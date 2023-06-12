Странная дружба с Венгржановским и эффектное похудение: биография звезды «Дом-2 » Инны Воловичевой

Биография звезды
Инна Воловичева — одна из самых ярких бывших участниц телепроекта «Дом-2». Популярность девушки не перестает угасать даже после ухода с реалити-шоу. За счет усердия и силы воли Инна кардинально изменила внешний образ и даже выпустила свою книгу о похудении!
Мечтала стать журналистом, имела терпеливый характер
Инна родилась 24 июля 1981 года в Белгороде. К сожалению, о биографии родителей известно мало. Отец Воловичевой, по ее признанию, серьезный человек, заместитель начальника Управления печати и телерадиовещания администрации Белгородской области.
Теледива утверждает, что по национальности она русская, но у женщины с экзотической внешностью есть татарские корни. В интервью Инна очень часто говорит про свою бабушку. Знаменитость очень любит родственницу и вспоминает о ней с теплотой.
Девочка росла прилежным и спокойным ребенком. Именно поэтому после окончания школы будущая звезда телеэкранов поступила в Белгородский государственный университет на филологический факультет.
Образование филолога ей в будущем пригодилось: раскрывать свой талант Инна отправилась в городскую газету «Наш Белгород». А после переезда в Москву она стала журналистом, заняв почетную должность заместителя главного редактора газеты «Жизнь».
Инна со своим любимым папой, которого не стало в 2021 году. Фото: соцсети
Первая любовь, развод и кастинги
В 19 лет девушка встретила свою первую любовь по имени Сергей. Несмотря на юный возраст, Инна задумалась о свадьбе. В итоге все закончилось торжеством. Но спустя некоторое время оказалось, что девушка была готова к тихой и уютной семейной жизни, а ее молодого мужа интересовали только бесконечное веселье и тусовки.
Воловичевой не удалось направить избранника на путь истинный и утихомирить его приключенческий пыл. Она сказала молодому человеку, что уходит от него. А вот Сергей не собирался расходиться с возлюбленной. Парень затягивал бракоразводный процесс. Удивительно, но после развода Инна почувствовала в себе прилив энергии и поняла, что способна на большее: она решила переехать в Москву.
Успешная карьера в редакции «Жизнь» стала началом амбициозного творческого пути Инны. Затем она решила покорить новую, теперь уже телевизионную вершину и отправилась на кастинг проекта «Дом-2».
Инна Воловичева и Венцеслав Венгржановский. Фото: соцсети
Дружба с Венгржановским и токсичные отношения с Кадони
Инна запомнилась поклонникам знаменитого реалити-шоу своим рассудительным характером и яркой внешностью. С самого начала Воловичева преследовала необычную цель: найти возлюбленную фриковатому участнику проекта Венцеславу Венгржановскому. Зимой 2009 года Инна пришла на «Дом-2» с надеждой, что «белый маг» снимет с нее венец безбрачия.
Инна заботилась о Венце (именно так Венцеслава называли коллеги по проекту) словно о ребенке, защищая от нападок участников. В качестве мужчины дива его совсем не рассматривала из-за странного поведения парня.
Венцу же Инна нравилась, он не оставлял надежд, и пара сошлась, но эти отношения были недолгими. Многие фанаты шоу понимали, что Воловичева и Венгржановский — это фиктивная пара. Однако за ними было интересно наблюдать.
Союз распался, когда на проекте появилась Жанна Алыбаева. Девушка увидела в Венгржановском мужчину. Инне же симпатизировали Сергей Репин и Даниил Диглер, но она продолжала проводить время в периметре без отношений.
Позже в ее жизнь буквально ворвался черный маг и экс-участник «Битвы экстрасенсов» Влад Кадони. Он внушил девушке, что в дальнейшем она сможет добиться высот, но отношения влюбленных продлились недолго. Молодой человек оказался узурпатором и требовал от Инны беспрекословного повиновения.
Последним возлюбленным амбициозной участницы на проекте стал Илья Сидоров. Парень попал в «Дом-2» осенью 2011 года. Пара часто ссорилась и вскоре распалась.
Инна Воловичева с любимым мужем. Фото: соцсети
Несколько лет назад настойчивой девушке удалось сбросить вес с 115 до 75 кг самостоятельно, без хирургического вмешательства. Преображенную Воловичеву было не узнать. Поклонники с восторгом оценили перемены в жизни кумира.
Инна придерживалась специальной диеты, исключила из рациона вредную пищу и стала активно заниматься спортом. Позже теледива и вовсе написала книгу «Секрет Инны Воловичевой. Как я похудела на 40 кг», в которой рассказала о программе-марафоне преображения «30 дней».
Замуж за бизнесмена и рождение дочери
В октябре 2011 года Инна покинула скандальный проект. Вскоре она вышла замуж за бизнесмена Ивана Новикова. Пара счастлива в браке, воспитывает дочку Марусю. Воловичева продолжает общаться с поклонниками в соцсетях и отвечает на вопросы, которые касаются ее участия в реалити.
Не так давно дива начала вести рубрику «До и после». Инна с удовольствием рассказывает о своих увлечениях и дает читательницам полезные советы.
Фото красавицы до и после похудения. Фото: соцсети
Воловичева сейчас
В конце августа 2022 года поклонников бывшей участницы проекта «Дом-2» встревожило фото Воловичевой, снятое в больничной палате. Блогер поспешила успокоить фанатов, сообщив, что находится в медицинском учреждении, но ее жизни ничто не угрожает.
Позже выяснилось, что из-за проблем с женским здоровьем Инну прооперировали. Операция, прошедшая под общим наркозом, оказалась тем не менее, по словам пациентки, не слишком серьезной. Воловичева подчеркнула, что вмешательство проводилось строго по медицинским показаниям. Так она опровергла слухи о пластических операциях.
Инна Воловичева, ее дочь Маруся и муж Иван. Фото: соцсети
Интересный факт
1. Вот-вот сбудется давняя мечта Воловичевой: семья знаменитости заканчивает стройку большого загородного дома, куда скоро переедет.