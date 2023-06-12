Странная дружба с Венгржановским и эффектное похудение: биография звезды «Дом-2 » Инны Воловичевой

Биография звезды

Инна Воловичева — одна из самых ярких бывших участниц телепроекта «Дом-2». Популярность девушки не перестает угасать даже после ухода с реалити-шоу. За счет усердия и силы воли Инна кардинально изменила внешний образ и даже выпустила свою книгу о похудении!

Мечтала стать журналистом, имела терпеливый характер

Инна родилась 24 июля 1981 года в Белгороде. К сожалению, о биографии родителей известно мало. Отец Воловичевой, по ее признанию, серьезный человек, заместитель начальника Управления печати и телерадиовещания администрации Белгородской области.

Теледива утверждает, что по национальности она русская, но у женщины с экзотической внешностью есть татарские корни. В интервью Инна очень часто говорит про свою бабушку. Знаменитость очень любит родственницу и вспоминает о ней с теплотой.

Девочка росла прилежным и спокойным ребенком. Именно поэтому после окончания школы будущая звезда телеэкранов поступила в Белгородский государственный университет на филологический факультет.

Образование филолога ей в будущем пригодилось: раскрывать свой талант Инна отправилась в городскую газету «Наш Белгород». А после переезда в Москву она стала журналистом, заняв почетную должность заместителя главного редактора газеты «Жизнь».