитрий решил поступать в Гнесинское училище. При этом у Ланского не было музыкального образования. Юноше повезло попасть под крыло Натальи Андриановой, которая в разное время воспитала Полину Гагарину и Мурата Насырова.
Молодой Дима Ланской (слева) с коллегами по группе «Премьер-министр». Фото: 7Дней.ру
Попал в «Премьер-министр» без кастинга, спустя несколько лет начал сольную карьеру
Дмитрий некоторое время выступал в ресторанах, зарабатывая небольшие деньги. Для студента они были хорошей прибавкой к стипендии. А уже в 1997 году молодой артист стал победителем конкурса «Хрустальная нота», проходившего в Кремлевском дворце.
Вскоре после этого образовалась группа «Премьер-министр», причем без какого-либо кастинга. В какой-то день просто обрались трое опытных музыкантов, которые начали писать песни под руководством продюсера Евгения Фридлянда. Позднее к ним присоединился Вячеслав Бодолика.
Сначала у коллектива не было ни репертуара, ни названия. Спустя месяц Дмитрий с удивлением обнаружил, что их первая композиция стала популярной, а их группа называется «Премьер-министр».
Последовали концерты и гастроли. Коллектив стал набирать популярность. Секретом успеха Ланской считает живое исполнение. Ребята отказывались использовать фонограмму на площадках.
Но, несмотря на всенародную любовь, вокалисты почти не получали денег за свои шоу. Работали на энтузиазме, выкладывались на полную. Терпение Дмитрия лопнуло: в 2001 году он ушел из группы.
Первое время Ланскому приходилось непросто, он испытывал трудности как в профессиональной, так и в личной жизни. В 2006 году певец предпринял попытку вернуться в шоу-бизнес и поучаствовал в конкурсе «Новая волна». Затем блондин состоял в коллективах Private party Neo Jazz band и Dostoevsky inc, с которыми выступал в московских клубах.
Молодые и счастливые Дмитрий Ланской и Юлия Началова. Фото: соцсети
В 2014 году звезда стал участником третьего сезона шоу «Голос». Он дошел до этапа слепых прослушиваний, но так и не сумел развернуть к себе кресла наставников.
Вскоре у знаменитости появился проект Lanskoy & Co, с которым он писал песни, снимал клипы и выступал с концертами. В 2016 году, спустя год после основания, группа выпустила альбом «Вопреки».
Писал музыку к сериалам, участвовал в выборе актеров
Дмитрий также смог прославиться как продюсер и автор саундтреков к фильмам и сериалам. Впервые он попробовал силы в написании музыки, когда запускался комедийный сериал «Универ». Ланской также лично участвовал в выборе актеров.
Дмитрий основал группу Lanskoy & Co, вместе с которой артист до сих пор выступает на различных мероприятиях. Фото: соцсети
Спустя некоторое время друзья Ланского основали компанию Good Story Media, куда позвали и его. Первым сериалом стали «Воронины», для которых композитор написал заглавную тему. Затем были «Реальные пацаны», в них звучит трек «Зацени, здесь реальные пацаны», созданный Дмитрием.
Для третьего сезона сериала «Физрук» певец записал финальную композицию «Падаю». Позднее Ланской и его команда создали песни для таких крупных проектов, как «Адаптация» и «Филфак».
Дмитрий неоднократно пробовал свои силы и в актерском мастерстве. В сериале «Сладкая жизнь» он сыграл бывшего парня главной героини. Также артист появился в эпизоде ленты «Настя, соберись!».
Ланской участвует как в собственных проектах, так и в проектах близких друзей. Фото: соцсети
Яркий роман с Началовой и слухи об изменах
Дмитрий как-то рассказал в интервью, что впервые влюбился в пять лет. Он вернулся домой с заявлением, что собирается жениться на понравившейся девочке, но детская любовь оказалась недолгой. Вскоре семья Димы переехала. После этого у парня было несколько подростковых отношений, которые так ни к чему не привели.
Но однажды Ланской встретил девушку, в которой было идеально все. Ею была белокурая певица Юлия Началова, вызывавшая у артиста искреннее восхищение и трепет. В 2001 году состоялась свадьба, о чем активно писали в прессе. Однако счастливая жизнь продлилась недолго.
По словам Дмитрия, в какой-то момент они с Юлей поняли, что хотят двигаться в разных направлениях. Ребята развелись и практически не общались. Но известие о смерти Началовой стало для певца шоком и трагедией. Он присутствовал на похоронах своей первой жены.
Вскоре на Ланского посыпались обвинения в смерти артистки. Все СМИ трубили о том, что именно он заставлял Юлию похудеть, из-за чего она изводила себя таблетками и диетами. А певица Ирина Салтыкова назвала певца изменником, который приводил любовниц прямо в их с Началовой квартиру.
Брак Началовой и Ланского продержался совсем недолго. Фото: соцсети
Второй брак и рождение детей
К слову, до всех скандалов Дмитрий успел заработать репутацию примерного семьянина. После расставания с Началовой он познакомился с режиссером Екатериной Сапожниковой, случайно оказавшейся на его дне рождения.
Вскоре девушка попала в серьезную аварию. Ланской взялся ухаживать за Катей. Несчастный случай сблизил их, а после того, как из поврежденной руки Сапожниковой вынули титановый штифт, из него изготовили обручальные кольца.
Влюбленные поженились в Лас-Вегасе, после чего играли свадьбы в разных точках мира. Но самой запоминающейся стала церемония, состоявшаяся в России в 2007 году: тогда Екатерина и Дмитрий обвенчались. А уже в следующем году у них родилась дочь София. Позднее появился сын Платон.
Дети Дмитрия тоже занимаются музыкой. Дочь играет на арфе, является лауреатом многочисленных конкурсов. Сын посещает музыкальную школу по классу ударных.
Дмитрий с детьми и любимой женой. Фото: соцсети
Дмитрий Ланской сейчас
В 2021 году вышли такие проекты, как «Женщина в состоянии развода» и «Чего хочет Слава». В них Дмитрий поучаствовал в качестве музыкального продюсера. А как певец Ланской выпустил сингл «Нас больше нет».
В начале того же года вышел выпуск программы «Док-ток», посвященный обсуждению фильма о Юлии Началовой. В студии прозвучало немало нелестных высказываний в адрес певца. Лариса Долина и вовсе назвала Ланского «ничтожеством». После этого Дмитрий записал видеообращение, где отметил, что вместо того, чтобы снова провоцировать конфликт, создатели ленты могли бы посвятить ее творчеству певицы.