Четвертая жена Виктора Логинова и девушка с ангельской внешностью: что известно о молодой актрисе Марии Гуськовой

Биография красавицы

В октябре 2020 года актер Виктор Логинов (Гена Букин из сериала «Счастливы вместе») женился в четвертый раз на красавице-девушке по имени Мария Гуськова. Ангельская внешность, точеная фигура и покладистый характер — все это и покорило артиста в свое время. Маша на 24 года младше своего избранника. К слову, Гуськову в свое время обвиняли в том, что она разбила предыдущий брак Логинова. Однако Мария продолжает отрицать все слухи.

Выросла в многодетной семье, боялась строгого отца

Маша Гуськова родилась 22 марта 1998 года в Сочи. Актриса часто публикует в социальных сетях факты семейной биографии и фотографии близких людей.

Несколько лет назад красотка поделилась воспоминаниями из детства, рассказав, что дома никогда не повышали голос, не делали выговоров. Отец и бабушка могли проявить строгость там, где это было необходимо, но детей баловали и растили в любви. Однако Мария отметила, что некоторое время боялась папу.

«Больше всего я боялась папиного взгляда, потому что иногда он у него был очень строгий. Сейчас наоборот — самый добрый, конечно, папа. Я не понимаю, как можно не любить детей?» — размышляла Мария.

Брат и сестра Гуськовой встали на актерский путь. Парень в 2019 году получил диплом Московской театральной школы Олега Табакова, а сестра закончила ИТИ имени Иосифа Кобзона.