Карьера в группе «Премьер-министр» и обвинения в изменах: как сложилась судьба первого мужа Юлии Началовой

Биография музыканта и актера

Дмитрий Ланской известен как певец, продюсер, композитор и актер. Биография звезды полна интересных моментов. Дмитрий успел попробовать себя во многих сферах. Однако некоторые россияне знают его только как первого мужа певицы Юлии Началовой, который оказался в центре скандала после ее неожиданной смерти.

Родился в семье интеллигентов, учился в Гнесинке

Дмитрий родился 15 мая 1978 года в Москве в семье интеллигентов. Мама будущего артиста была востоковедом-этнографом, после развода она воспитывала сына одна. Позднее в жизни Димы появился отчим, который был режиссером и продюсером, оказавшим огромное влияние на Ланского.

Будущий певец с детства интересовался музыкой, но в школьные годы раздумывал над будущей профессией, даже посещал подготовительные курсы в Суриковском училище. Вскоре парень понял, что хочет стать актером.

Дмитрий решил поступать в Гнесинское училище. При этом у Ланского не было музыкального образования. Юноше повезло попасть под крыло Натальи Андриановой, которая в разное время воспитала Полину Гагарину и Мурата Насырова.