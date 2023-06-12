Четвертая жена Виктора Логинова и девушка с ангельской внешностью: что известно о молодой актрисе Марии Гуськовой

Биография красавицы
В октябре 2020 года актер Виктор Логинов (Гена Букин из сериала «Счастливы вместе») женился в четвертый раз на красавице-девушке по имени Мария Гуськова. Ангельская внешность, точеная фигура и покладистый характер — все это и покорило артиста в свое время. Маша на 24 года младше своего избранника. К слову, Гуськову в свое время обвиняли в том, что она разбила предыдущий брак Логинова. Однако Мария продолжает отрицать все слухи.
Выросла в многодетной семье, боялась строгого отца
Маша Гуськова родилась 22 марта 1998 года в Сочи. Актриса часто публикует в социальных сетях факты семейной биографии и фотографии близких людей.
Несколько лет назад красотка поделилась воспоминаниями из детства, рассказав, что дома никогда не повышали голос, не делали выговоров. Отец и бабушка могли проявить строгость там, где это было необходимо, но детей баловали и растили в любви. Однако Мария отметила, что некоторое время боялась папу.
«Больше всего я боялась папиного взгляда, потому что иногда он у него был очень строгий. Сейчас наоборот — самый добрый, конечно, папа. Я не понимаю, как можно не любить детей?» — размышляла Мария.
Брат и сестра Гуськовой встали на актерский путь. Парень в 2019 году получил диплом Московской театральной школы Олега Табакова, а сестра закончила ИТИ имени Иосифа Кобзона.
Юная Маша Гуськова. Фото: соцсети
Мурашки при выходе на сцену и роль советской журналистки
В 2019 году Мария Гуськова активно играла в дипломных спектаклях в стенах родного вуза. В «Крутом маршруте», посвященном теме сталинских репрессий, студентку утвердили на главную роль — советской журналистки, писательницы Евгении Гинзбург. Маша делилась, что иногда при выходе на сцену испытывала такое сильное волнение, что тело покрывалось мурашками.
В мюзикле «Однажды в Чикаго», ставившемся на сцене московского Мюзик-холла, жена Виктора Логинова перевоплотилась в венгерку Каталину Уньяк. И, соответственно, говорила только на венгерском языке.
Мария Гуськова и Илья Оболонков в спектакле «Классические шалости». Фото: соцсети
Девушка засветилась и в постановке Show Reel. По словам Маши, эта роль выжимала все соки и требовала невероятной отдачи.
Незадолго до наступления 2020 года артистка сыграла в своей премьерной антрепризе «Классические шалости» режиссера Сергея Внукова, где ей впервые достался отрывок с поцелуем. Партнером в данном проекте выступил звезда сериалов Илья Оболонков.
К слову, Мария не только развивала талант на театральной сцене, но и пробовала себя в качестве фотомодели.
Роман с Логиновым и рост популярности
Весной 2020 года Логинов рассекретил личность новой избранницы. В марте мужчина опубликовал первую совместную фотографию с Марией в соцсети, сопроводив ее цитатой из «Совести Запада» Альбера Камю:
«Не иди впереди меня — я могу не успеть. Не иди позади меня — я могу завести не туда. Просто иди рядом со мной и будь моим другом».
Через месяц в соцсетях появился снимок влюбленных вместе с младшим сыном актера Иваном. К слову, после тяжелого третьего развода мужчина не раз признавался в интервью, что не останется холостяком. Логинов заверял, что постарается учесть ошибки прошлого в будущем.
Виктор со своим сыном Иваном и возлюбленной. Фото: соцсети
И 18 октября артист со второй половинкой сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге. Ночь до и после главного события в личной жизни они провели в шикарном отеле. Невеста облачилась в закрытое белое платье с вырезом на спине, дополнив образ теплой накидкой и аккуратной фатой, жених остановил выбор на элегантном костюме-тройке.
После пышного торжества на Машу посыпались обвинения. Фанаты Логинова утверждали, что девушка увела артиста из предыдущей семьи. Гуськова не стала отмалчиваться и объяснила, что к разладу в отношениях любимого человека с бывшей женой не причастна.
Однако в сентябре 2021 года красавица сообщила в соцсетях о том, что разводится с мужем. Но супругам удалось решить конфликтную ситуацию, и сейчас пара по-прежнему вместе.
К слову, у Марии на теле имеются шрамы, а глаза разного цвета. Есть версия, что гетерохромия у красавицы появилась из-за того, что мать, будучи беременной, захотела мандарин и попыталась украсть цитрус. Стресс спровоцировал развитие особенности внешности будущего ребенка.
Маша обладает необычной внешностью, у девушки есть гетерохромия. Фото: соцсети
Маша Гуськова сейчас
Сейчас жена Логинова по-прежнему выходит на театральную сцену. В 2021 году она вместе с супругом представила премьеру — спектакль «Супружество как точная наука» по роману О. Генри.
Артистка, несмотря на занятость, находит время и для профессионального развития. Недавно она с радостью сообщила, что получила международный диплом на французском и английском языках. Кроме того, Мария начала осваивать другие виды искусства.
Виктор Логинов и Мария Гуськова на собственной свадьбе. Фото: соцсети
Интересные факты
1. Перед выходом на сцену Гуськова всегда читает некое эмоциональное стихотворение, помогающее настроиться на нужный лад, собраться с мыслями, побороть волнение и выйти на требуемую эмоцию.
2. В списке знаменитостей с гетерохромией — Девид Боуи, Мила Кунис, Екатерина Гусева и другие.